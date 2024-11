Corul BRD, împreună cu „Corul Preludiu – Voicu Enăchescu” și Orchestra New Hope, vor concerta la Ateneul Român pentru a celebra curajul, cu ocazia Zilei Mondiale a Persoanelor cu Dizabilități. Flavia Popa: ”Suntem bucuroși să susținem acest concert-eveniment care, prin puterea muzicii, vorbește despre solidaritate, curaj și speranță”

Neînvinșii sunt cei pentru care imposibilul nu există. Ei sunt cei care continuă să exploreze, să viseze și să învețe, indiferent de obstacole. Pentru ei a fost creat un eveniment care să le dea aripi și să îi încurajeze să înfrunte tot ceea ce pare de neînvins. Acest proiect muzical curajos va avea loc marți, 3 decembrie 2024, la Ateneul Român. Biletele sunt disponibile în rețeaua Eventim și toate sumele încasate vor sprijini activitatea Asociației Climb Again, care oferă sute de mii de ore de terapie prin escaladă copiilor cu dizabilități.

Evenimentul “Neînvinșii” se află la cea de-a doua ediție, un proiect ce marchează “Ziua Mondială a Persoanelor cu Dizabilități”. Concertul va aduce pe scena Ateneului Român lucrări ce pendulează estetic între renaștere, baroc și modernism, în interpretarea Orchestrei New Hope, dirijată de Andrei Stănculescu, dar și a două ansambluri corale: Corul BRD și Corul Preludiu “Voicu Enăchescu”.

“Pentru fiecare dintre noi, a fi neînvins înseamnă altceva. Pentru mine a însemnat visul de a avea o orchestră pe care să o pun în slujba binelui, un vis pe care am reușit să-l transform în realitate acum 6 ani. Pentru Corul Preludiu, cu o istorie de peste cinci decenii, a însemnat să treacă peste momentul în care Maestrul Voicu Enăchescu, inima acestui ansamblu, a încetat să mai bată. Pentru colegii din Corul BRD, a fi neînvins poate că a însemnat depășirea fricii de a urca pe cea mai importantă scenă a muzicii clasice românești, la Ateneul Român. Cu siguranță, pentru copiii de la Climb Again, fiecare pas în plus, fiecare priză reușită la escaladă, sunt o nouă dovadă de curaj. Pe 3 decembrie vom lăsa muzica să ne reamintească ce anume ne face să nu renunțăm și cum putem activa această superputere a fiecăruia dintre noi”, a spus violoncelistul Octavian Lup – dirijorul Orchestrei New Hope și inițiatorul proiectului.

“Suntem bucuroși să susținem acest concert-eveniment care, prin puterea muzicii, vorbește despre solidaritate, curaj și speranță. În spatele acestui nume simbolic – Neînvinșii – se află o comunitate de oameni care, indiferent de provocări, nu renunță niciodată, ci se ridică mereu. Noi ne dorim ca ”Neînvinși” să fie nu doar copiii sprijiniți de Asociația Climb Again, ci noi toți, ca membri ai unei societăți unite și incluzive, care nu lasă pe nimeni în urmă. Le mulțumesc tuturor celor care fac posibilă organizarea acestui concert – orchestrei New Hope, Corului Preludiu și, desigur, colegilor noștri din Corul BRD, care vor adăuga, la propriu, emoția și gândurile noastre”, a spus Flavia Popa, Secretarul General al BRD Groupe Société Générale.

Construit în contextul unui proiect muzical de excepție, unic în peisajul marilor corporații – ”Playing for Philharmonie de Paris” – , Corul BRD îi reunește pe pasionații de muzică din bancă și a participat, de-a lungul celor 8 ani de existență, la mai multe evenimente concertistice, atât în București, cât și în mai multe orașe din țară. Încă de la înființare, Corul BRD este dirijat de Andrei Stănculescu.

Repertoriul concertului:

Thomas Tallis – Spem in Alium

Ralph Vaughan Williams – Fantezia pe o temă de Thomas Tallis

Georg Friedrich Händel – Fragmente din Oratoriul “Messiah”

Bilete disponibile pe EVENTIM: https://www.eventim.ro/ro/bilete/neinvinsii-bucuresti-ateneul-roman-657862/event.html

Proiect susținut de BRD Groupe Société Générale, în beneficiul asociației Climb Again. Organizator: Asociația New Hope Music

Cu sprijinul: Radio România Muzical

Partener: Connect Media

Parteneri media: AGERPRES, Agenția de Carte, Bookhub, București FM, Itsy Bitsy FM, MovieNews.ro, Munteau recomandă, Prahova Business, Radio România Cultural, spotmedia.

New Hope Orchestra: Fondată în 2018 la inițiativa violoncelistului Octavian Lup, New Hope Orchestra poartă un nume cu semnificație profundă – este un ansamblu care își construiește proiectele pentru a contribui cu energia vindecătoare a muzicii în diverse cauze sociale. Formată din muzicieni talentați provenind de la instituții muzicale de prestigiu din România, orchestra aduce pe scenă un repertoriu vast, de la muzica barocă până la cea contemporană. De-a lungul timpului, orchestra a desfășurat proiecte unice, inclusiv concerte în spitale din mai multe orașe, aducând speranță și bucurie prin muzică.

Corul BRD: Înființat în 2017 cu scopul de a pregăti un repertoriu complex pentru Filarmonica din Paris, alături de colegii din Grupul Société Générale, Corul BRD a susținut concerte remarcabile la Ateneul Român, Filarmonicile din Pitești și Râmnicu Vâlcea, Biblioteca Națională sau Universitatea Națională de Muzică. În acest an, Corul BRD revine pe scena Ateneului Român, alături de New Hope Orchestra, pe 3 decembrie 2024, pentru a celebra curajul și determinarea unei comunități implicate în sprijinul persoanelor cu abilități speciale. De Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, sărbătorim împreună reziliența, puterea de afirmare și capacitatea de a depăși orice provocare.

Corul Preludiu – Voicu Enăchescu: Înființat în 1972, Corul Preludiu, condus de maestrul Voicu Enăchescu până în 2022, a lăsat o amprentă de neșters pe scena muzicală națională și internațională. Cu peste 2.500 de concerte susținute în 30 de țări, măiestria lor interpretativă a fost recunoscută și premiată pe plan internațional. Corul își continuă moștenirea sub bagheta lui Andrei Stănculescu, inspirând prin bucuria muzicii și excelența artistică.

Asociația Climb Again

Încă din 2014, Asociația Climb Again a susținut peste 3000 de copii cu dizabilități, oferindu-le sesiuni de escaladă terapeutică. Cu credința în puterea transformatoare a sportului, Asociația folosește cățăratul ca instrument de terapie, responsabilizare și integrare socială. Asociația Climb Again este o organizație non-guvernamentală afiliată la Federația Română de Alpinism și Escaladă (FRAE), fondată și condusă de Claudiu Miu, fost campion balcanic de escaladă. Climb Again este și coordonatorul Lotului României de Paraclimbing care a adus peste 50 de medalii la competițiile internaționale și mondiale.