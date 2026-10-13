Bucureștiul are un muzeu fără clădire și fără bilet de intrare. ING și Fundația Comunitară București reunesc 68 de locuri pe o hartă

Bucureștenii pot descoperi gratuit 68 de locuri din Capitală, de la grădini și habitate urbane până la spații recuperate pentru comunitate, prin Muzeul Viu al Bucureștiului. Lansat în octombrie de Fundația Comunitară București și ING Bank România, proiectul propune un muzeu fără clădire și fără bilet de intrare, ale cărui „exponate” sunt răspândite prin oraș.

Harta este disponibilă pe muzeulviu.ro, iar în weekendul 17–18 octombrie programul include un tur dedicat liliecilor urbani, ateliere pentru copii și activități în grădinile comunităților.

Muzeul Viu al Bucureștiului găzduiește în fiecare săptămână evenimente

În octombrie și noiembrie 2026, Muzeul Viu al Bucureștiului găzduiește în fiecare săptămână evenimente în anumite locuri din colecție, iar vizitatorii își pot crea propriile trasee, pentru a le descoperi. În weekendul 17-18 octombrie, programul include un tur dedicat liliecilor urbani, ateliere pentru copii și activități în grădinile comunităților.

O nouă perspectivă asupra Capitalei

Muzeul Viu al Bucureștiului propune o nouă perspectivă asupra Capitalei, pornind de la locuri care fac parte din viața de zi cu zi a orașului. Colecția cuprinde o gamă largă de proiecte susținute de Fundația Comunitară București și ING Bank România, prin Platforma de mediu pentru București, de la grădini, pajiști și habitate urbane la spații recuperate pentru comunitate și inițiative prin care resursele sunt reutilizate. Fiecare punct de pe muzeulviu.ro spune povestea locului și a oamenilor care au contribuit la transformarea sau protejarea lui. Împreună, aceste proiecte formează o colecție care face vizibile schimbările din oraș și legăturile dintre ele.

O colecție care se schimbă odată cu orașul

Exponatele Muzeului Viu al Bucureștiului nu stau în vitrine, ci în aer liber și cresc, se schimbă cu anotimpurile și au nevoie de îngrijire. Bucureștenii pot urmări transformările fiecărui proiect, iar la unele dintre ele pot chiar să pună umărul, prin plantări, grădinărit sau construirea de adăposturi pentru păsări, arici și insecte.

Colecția acoperă teme care țin de biodiversitate, grădini și pajiști urbane, apă, folosirea resurselor și viața comunităților. Harta digitală disponibilă pe muzeulviu.ro funcționează ca un catalog al Muzeului: oferă informații despre fiecare proiect și propune trasee tematice recomandate pentru câteva ore sau o zi de explorare în oraș.

Alina Kasprovschi: în Capitală se naște o nouă cultură: a implicării, a curajului și a încăpățânării de a proteja spațiile noastre

„Muzeele ne ajută să descoperim povești, culturi și idei, iar în Capitală se naște o nouă cultură: a implicării, a curajului și a încăpățânării de a proteja spațiile noastre. Muzeul Viu al Bucureștiului este o colecție care arată tocmai această energie urbană, fără să fie un muzeu în sens instituțional, ci mai degrabă o invitație să privim orașul în sine ca pe un muzeu. Cele 68 de „exponate vii” arată ce se întâmplă când bucureștenii sunt hotărâți să-și îngrijească mediul și să facă orașul mai bun de trăit cu propriile mâini. Este un muzeu deschis, care celebrează nu vestigii din vitrine, ci fiecare proiect care dovedește că Bucureștiul se schimbă în bine”, spune Alina Kasprovschi, director executiv al Fundației Comunitare București.

22 de milioane de lei pentru conservarea naturii, regenerare urbană și proiecte de cartier

Cele 68 de proiecte cuprinse în colecția Muzeului Viu al Bucureștiului sunt proiectele susținute de Fundația Comunitară București și ING Bank România, prin Platforma de mediu pentru București. Programul conectează cercetarea problemelor de mediu cu finanțarea soluțiilor și colaborarea necesară pentru implementarea lor și îi aduce împreună pe cei care pot contribui la aceste intervenții, de la organizații și grupuri civice, specialiști, mediul academic, companii și administrația publică.

