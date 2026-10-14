BNR și RoFintech încheie un protocol de colaborare pentru patru ani. Open banking și accesul la servicii de plată, printre priorități

Banca Națională a României și Asociația Română de Fintech (RoFintech) au încheiat un protocol de colaborare pentru susținerea unei digitalizări responsabile și dezvoltarea inovației în domeniul serviciilor de plată, potrivit unui comunicat al asociației. Acordul, încheiat pentru patru ani, cu posibilitatea prelungirii, vizează schimbul de expertiză, analiza pieței și teme precum open banking, accesul la servicii de plată și implementarea practică a reglementărilor.

Protocolul a fost semnat de Cosmin Cosma, președintele RoFintech, și Leonardo Badea, prim-viceguvernatorul BNR. Definitivarea documentelor și semnarea olografă au avut loc luni, 12 octombrie 2026, la sediul băncii centrale, cu ocazia vizitei reprezentanților RoFintech, Cosmin Cosma și Adrian Drinceanu.

La întâlnire au participat, din partea BNR, Claudiu Negrea, Agathe Blaga, Ionuț Horătău, Giorgiana Ene, Rodica Ivanciuc, Mihai Radu și Radu Stancu.

„Pentru RoFintech, acest protocol reprezintă un moment de referință. Dialogul deja cordial cu Banca Națională a României trece într-o nouă etapă de colaborare instituțională. Companiile fintech acumulează zilnic experiență despre felul în care funcționează serviciile financiare digitale și despre dificultățile care limitează utilizarea lor. Avem acum un cadru structurat în care putem aduce această experiență în dialogul cu BNR. Ne dorim ca expertiza noastră să contribuie la stabilitatea și progresul pieței financiare locale, prin servicii mai accesibile, mai eficiente și mai sigure pentru oamenii și companiile din România”, a declarat Cosmin Cosma, președintele RoFintech.

Colaborarea urmărește valorificarea potențialului tehnologiei pentru dezvoltarea unor soluții de plată moderne și eficiente, alături de o mai bună informare asupra riscurilor asociate. Activitățile comune vor susține și consolidarea cunoașterii în domeniul inovației financiare.

RoFintech va contribui prin experiența companiilor membre, documentarea dificultăților întâlnite în piață și formularea unor propuneri tehnice. Asociația urmărește ca nevoile identificate în dezvoltarea și utilizarea soluțiilor fintech să fie reflectate în dialogul privind evoluția ecosistemului financiar din România.

Potrivit RoFintech, acordul marchează o nouă etapă în relația dintre banca centrală și industria fintech. Asociația consideră că implicarea BNR, la nivelul prim-viceguvernatorului Leonardo Badea, subliniază relevanța colaborării pentru companiile care dezvoltă tehnologii financiare. În comunicat, RoFintech prezintă inovația drept o oportunitate de consolidare a competitivității, rezilienței și dezvoltării pe termen lung a pieței financiare locale, în concordanță cu obiectivul stabilității financiare.

Activitățile desfășurate în baza protocolului vor avea caracter necomercial și se vor derula pe principii de neutralitate, rigoare tehnică, accesibilitate și relevanță practică.

Asociația Română de Fintech susține dezvoltarea ecosistemului fintech din România prin parteneriate cu industria financiară, dialog privind cadrul de reglementare și inițiative de internaționalizare. Activitatea sa include facilitarea conexiunilor cu investitori, informarea despre oportunități de finanțare, educația fintech, conectarea talentelor cu oportunitățile profesionale și dezvoltarea comunității.