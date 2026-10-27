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Banca Transilvania a pregătit 40 de oferte pentru Bank Friday. Campania de anul acesta vine și cu două noutăți: preînscrierea pentru cei care doresc să afle primii ofertele, și Happy Hour, prin care anumite oferte vor putea fi accesate înainte de 6 noiembrie

Cornel Dinu
Cornel Dinu

Vineri, în 6 noiembrie, Banca Transilvania lansează Bank Friday, cu peste 40 de oferte pentru persoane fizice și antreprenori, precum și românii din diaspora. Campania vine anul acesta cu două noutăți: preînscrierea pentru cei care doresc să afle primii ofertele, și Happy Hour, prin care anumite oferte Bank Friday vor putea fi accesate înainte de 6 noiembrie, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Contents
Preînscrieri și Happy Hour, din 26 octombrieDe la banking și investiții la mobilitate și experiențe

Preînscrieri și Happy Hour, din 26 octombrie

🟣 În perioada 26 octombrie – 5 noiembrie, cei interesați se pot preînscrie pe site-ul BT. Persoanele care se preînscriu și revin pe site în 6 noiembrie pentru a beneficia de una dintre ofertele Bank Friday intră automat în tragerea de sorți pentru unul dintre cele trei iPhone 18 Pro.

🟣 În aceeași perioadă, Banca Transilvania aduce Happy Hour: anumite oferte Bank Friday vor fi disponibile înainte de 6 noiembrie, pentru câteva ore. Ofertele Happy Hour vor fi anunțate pe pagina campaniei și în social media BT.

De la banking și investiții la mobilitate și experiențe

Cele peste 40 de oferte acoperă produse și servicii pentru nevoi diferite – de la cumpărături, finanțare și investiții până la leasing, asigurări și experiențe. Printre ofertele pregătite pentru 6 noiembrie se numără:
🟣 Carduri de cumpărături Star: până la 400 de lei în puncte Star.
🟣 Credite de nevoi personale și imobiliare cu dobânzi avantajoase.
🟣 Investiții prin BT Pay: peste 100 de premii de până la 10.000 de lei pentru cei care investesc deja sau încep să investească în fonduri de investiții ori la bursă. La tragerea la sorți pot participa și clienții din diaspora și nerezidenții pentru oferta la fonduri de investiții.
🟣 Leasing auto pentru persoane fizice și antreprenori: ofertă specială și șansa de a câștiga un premiu în valoare de 30.000 de euro la plata unei mașini în leasing.
🟣 UNTOLD 2027: preț cu discount la abonamentele General Access și șansa de a câștiga experiențe la festival pentru posesorii cardului UNTOLD, care poate fi obținut gratuit prin BT Pay.
🟣 Carduri McLaren: ocazia de a câștiga o cască semnată McLaren Mastercard Formula 1 Team.
🟣 Asigurări RCA și TRAVEL: oferte la preț accesibil.

Lista completă a celor peste 40 de oferte, împreună cu condițiile de acces, va fi disponibilă pe site-ul BT în 6 noiembrie, începând cu ora 00:00. Banca Transilvania a lansat Bank Friday în 2014, aducând conceptul Black Friday în banking.

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By Cornel Dinu
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Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.
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