Raiffeisen Bank și BID extind finanțarea IMM-urilor: credite revolving și garanții de până la 80% pentru investiții. Ionuț Pătrăhău: Adăugăm noi instrumente care transformă planurile în realitate

Raiffeisen Bank România și Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) extind parteneriatul pentru finanțarea IMM-urilor prin introducerea creditelor revolving pentru capital de lucru și a unor garanții care pot ajunge la 80% din valoarea creditelor de investiții, pentru anumite categorii de companii eligibile.

Convenția de garantare, semnată în decembrie 2025 și actualizată în octombrie 2026, facilitează finanțarea în lei a investițiilor și a cheltuielilor curente ale IMM-urilor, prin completarea garanțiilor necesare pentru obținerea creditelor, potrivit unui comunicat al băncii.

Ionuț Pătrăhău: Soluțiile îi ajută să își gestioneze activitatea în ritmul afacerii și să își pună în practică planurile de dezvoltare

„După lansarea ERIC, AI Business Coach-ul care îi ajută pe antreprenori să își planifice mai bine investițiile și dezvoltarea afacerii, adăugăm noi instrumente care transformă planurile în realitate. Prin extinderea parteneriatului cu BID, clienții noștri au la dispoziție linii de credit revolving și garanții de până la 80% din valoarea creditelor de investiții, pentru companiile eligibile.

Antreprenorii au nevoie atât de flexibilitate pentru cheltuielile curente, cât și de acces la finanțare pentru investiții care cresc productivitatea și competitivitatea. Alături de expertiza echipei noastre, aceste soluții îi ajută să își gestioneze activitatea în ritmul afacerii și să își pună în practică planurile de dezvoltare”, declară Ionuț Pătrăhău, Vicepreședinte, Divizia Antreprenori, Raiffeisen Bank România.

Linii de credit revolving pentru cheltuielile curente

Facilitățile revolving permit companiilor să utilizeze, să ramburseze și să reutilizeze sumele disponibile, în limita aprobată și în condițiile contractului de credit. Antreprenorii pot astfel finanța stocuri, plăti furnizori și acoperi alte cheltuieli curente, în funcție de ciclul de încasări și plăți al companiei.

Cine poate beneficia de garanții de până la 80% pentru investiții

În cadrul programului, garanțiile BID pot acoperi:

•până la 60% din valoarea facilităților de capital de lucru;

•până la 70% din valoarea creditelor pentru investiții;

•până la 80% din valoarea creditelor de investiții pentru anumite categorii de beneficiari eligibili, prin majorarea garanției cu până la 10 puncte procentuale.

Investiții în 9 județe

În condițiile programului, garanția majorată poate fi acordată start-up-urilor, companiilor deținute sau conduse de femei, întreprinderilor inovatoare și IMM-urilor cu sediul social sau cel puțin un punct de lucru autorizat în județele Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Tulcea, Constanța, Maramureș și Satu Mare.

Ce pot finanța companiile

Creditele de investiții pot finanța achiziția de echipamente și utilaje, instalarea de sisteme fotovoltaice, extinderea și modernizarea capacităților de producție, digitalizarea, automatizarea sau dezvoltarea competențelor profesionale.

Teodora Petre: Obiectivul nostru este să reducem barierele în accesarea finanțării

„Prin extinderea colaborării cu Raiffeisen Bank, antreprenorii au la dispoziție mai multă flexibilitate în finanțarea capitalului de lucru și garanții de până la 80% pentru anumite categorii de credite de investiții. Obiectivul nostru este să reducem barierele în accesarea finanțării și să oferim companiilor românești mai multe oportunități de dezvoltare”, a declarat Teodora Petre, Director Aria Comercial, Banca de Investiții și Dezvoltare.

Garanțiile BID sunt acordate printr-o schemă de ajutor de minimis și completează garanțiile necesare proiectelor eligibile. Capitalul de lucru poate fi finanțat atât prin facilități revolving, cât și prin credite cu rambursare în rate.

Finanțare pentru afaceri sănătoase și proiecte sustenabile

Programul vizează IMM-uri viabile financiar, fără obligații restante la bugetul de stat și care nu se află în insolvență. Companiile finanțate și proiectele susținute trebuie să respecte principiul european „Do No Significant Harm” (DNSH), pentru evitarea unui impact negativ semnificativ asupra mediului.