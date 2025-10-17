Explozia din Rahova. Câte locuințe erau asigurate și ce măsuri anunță UNSAR și companiile de asigurări în cazul tragediei în care un bloc de 8 etaje a fost distrus

În contextul exploziei produse astăzi în București, în zona Rahova, reprezentanții mai multor companii de asigurări anunță că sunt deja pe teren, în zona afectată, colaborând cu autoritățile pentru gestionarea situației.

Membrii din Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au anunțat mobilizarea și asigură sprijin dedicat celor afectați. De asemenea, UNSAR anunță că va facilita cât mai rapid procesul de evaluare și despăgubire a daunelor.

Cel puțin 45 dintre locuințele afectate sunt protejate de o poliță facultativă de asigurare

„Desigur, în astfel de momente, prioritatea este siguranța oamenilor și, apoi, sprijinul concret pentru reconstrucție”, este mesajul venit de la UNSAR.

Din informațiile preliminare, cel puțin 45 dintre locuințele afectate sunt protejate de o poliță facultativă de asigurare – la nivelul Membrilor UNSAR.

Explozia este un risc de bază acoperit de polițele de asigurare facultative



Explozia este un risc de bază acoperit de polițele de asigurare facultativă a locuinței. Doar 30% dintre locuințele din Regiunea București–Ilfov sunt protejate printr-o poliță facultativă (aici se și plătesc cele mai multe despăgubiri, de altfel). Pe locul secund se află Regiunea Vest, cu 20%, pe locul 3 – Regiunea Centru, cu 18%.

17% dintre locuințele din România sunt asigurate completă

Procentul celor care au locuința asigurată facultativ este și mai mic la nivel național: concret, doar 17% (1,7 mil.) dintre locuințele din România sunt asigurate complet (PAD + facultativă) – ceea ce înseamnă că 8 din 10 sunt în continuare vulnerabile.

Cea mai mare daună plătită în baza unei asigurări facultative de locuință de către o companie membră UNSAR, ca urmare a producerii riscului de explozie, a fost de 555.000 lei în 2023, respectiv 255.000 lei în 2024.

Despăgubiri și rolul asigurărilor

În 2024, asigurătorii au plătit despăgubiri de 183 milioane lei în baza asigurărilor pentru locuințe – conform datelor oficiale publicate de către ASF, în creștere cu 9% față de 2023.

Cum funcționează sistemul de asigurări de locuințe în România

În România, asigurările facultative se pot încheia doar pentru acele locuințe care sunt deja protejate printr-o poliță obligatorie PAD.

Polițele facultative oferă un nivel de protecție extins, la valoarea reală a clădirii și/sau a bunurilor deținute, putând acoperi pagubele produse de dezastre naturale, dar și alte tipuri de riscuri, precum: incendii, explozii, furtuni, căderi de corpuri, inundații produse de avarii ale instalațiilor de apă-canal, climatizare, termoficare, defecțiuni ale centralei termice, daune ale bunurilor electronice/electrocasnice etc.



O asigurare facultativă poate fi personalizată prin adăugarea de clauze dedicate

De asemenea, o asigurare facultativă poate fi personalizată prin adăugarea de clauze dedicate, în funcție de specificul fiecărei locuințe și de nevoile individuale ale clienților. De exemplu, se pot acoperi inclusiv prejudiciile produse vecinilor, avariile panourilor fotovoltaice sau chiar se pot oferi soluții în cazul unor urgențe – prin intervenția unor specialiști atunci când situația o impune (avarii ale instalațiilor de apă/gaze/încălzire, pene de curent, avarii ale acoperișului, sistemelor/elementelor de acces în locuință etc.).

Asigurătorii din România plătesc despăgubiri de 6,5 milioane EUR în fiecare zi calendaristică.

Înființată în 1994, UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România reprezintă 21 de companii de profil. Acestea dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări.

UNSAR reunește cele mai importante companii de asigurări și reasigurări care activează pe piața locală – inclusiv jucători mari precum Allianz-Țiriac, Groupama, Generali, Omniasig, Asirom, Uniqa, Signal Iduna, etc.

Premierul Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Foarte probabil blocul va fi demolat”. Vor exista ajutoare imediate, precizează premierul.

O explozie a distrus complet două nivele ale unui bloc cu 8 etaje din București, pe Calea Rahovei. Premierul Ilie Bolojan a declarat că este posibil ca imobilul să fie demolat. Cumplita deflagrație a făcut mai multe victime. Un bilanț provizoriu arată că 3 oameni au murit, iar mai mulți au fost grav răniți.