Direcțiile Platformei de mediu pentru București sunt fundamentate de cercetarea privind starea mediului în București. Datele despre calitatea aerului, natura urbană, schimbările climatice, gestionarea deșeurilor și mobilitate ajută la identificarea problemelor orașului și la stabilirea priorităților. Finanțările care cumulează aproape 22 de milioane de lei până în prezent susțin dezvoltarea și continuarea inițiativelor, iar colaborarea pune în legătură resursele, expertiza și comunitățile implicate.

Sprijinul acordat acoperă intervenții la scări diferite, de la proiecte ample dedicate conservării naturii urbane și regenerării spațiului public până la inițiative construite de comunități la nivel de cartier. Acestea răspund unor nevoi diferite, dar au în comun lucrul cu locurile și cu oamenii care le folosesc, iar Muzeul Viu al Bucureștiului le conectează într-o rețea accesibilă bucureștenilor.

Tomina Vodarici: Muzeul Viu al Bucureștiului celebrează inițiativele care arată că se poate

„Orașul se schimbă în bine. Nu peste noapte, nu printr-o singură măsură revoluționară. De 5 ani, prin Platforma de mediu pentru București aducem decizii bazate pe date și proiecte de mediu la aceeași masă și creăm un spațiu de colaborare și de creștere a ideilor benefice pentru oraș, indiferent că vorbim despre scara blocului sau despre planurile strategice pentru arii naturale urbane sau râul Dâmbovița. Ne-am dorit ca acești oameni cu viziune și experiență, dar și micile comunități care și-au însușit rezolvarea unei probleme, uneori chiar la ei în cartier, să fie puse în lumină.

Muzeul Viu al Bucureștiului celebrează inițiativele care arată că se poate și îi invită în același timp pe bucureșteni să le viziteze și, de ce nu, să se implice la rândul lor. Cele 68 de exponate sunt contribuția a sute de oameni pentru un oraș mai bun de trăit și credem că prin Muzeu putem contribui la un nou val de oameni care cred în potențialul acestui oraș”, a spus Tomina Vodarici, Community Investment Specialist la ING Bank România.

Activități și evenimente în Muzeul Viu al Bucureștiului

Până la finalul lunii noiembrie 2026, Muzeul Viu al Bucureștiului găzduiește în fiecare săptămână activități și întâlniri în anumite locuri din colecția activă. Calendarul actualizat, informațiile de acces și modalitățile de participare pot fi consultate pe muzeulviu.ro.

În weekendul 17-18 octombrie, programul aduce bucureștenii în mijlocul colecției, prin ateliere pentru copii, explorarea biodiversității și activități în grădinile comunităților.

În Parcul Liniei, pe 17 și 18 octombrie, între 11:00 și 13:00, Fundația Comunitară București și Playouth organizează ateliere în care copiii pot realiza o „grădină eco de buzunar”, căsuțe și hrănitori pentru păsări. Activitățile se desfășoară în noua piațetă parcului, în zona accesului din strada Moinești, fără înscriere prealabilă.

În același weekend, la Grădina Botanică, între 18:00 și 21:00, proiectul BatWatch propune întâlnirea „Liliecii și orașul: spațiu pentru conviețuire”. Participanții vor afla cum trăiesc liliecii în București și cum se pregătesc pentru sezonul rece, apoi vor lua parte la un tur de bioacustică în care vor încerca să detecteze activitatea acestora, în funcție de condițiile meteorologice. Participarea se face prin înscriere, în limita locurilor disponibile.

În 18 octombrie, între 10:30 și 15:30, comunitatea Aricii Urbani organizează „Universul din Grădină”, în grădina blocului 51 de pe strada Crivățului 2. Programul include pregătirea grădinii și plantări de toamnă, un atelier despre biodiversitate și realizarea unor adăposturi pentru păsări, arici și insecte. Atelierele necesită înscriere, iar copiii sub 14 ani trebuie însoțiți de un adult.

Luni, 19 octombrie, Parcul Liniei devine și spațiu de învățare pentru elevii Școlii 142. Nature Talks – Școala de mediu organizează ateliere despre risipa alimentară, colectarea separată, reciclare, poluarea aerului și eficiența energetică, dedicate grupurilor de elevi participante la Săptămâna Altfel.

Colecția Muzeului Viu al Bucureștiului poate fi explorată și între evenimente, în condițiile de acces ale fiecărui loc. Unele puncte pe harta muzeului pot fi vizitate individual, în timp ce altele se descoperă la tururi sau activități organizate.