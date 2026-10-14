Raiffeisen Bank lansează preaprobarea pentru creditul ipotecar în Smart Mobile. Afli în aproximativ 6 minute ce buget ai pentru casa mult visată



Clienții eligibili ai Raiffeisen Bank România pot afla în aproximativ 6 minute ce buget au la dispoziție pentru achiziția locuinței mult visată, direct din aplicația Smart Mobile, înainte de a începe sau de a continua căutarea proprietății. Banca lansează preaprobarea financiară printr-un proces 100% digital, valabilă 45 de zile, potrivit unui comunicat de presă.

Buget clar și opțiuni transparente

Noua funcționalitate permite realizarea mai multor simulări și compararea variantelor de finanțare, cu prezentarea costurilor totale. Integrarea în Smart Mobile face parte din strategia băncii de simplificare a accesului la finanțare, prin digitalizare, automatizarea proceselor, inteligență artificială și expertiză specializată în creditarea locuințelor.

Cine poate obține preaprobarea financiară din aplicație

Funcționalitatea este disponibilă clienților existenți eligibili, care aplică individual și obțin venituri din salarii și/sau pensii în România. Aceste venituri trebuie să poată fi validate automat.

Procesul se desfășoară integral digital și solicită doar informațiile esențiale, potrivit băncii. Clienții află de la început ce buget au la dispoziție și pot căuta o locuință potrivită posibilităților lor reale de finanțare.

Dobândă fixă pe 3 sau 5 ani ori variabilă pe întreaga perioadă

Clienții pot realiza mai multe simulări și pot compara trei variante de finanțare: dobândă fixă în primii 3 ani, dobândă fixă în primii 5 ani sau dobândă variabilă pe întreaga perioadă a creditului.

Sunt prezentate toate costurile, inclusiv suma totală de plată până la finalul creditului, astfel încât clienții să poată compara opțiunile înainte de a lua o decizie.

Preaprobarea financiară este valabilă 45 de zile. Pe parcursul procesului, clienții primesc automat informări prin e-mail în etapele importante și pot verifica oricând statusul cererii, accesând linkul dedicat primit pe e-mail.

Mihail Ion: Ne dorim să construim o experiență de finanțare simplă și predictibilă



„Prin integrarea preaprobării financiare în Smart Mobile, transformăm modul în care clienții fac primul pas către o locuință și consolidăm rolul canalelor digitale în relația cu banca. Ne dorim să construim o experiență de finanțare simplă și predictibilă, în care tehnologia și expertiza echipelor noastre le oferă clienților mai multă claritate și încredere în deciziile importante pentru planurile lor. Este direcția strategică în care continuăm să investim ca să facem finanțarea și mai relevantă pentru nevoile reale ale clienților”, declară Mihail Ion, VP Retail, Raiffeisen Bank România.

Andreea Mincu: Pot realiza mai multe simulări, compara tipurile de dobândă și vedea transparent costurile totale, înainte de a alege proprietatea



„Noua funcționalitate le permite clienților eligibili să afle rapid ce buget au la dispoziție, direct din Smart Mobile. Pot realiza mai multe simulări, compara tipurile de dobândă și vedea transparent costurile totale, înainte de a alege proprietatea. Preaprobarea este valabilă 45 de zile, iar statusul cererii poate fi urmărit pe parcurs. În spatele acestui flux, digitalizarea, inteligența artificială și expertiza specializată contribuie la verificări mai rapide și la reducerea timpilor de răspuns”, afirmă Andreea Mincu, Director Executiv Credite Persoane Fizice, Raiffeisen Bank România.



Inteligența artificială a redus timpul de răspuns cu aproximativ 20%



Raiffeisen Bank anunță că și-a majorat cota de piață pe segmentul creditelor ipotecare, printr-o strategie care îmbină creșterea profitabilă, experiența digitală și accesul mai simplu la finanțare. Evoluția este susținută de investiții în produse, digitalizare, distribuție și simplificarea proceselor. Potrivit băncii, soluțiile bazate pe inteligență artificială au contribuit deja la reducerea cu aproximativ 20% a timpului de răspuns către clienți. Folosită pentru verificarea și analiza documentelor, inteligența artificială ajută la identificarea mai rapidă a eventualelor neconcordanțe și limitează solicitările de reprocesare.

Experți în credite pentru locuință și acces prin brokeri

Pentru a sprijini clienții în fiecare etapă a finanțării, banca a creat o echipă de Mortgage Loan Experts, specializați în creditele pentru locuință. Raiffeisen Bank a extins, de asemenea, accesul la finanțare prin dezvoltarea parteneriatelor cu brokeri și a canalelor DSA, oferind clienților mai multe modalități de a accesa creditele ipotecare.