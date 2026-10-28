SigurantaOnline. Cum arată fraudele de Black Friday? Oferte false, solicitări urgente de plată și mesaje înșelătoare despre livrări sau rambursări. Ce faci dacă ai divulgat datele cardului?

Reducerile promovate pe rețelele sociale, mesajele despre colete blocate și presupusele rambursări pot ascunde tentative de fraudă. În perioada Black Friday, Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Asociația Română a Băncilor (ARB) recomandă verificarea comercianților și a solicitărilor de plată, inclusiv a mesajelor primite după efectuarea cumpărăturilor.

#SigurantaOnline vine cu recomandări de Black Friday

Avertismentul este transmis prin proiectul național de educație digitală și prevenire a criminalității informatice #SigurantaOnline. Atacatorii pot imita identitatea unor magazine, firme de curierat sau bănci pentru a obține date personale, informații despre carduri ori acces la conturi.

Riscul continuă și după plasarea unei comenzi.

Atunci când cumpărătorii așteaptă mai multe colete, un mesaj despre o problemă de livrare poate părea credibil. Faptul că o persoană a făcut recent cumpărături nu confirmă însă autenticitatea solicitării primite.

O reclamă cu un brand cunoscut poate conduce către un magazin fals

Înainte de a introduce date personale sau bancare, cumpărătorii sunt îndemnați să verifice adresa completă a site-ului, identitatea comerciantului și informațiile despre contact, livrare și retur.

Accesarea magazinului trebuie făcută prin tastarea adresei cunoscute în browser sau prin aplicația oficială. Compararea prețurilor și timpul acordat verificărilor sunt importante mai ales atunci când oferta este însoțită de presiunea de a plăti imediat.

Prezența „https” indică o conexiune criptată, dar nu garantează că magazinul este legitim.

Înainte de autorizarea plății, verificați suma și beneficiarul

La confirmarea unei plăți în aplicația bancară, utilizatorii trebuie să citească informațiile afișate și să verifice suma și beneficiarul. Operațiunile pe care nu le-au inițiat nu trebuie aprobate.

Parolele de acces la serviciile bancare, PIN-ul cardului și codurile de autorizare primite prin SMS sau în aplicație nu trebuie comunicate altor persoane. Datele cardului se introduc numai după verificarea comerciantului și a paginii de plată.

O solicitare urgentă primită prin telefon, e-mail sau mesagerie nu justifică, în sine, efectuarea unei operațiuni bancare.

Mesajele despre livrări și rambursări trebuie verificate separat

Solicitările privind colete blocate, adrese incomplete sau taxe suplimentare trebuie verificate direct în aplicația ori pe site-ul oficial al comerciantului sau al curierului, accesate independent de linkul primit.

Aceeași precauție se aplică mesajelor care promit restituirea unor bani. Pentru o presupusă rambursare, utilizatorii nu trebuie să comunice coduri de autorizare sau să aprobe o plată.

Comerciantul poate fi contactat folosind datele din comanda inițială ori de pe site-ul oficial, inclusiv atunci când mesajul solicită achitarea unei sume suplimentare.

Un mesaj fără greșeli gramaticale poate ascunde o fraudă

Instrumentele de inteligență artificială pot fi folosite pentru a genera texte și materiale vizuale convingătoare. Un logo familiar, aspectul profesionist al unei pagini sau absența greșelilor gramaticale nu confirmă autenticitatea mesajului. Verificarea sursei și a solicitării rămâne esențială.

Persoanele care au introdus informații bancare pe un site suspect, au comunicat coduri de securitate sau observă tranzacții pe care nu le recunosc trebuie să contacteze imediat banca prin canalele oficiale. Dacă au divulgat datele cardului, recomandarea este să solicite blocarea acestuia.

Mesajele, adresele site-urilor, capturile de ecran și dovezile tranzacțiilor trebuie păstrate. Victimele unei fraude sunt îndemnate să sesizeze Poliția și să notifice DNSC la 1911 sau prin platforma pnrisc.dnsc.ro.

Mai multe recomandări și resurse de educație digitală sunt disponibile pe sigurantaonline.ro.