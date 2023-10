Banking 4.0 – conferința rapoartelor de piață în premieră: open banking, plăți instant, tokenizare depozite bancare, „credit score-ul” transformarii digitale a băncilor din România. Bilete reduse cu 20% doar pana la finele acestei luni

Cea de-a IX-a editie a conferintei internationale Banking 4.0, powered by Worldline, vine cu o serie de rapoarte de piata in premiera in domeniile platilor instant, open banking, tokenizarii depozitelor bancare pe platforme blockchain, transformarii digitale a bancilor si perceptiei tinerilor in ceea ce priveste banca viitorului.

Raluca MICU, Sef Directie Supraveghere Plati din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, va prezenta stadiul adoptiei open banking-ului in Romania.

Razvan FAER, director de marketing si de strategie in cadrul TRANSFOND, va prezenta stadiul adoptiei serviciului de plati instant in Romania.

Bogdan TUDOR, CIO la Optimum Desk, va prezenta rezultatele aplicarii modelului D-BRAIN asupra primelor 10 banci din sistem, dupa active, la care se adauga un challenger bank – tbi bank – si o neobank – Revolut. Este pentru prima oara cand institutiile de credit din Romania sunt evaluate din perspectiva maturitatii procesului de transformare digitala, rezultand un diagnostic de tip „credit score”. Mai multe detalii aici.

O echipa de cercetare de la Universitatea din Viena, reprezentata de Mathieu BOZZIO – PhD in Quantum Cryptography, prezinta in premiera pentru Romania rezultatele aplicarii „Quantum cryptography” in domeniul platilor. Pentru a permite plăți digitale absolut sigure, oamenii de știință au înlocuit tehnicile criptografice clasice cu un protocol cuantic care exploatează fotoni unici. Mai multe detalii aici.

Vasile Alexandru STRAT – decan Bucharest Business School din cadrul ASE, va prezenta raportul anual al industriei de fintech din Romania. Dincolo de statistici privind numarul de startup-uri fintech pe sectoare, cifra lor de afaceri si numarul de angajati, gradul de profitabilitate, finantarea obtinuta pana acum si pietele pe care au reusit sa se extinda, raportul va contine si un capitol distinct legat de contributia societatilor de fintech din Romania la transformarea digitala a sectorului financiar-bancar.

Digital Euro Association a publicat recent un raport intitulat „Banking on tokens” care abordeaza viitorul banking-ului in era digitala din perspectiva implicatiilor tokenizarii depozitelor si a impactului asupra bancilor comerciale. Anthony RALPHS, Director Product Management – CBDCs la Ripple si unul dintre contributorii raportului, va prezenta concluziile acestui raport care analizează conceptul de TD – depozite bancare tradiționale transmutate în active digitale prin intermediul platformelor blockchain sau de tip DLT (Distributed Ledger Technology). Mai multe detalii aici.

De asemenea, organizatorii Banking 4.0 vor desfasura o campanie de educatie financiara in randul liceenilor. La finalul acesteia, tinerii vor completa un chestionar in care vor oferi raspunsuri legate de cum vad ei banca viitorului. Concluziile vor fi prezentate in cadrul unui panel dedicat discutiilor cu tinerii.

Timp de doua zile, la Sinaia, 200 de experti din 15 tari vor analiza tema banking-ului in era open: open banking, open finance, open AI, si vor oferi raspunsuri la intrebarea: cum construim banca viitorului?

Nu rata aceste premiere si rezerva-ti un loc la Banking 4.0!

Preturile biletelor au o reducere de 20% doar pana la finele lunii octombrie.