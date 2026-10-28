ProCredit Bank vrea să accelereze dezvoltarea segmentului de retail și i-a recrutat pe Viorel Vasile și Traian Negoiță. Ștefan Manole: ”Ne dorim să construim o experiență bancară în care tehnologia simplifică interacțiunea cu banca, fără să pierdem valorile care ne definesc”

ProCredit Bank România, parte a grupului bancar german ProCredit, intră într-o nouă etapă de dezvoltare a businessului de retail și își consolidează echipa de management pentru a susține această direcție. Începând cu luna octombrie 2026, Viorel Vasile ocupă poziția de Management Consultant în cadrul ProCredit Bank, urmând să preia funcția de Director General Adjunct Retail, sub rezerva aprobării Băncii Naționale a României, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Cu aproape 20 de ani de experiență în banking, Viorel Vasile și-a construit parcursul profesional la intersecția dintre servicii financiare, tehnologie și experiența clienților. A făcut parte din echipa strategică care a lansat Salt Bank, contribuind la optimizarea produselor, funcționalităților și strategiilor de atragere a clienților. Anterior, a coordonat activitatea operațională și comercială de carduri în cadrul Alpha Bank România și a dezvoltat proiecte de creditare online în BRD Finance, fiind implicat de-a lungul carierei în lansarea mai multor produse și soluții inovatoare pe piața locală.

Viorel Vasile are studii doctorale la Academia de Studii Economice din București, o specializare în strategie și inovare la Cornell University (eCornell) și este absolvent al programului Executive MBA ASEBUSS – Georgia State University, SUA.

„ProCredit Bank și-a construit, în peste două decenii de activitate în România, o poziție solidă și relații de încredere cu antreprenorii și întreprinderile mici și mijlocii. Următorul pas este să ducem aceeași filozofie de banking responsabil, bazat pe transparență și relații pe termen lung, către un număr semnificativ mai mare de clienți persoane fizice. Ne dorim să construim o experiență bancară în care tehnologia simplifică interacțiunea cu banca, fără să pierdem valorile care ne definesc. Venirea lui Viorel reprezintă un pas important în această transformare, iar experiența sa va contribui la accelerarea strategiei noastre pe segmentul de retail”, a declarat Ștefan Manole, Director General ProCredit Bank.

ProCredit Bank România își propune să facă serviciile bancare mai simple și mai accesibile pentru persoanele fizice, valorificând experiența acumulată în peste două decenii de activitate în segmentul IMM. Strategia presupune investiții în tehnologie, dezvoltarea capabilităților digitale și consolidarea expertizei comerciale, într-un model care combină experiența digitală cu accesul la zonele 24/7. La nivelul Grupului ProCredit, această direcție face parte din strategia de dezvoltare a unui model de retail banking de tip mobile-first în Europa de Sud-Est și de Est, în paralel cu menținerea unei poziții solide în finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii.

Dezvoltarea segmentului de retail este susținută și prin extinderea echipei comerciale. Anterior venirii lui Viorel Vasile, Traian Negoiță s-a alăturat ProCredit Bank în poziția de Head of Sales & Business Development Retail, având responsabilitatea de a implementa strategia de vânzări și de a optimiza canalele de distribuție dedicate persoanelor fizice.

Dezvoltarea retailului completează poziția solidă a ProCredit în segmentul IMM

Segmentul IMM rămâne un pilon central al strategiei ProCredit Bank. Prezentă în România din 2002, banca a construit un model de business dedicat antreprenorilor și întreprinderilor mici și mijlocii, prin soluții de finanțare, servicii tranzacționale și instrumente digitale pentru administrarea activității financiare. La finalul lunii septembrie 2026, portofoliul de credite IMM al ProCredit Bank România înregistra o creștere de 11% față de sfârșitul anului 2025, iar numărul de clienți business crescuse cu 18% în aceeași perioadă.

La nivelul Grupului ProCredit, în primul semestru al anului 2026, portofoliul de credite a avansat cu 8%, depășind pentru prima dată pragul de 8 miliarde de euro, iar baza de clienți activi a crescut cu aproximativ 27.000, reprezentând un avans de 8,2%.

Pentru perioada următoare, ProCredit Bank România urmărește să îmbine experiența acumulată în finanțarea mediului antreprenorial cu un model de retail banking modern, construit în jurul tehnologiei, accesibilității și unei relații responsabile cu clienții.

Despre ProCredit Bank România

ProCredit Bank România este banca germană, orientată spre dezvoltare, parte a grupului internațional ProCredit, specializată în furnizarea de servicii financiare pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii, precum și pentru persoanele fizice. Prezentă în România din anul 2002, banca promovează dezvoltarea economică responsabilă prin servicii bancare transparente, orientate către nevoile actuale ale clienților săi.