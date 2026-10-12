Banca Transilvania și Endeavor Romania duc programul Beyond Borders la Atena. Companiile românești explorează oportunități de extindere în Grecia

Companiile românești care vor să se extindă în Grecia au acces la experiența antreprenorilor locali și la întâlniri care le pot ajuta să identifice oportunități și parteneriate, prin programul Beyond Borders, organizat de Endeavor Romania și Banca Transilvania. Programul continuă la Atena, în perioada 12–14 octombrie 2026, Grecia fiind a doua destinație, după ediția desfășurată la Madrid.

Programul Beyond Borders, organizat de Endeavor Romania și de Banca Transilvania, ajunge în Grecia

Beyond Borders aduce împreună companii cu ambiții internaționale, antreprenori greci, reprezentanți ai diplomației românești, ai Endeavor Romania și Endeavor Greece, precum și ai Băncii Transilvania.

Miza este una practică pentru companiile sau antreprenorii cu ambiții internaționale: acces direct la experiență locală, înțelegerea pieței și identificarea oportunităților care pot susține următorul pas de creștere al companiilor participante.

Firmele participante la Beyond Borders Grecia au rezultate confirmate pe piața din România și activează în domenii diverse, de la industria alimentară, frumusețe și estetică medicală până la modă, ambalaje industriale, reciclarea PET-urilor, mobilier comercial, sisteme expoziționale și tehnologie. Unele sunt deja prezente pe piețe internaționale, în timp ce altele explorează în Grecia noi direcții de dezvoltare și posibile parteneriate.

Tiberiu Moisă, Banca Transilvania: „Este diferit când mergem la modul propriu alături de ele”

„Ne place Beyond Borders deoarece ne scoate din teorie și ne pune în practică. Noi de ani de zile îndemnăm firmele românești să se uite cu curaj pe piețele externe, însă este diferit când mergem la modul propriu alături de ele. Așa cum antreprenorii revin din aceste interacțiuni cu propria lor listă de lucruri de făcut, la fel se întâmplă și cu BT.

Evaluând tot mai bine ce au nevoie companiile românești atunci când fac pasul spre alte piețe, înțelegem cât de important este să avem mai mult antreprenoriat în România. Toate sunt legate între ele. Crescând la noi în țară devenim mai capabili și competenți și pentru scena internațională. Iar BT se va implica în ambele, împreună cu partenerii noștri”, declară Tiberiu Moisă, Director General Adjunct Corporate & IMM, Banca Transilvania și Board Member Endeavor Romania.

La rândul său, Mihnea Crăciun, Managing Director Endeavor Romania, explică rolul întâlnirilor cu fondatorii și liderii locali în pregătirea extinderii internaționale:

„Pentru companiile românești care vor să se extindă internațional, accesul la oameni care cunosc piața din interior poate face diferența. Prin Beyond Borders, ne propunem să apropiem antreprenorii din cohortă de fondatori și lideri locali care pot oferi context, experiență și perspective practice. După Madrid, continuăm programul la Atena, cu aceeași misiune: să îi ajutăm pe antreprenorii români să înțeleagă mai bine piața și să își pregătească următorii pași din procesul de extindere internațională.”

Sesiuni de mentorat după întâlnirile de la Atena

Pentru antreprenorii participanți, experiența din Grecia va fi urmată de sesiuni de mentorat și de follow-up privind oportunitățile și direcțiile de dezvoltare identificate.

Grecia este una dintre piețele accesibile companiilor românești, datorită proximității geografice, apartenenței la Uniunea Europeană și evoluției pozitive a relațiilor economice dintre cele două țări. Economia elenă oferă oportunități în domenii precum servicii, tehnologie, energie, turism, logistică și infrastructură. Potrivit analizei Băncii Transilvania „Relațiile economice: România – Grecia”, România se află între cei mai mari zece investitori europeni în Grecia.

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