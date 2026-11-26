Apartenența României la Uniunea Europeană a schimbat economia și modul în care țara noastră este privită pe harta investițiilor, arată cea mai recentă analiză semnată de Ioan Nistor, economistul-șef al Băncii Transilvania. Accesul la piața unică, libertatea de circulație a capitalurilor și regulile comune au făcut ca o investiție în România să poată fi gândită dincolo de granițele țării, ca parte a unei strategii pentru întreaga piață europeană.

Acest lucru este relevant inclusiv pentru companiile europene, cât și pentru investitorii din afara Uniunii Europene. Pentru o companie americană sau asiatică, de exemplu, România poate fi în același timp o piață cu potențial, dar și un punct de acces către economia europeană. Poziția geografică, competențele oamenilor și oportunitățile de dezvoltare au început să aibă relevanță și mai mare prin apartenența României la UE.

Aproape 135 de miliarde de euro, investiții străine în România

Dimensiunea transformării României o putem vedea cel mai bine în investițiile străine directe (ISD). Potrivit datelor Băncii Naționale a României, soldul acestora a crescut de la 42,77 miliarde de euro la sfârșitul anului 2007, la 134,82 miliarde la sfârșitul anului 2025.

Aderarea la UE nu este singura explicație pentru această evoluție, capitalul străin fiind prezent în România și înainte de 2007. Cifrele arată însă o schimbare de anvergură: în mai puțin de două decenii, soldul investițiilor străine directe aproape s-a triplat, pe măsură ce economia României a devenit tot mai conectată la fluxurile europene și internaționale de capital.

România a atras investiții străine directe de 66 de miliarde de euro în perioada 2015-2025

Dacă soldul ISD arată capitalul străin acumulat în economie, fluxul net arată investițiile atrase într-un anumit an atât prin investiții noi, cât și prin finanțarea companiilor deja prezente în România. Evoluția din ultimii 20 de ani arată că apartenența la UE a crescut atractivitatea României în ceea ce privește capitalul, fără să o izoleze de ciclurile și de crizele economiei globale:

•Primii ani după aderarea la UE au adus în România fluxuri importante de capital: 7,25 miliarde de euro în 2007 și 9,5 miliarde de euro în 2008.

•Criza financiară internațională a schimbat dinamica, iar investițiile au coborât succesiv până la 1,82 miliarde.

•Revenirea după criză a fost treptată. De la 3,46 miliarde de euro în 2015, fluxul ISD a ajuns la 5,27 miliarde în 2018 și la 5,17 miliarde în 2019.

•Pandemia a adus un nou recul, la 3,01 miliarde de euro în 2020, urmat de o revenire puternică: 8,97 miliarde în 2021 și 10,59 miliarde în 2022.

•După temperarea din 2023 – 2024, investițiile au accelerat din nou în 2025, când fluxul net a ajuns la 7,91 miliarde de euro, cu 41,1% peste anul precedent.

Ioan Nistor: Capitalul vine acolo unde găsește oportunități, încredere și perspective de dezvoltare

„Comerțul conectează piețe, iar investițiile conectează economii. Imaginea de ansamblu este cea care contează: în perioada 2015–2025, România a atras fluxuri nete de investiții străine directe de aproximativ 66 de miliarde de euro. Capitalul vine acolo unde găsește oportunități, încredere și perspective de dezvoltare. Apartenența la Uniunea Europeană a făcut România mai atractivă pentru investiții și mult mai conectată la economia europeană și globală. Următorul pas este ca această conectare să aducă tot mai multă tehnologie, competențe și impact.” afirmă Ioan Nistor, Economist Șef, Banca Transilvania și autor al analizei Investițiile străine directe, în contextul aderării României la UE.

Unde s-a acumulat capitalul străin în România

Investițiile străine sunt prezente în aproape toate sectoarele importante ale economiei, cum sunt: industria prelucrătoare (peste 26%), construcții și tranzacții imobiliare (18%), comerț (16%), sectorul financiar și asigurări (15%) și industria extractivă (6%).

Aproape 9 din 10 euro din capitalul străin acumulat în România provin din Uniunea Europeană

Originea capitalului arată cât de puternic s-a conectat economia României la cea europeană. În 2007, principalii investitori proveneau din Austria (21% din soldul ISD), Țările de Jos (16%), Germania (12%) și Franța (9%). 20 de ani mai târziu, geografia investițiilor s-a modificat, dar legătura cu Europa a rămas dominantă: Țările de Jos (aproape 20%), Austria (circa 15%), respectiv Germania (12%). Cel mai relevant este tabloul general: statele membre ale Uniunii Europene reprezentau împreună aproape 87% din soldul investițiilor străine directe din România. Pentru România, integrarea europeană este instituțională și comercială, dar și vizibilă în structura capitalului din economie.

Următoarea miză: de la Made in Romania la Created in Romania

După aproape 20 de ani de la integrarea României în Uniunea Europeană, întrebarea este ce fel de investiții poate atrage acum țara noastră. Infrastructura, educația, competențele și predictibilitatea pot muta România spre proiecte mai complexe, care să însemne mai multă tehnologie și mai mult impact. În același timp, companiile românești pot beneficia mai mult de oportunitățile create de apartenența europeană și se pot conecta la rândul lor la lanțurile internaționale de business.

Dacă primele două decenii au fost despre integrarea României în fluxurile europene de capital, următoarea etapă poate fi despre transformarea acestei integrări în mai multă valoare păstrată în România. Pe de altă parte, România poate deveni exportator de capital: sunt companii românești suficient de puternice pentru a investi în alte piețe, internațional. Tocmai pentru că maturizarea unei companii se vede atât în capitalul pe care îl atrage, cât și în capitalul pe care începe să îl exporte.