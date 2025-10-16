Studiu KPMG, prezentat în premieră la conferința Be Inspired. Make Sustainability Happen: 71% dintre CEO plasează inteligența artificială printre principalele lor priorități de investiție. Alina Rus, Raiffeisen Bank: ”Finanțarea sustenabilă este cheia tranziției către o economie mai responsabilă”

Peste 200 de manageri, antreprenori și specialiști din companii cu cifră de afaceri de peste 1 milion de euro au participat la evenimentul Be Inspired. Make Sustainability Happen, organizat pe 15 octombrie de Asociația B-Leader, în colaborare cu DoingBusiness.ro și susținut de Raiffeisen Bank România, se arată într-un comunicat de presă remis de Raiffeisen Bank.

“Finanțarea sustenabilă este cheia tranziției către o economie mai responsabilă. Noi ca bancă ne asumăm rolul de a canaliza resursele financiare către proiecte care creează valoare economică și au impact pozitiv pentru societate. Evenimentul Be Inspired. Make Sustainability Happen, a confirmat încă o dată dorința companiilor de a integra sustenabilitatea în business-urile lor, iar acest lucru ne indică faptul că, pe termen lung, nivelul de competitivitate al mediului de afaceri din România va crește”, a declarat Alina Rus, Vicepreședinte și CFO, Raiffeisen Bank România.

În cadrul evenimentului, Ramona Jurubiță, Country Managing Partner, KPMG în România și Moldova, CEE Deputy Chair, a prezentat în premieră studiul KPMG realizat pe baza analizei opiniei a 1.350 de directori executivi din 11 piețe majore, despre cum construiesc liderii de business reziliența în vremuri instabile. „Talentul este evidențiat drept noua monedă de schimb a competitivității”, a declarat Ramona Jurubiță.

“Într-o lume în care tehnologia avansează exponențial, oamenii rămân diferențiatorul suprem. Și asta rezultă din faptul că peste 90% dintre CEO plănuiesc să angajeze în următoarele 12 luni, dar aproape 80% spun că lipsa competențelor în domeniul inteligenței artificiale este o barieră majoră în calea transformării. Într-o lume care își concentrează eforturile pe automatizare, resursa cea mai rară rămâne omul pregătit pentru viitor. În România, acest mesaj lovește în plin. Suntem printre cei mai buni la scris cod, dar printre ultimii la învățat continuu. În IT performăm – în învățare, ne oprim. Doar unul din cinci adulți români participă anual la formare profesională, în timp ce aproape jumătate dintre europeni o fac, iar în țările nordice – aproape toată lumea. Avem talent, dar nu avem încă reflexul de a-l reînnoi. Această lipsă de implicare în formare pe tot parcursul vieții riscă să blocheze mobilitatea profesională și să adâncească fenomenul de nepotrivire competente”. Deci avem nevoie de programe de învățare continuă, a concluzionat Ramona Jurubiță.

Conform analizei KPMG, 61% dintre CEO sunt pe drumul cel bun pentru atingerea țintelor net-zero până în 2030, față de 51% în 2024, iar 65% au integrat deja sustenabilitatea în strategia generală a companiei.

Totodată, studiul identifică inteligența artificială printre principalele lor priorități de investiție – 71% dintre CEO consideră inteligența artificială o prioritate de investiție, cu o creștere semnificativă față de 64% anul trecut. Mai mult, 69% alocă între 10% și 20% din bugetul lor pentru dezvoltarea soluțiilor bazate pe AI.

De asemenea, liderii de business consideră că nivelul competiției din domeniul IT crește, 77% dintre CEO fiind de părere că „pregătirea forței de muncă pentru AI” va avea un impact decisiv asupra prosperității organizației în următorii trei ani.

Evenimentul Be Inspired. Make Sustainability Happen a abordat subiecte de interes pentru mediul de afaceri, precum: integrarea sustenabilității în strategia companiei, cum poate sustenabilitatea să crească profitabilitatea, oportunitățile de afaceri sau să reducă costurile; de ce este necesar ca evaluările de sustenabilitate să devină criterii reale de eligibilitate în business și nu în ultimul rând, care sunt tendințele în sustenabilitate în ceea ce privește abordările companiilor.

Evenimentul a reunit lideri și experți din domeniul sustenabilității și al mediului de afaceri, care au împărtășit perspective relevante despre integrarea strategică a sustenabilității în business, ca element esențial pentru creșterea competitivității companiilor românești. Printre aceștia s-au numărat atât lideri internaționali, precum Petr Polach, Co-Head of Group Structured Finance & Investment Banking, Raiffeisen Bank International și Vladimir Preveden, Strategy Expert și autor al cărții “Sustainability as Competitive Advantage”, dar și lideri locali: Octavian Petrescu, Executive Director, Rodbun, Carmen Schuster, Procurement and ESG Director, PORR România, Steluța Niculae-Despa, Manager Sustenabilitate, ALRO, Loredana Samoilă, Public Relations Manager, Kaufland România, Veronica Dogaru, Corporate Communications and CSR Director, Orange România, Christian Leonte, CEO, Waldevar Holding, Lucian Ene, Sales Director, Schneider Electric România, Alina Saiu, Sustainable Finance Manager, Raiffeisen Bank România, Gabriel Ivan, General Manager, CHEP România & Bulgaria, și Otilia Ropotică, CSR Manager, Renault Group.

Diana Dumitrașcu, Președinte Asociația B-Leader și Executive Director Doingbusiness.ro, a declarat: „Suntem mândri că, împreună cu partenerii noștri, am făcut încă un pas important în a duce mai departe misiunea Asociației B-Leader – aceea de a inspira, conecta și sprijini liderii din România să construiască organizații sustenabile, bazate pe valori și impact pozitiv. Evenimentul Be Inspired. Make Sustainability Happen reflectă exact ceea ce ne dorim să cultivăm: leadership responsabil, colaborare și o comunitate de oameni care transformă sustenabilitatea dintr-un concept într-o realitate. Vom continua misiunea noastră și in următoarele evenimente din seria “Be Inspired. Make it Happen” care vor avea loc la Iași pe 29 octombrie și la Constanța, pe 20 noiembrie”.