ProCredit Bank și EuPlătesc lansează o ofertă de Black Friday dedicată comercianților care încasează online, cu cashback de până la 500 lei. Ștefan Manole: ”Extindem ecosistemul de servicii disponibile clienților business și facilităm accesul acestora la o soluție modernă de procesare a plăților online”

Companiile care activează EuPlătesc și decontează încasările în contul de business deschis la ProCredit Bank primesc înapoi 1% din valoarea încasărilor eligibile, în limita unui cashback de maximum 500 lei. Oferta este valabilă pentru încasările realizate în perioada 19 octombrie – 31 decembrie 2026 și se adresează atât clienților actuali ai băncii, cât și companiilor care deschid un cont de business la ProCredit Bank în această perioadă, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Prin intermediul platformei EuPlătesc, companiile pot accepta plăți online prin multiple metode, inclusiv carduri Visa și Mastercard, Apple Pay, Google Pay și Click to Pay, beneficiind de integrare rapidă, standarde avansate de securitate și decontarea sumelor încasate direct în conturile deschise la ProCredit Bank.

Parteneriatul se adresează în special magazinelor online, startup-urilor și companiilor care își dezvoltă canalele digitale de vânzare, în contextul creșterii accelerate a comerțului electronic și al schimbării obiceiurilor de cumpărare ale consumatorilor.

„Digitalizarea continuă să transforme modul în care companiile își desfășoară activitatea și interacționează cu clienții lor. În acest context, accesul la soluții eficiente și sigure de acceptare a plăților online devine un factor important pentru dezvoltarea și competitivitatea afacerilor. Prin parteneriatul cu EuPlătesc, extindem ecosistemul de servicii disponibile clienților business și facilităm accesul acestora la o soluție modernă de procesare a plăților online. Inițiativa se adresează atât companiilor care își dezvoltă canalele digitale de vânzare, cât și startup-urilor, magazinelor online și antreprenorilor care investesc în consolidarea prezenței lor în mediul digital”, a declarat Ștefan Manole, Director General ProCredit Bank.

„Pentru comercianți, perioada Black Friday înseamnă atât oportunități importante de vânzare, cât și nevoia unor soluții de plată eficiente, sigure și ușor de integrat. Prin parteneriatul cu ProCredit Bank, ne dorim să le oferim acces la instrumente care simplifică procesarea încasărilor online și îi ajută să își dezvolte afacerile în mediul digital. În același timp, această inițiativă le oferă un beneficiu financiar concret și îi încurajează să valorifice potențialul comerțului online și să transforme tehnologia într-un motor de creștere”, a declarat Valentin Costache, cofondator EuPlătesc.

Procesul de activare a serviciului este complet digital și poate fi finalizat în câteva zile lucrătoare. Companiile interesate completează formularul de înrolare, transmit documentația necesară și beneficiază de suport dedicat pe parcursul implementării.

Prin această inițiativă, ProCredit Bank își consolidează strategia de susținere a antreprenorilor și a companiilor care investesc în dezvoltarea afacerilor lor, oferindu-le, chiar înainte de Black Friday, acces la soluții și beneficii financiare care facilitează creșterea eficienței operaționale și adaptarea la cerințele unei economii tot mai digitalizate.

Detalii complete despre oferta curentă de la ProCredit Bank și EuPlătesc sunt disponibile pe pagina dedicată campaniei: https://www.procreditbank.ro/companii/campanie-euplatesc-black-friday/

Despre ProCredit Bank România

ProCredit Bank România este banca germană, orientată spre dezvoltare, parte a grupului internațional ProCredit, specializată în furnizarea de servicii financiare pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii, precum și pentru persoanele fizice. Prezentă în România din anul 2002, Banca promovează dezvoltarea economică responsabilă prin servicii bancare transparente, orientate către nevoile actuale ale clienților săi.