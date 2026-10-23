Cum a fost la Wealth & Investment Forum? Mihail Ion: „Am mutat conversația despre bani din zona deciziilor punctuale către strategie, disciplină și obiective clare”. Lecții care rămân după. Morgan Housel: „Independența financiară este mult mai valoroasă decât posesia”

Răbdarea, diversificarea și disciplina au fost printre temele centrale ale primei ediții Wealth & Investment Forum, care a reunit pe 22 octombrie, la București, peste 1.000 de antreprenori, investitori și profesioniști din industria financiară, potrivit comunicatului de presă.

Raiffeisen Bank a susținut conferința Wealth & Investment Forum

Morgan Housel, Lord Jim O’Neill, Merryn Somerset Webb, Javier Estrada și Martin E. Sandbu au participat, pentru prima dată, ca vorbitori la o conferință din România. Alături de ei, Mihail Ion, vicepreședinte Retail și membru al Directoratului Raiffeisen Bank România, a adus în discuție perspectiva locală și nevoia unei abordări mai structurate a investițiilor.

Organizat de Asociația B-Leader și Doingbusiness.ro, cu susținerea Raiffeisen Bank, evenimentul a adus în prim-plan strategiile prin care capitalul poate fi construit, alocat, protejat și dezvoltat pe termen lung, pornind de la obiectivele personale, timpul disponibil și riscul pe care fiecare investitor și-l poate asuma.

Morgan Housel: răbdarea și așteptările, esențiale în construirea averii

Morgan Housel a vorbit despre influența comportamentului asupra deciziilor financiare și a încheiat evenimentul cu un mesaj despre răbdare, gestionarea așteptărilor și diferența dintre acumularea de bunuri și independența financiară. În intervenția sa, a atras atenția asupra așteptărilor ridicate ale generației Z și asupra riscului ca acestea să devină o sursă de dezamăgire.

„Gen Z se află în cea mai bună poziție de start din istorie, dar riscă dezamăgiri uriașe pentru că așteptările lor sunt la un nivel extrem de ridicat. Averea și o viață bună sunt asemenea unui copac: când cresc prea repede, putrezesc repede. Adevăratul succes cere răbdare. Independența financiară este mult mai valoroasă decât posesia, iar dacă această generație își dorește o libertate de durată, trebuie să învețe să încetinească ritmul, să își gestioneze așteptările și să înțeleagă că dezvoltarea durabilă nu poate fi grăbită”, a declarat Morgan Housel.

Javier Estrada: diversificare, costuri mici și evitarea tranzacțiilor excesive

Javier Estrada a pus accentul pe simplitatea portofoliului și pe disciplina de a rămâne investit. Mesajul său a vizat evitarea tranzacțiilor excesive și atenția acordată comisioanelor.

„Succesul în investiții se rezumă la diversificare extinsă, simplitate și comisioane cât mai mici. Mai presus de toate, cel mai important sfat este să nu faci nimic: să rămâi pe piață, să eviți tentația de a tranzacționa excesiv și să lași o investiție simplă, cu costuri reduse, să lucreze pentru tine”, a declarat Javier Estrada.

Merryn Somerset Webb: cât de diversificat este un fond de indici globali?

Merryn Somerset Webb a abordat concentrarea indicilor globali în tehnologia americană și implicațiile acesteia pentru investitori. Ea a adus în discuție diversificarea către alte clase de active și regiuni.

„Portofoliile pasive care au adus randamente în ultimii 10–20 de ani s-ar putea să nu ne mai protejeze în viitor. Un fond de indici globali, perceput drept diversificat, poate reprezenta în realitate un pariu puternic concentrat pe avântul tehnologic din SUA. Merită să privim și către clase de active precum aurul, materiile prime sau energia și către regiuni precum America Latină”, a spus Merryn Somerset Webb.

Martin E. Sandbu: „Europa nu are o problemă de economisire, ci una de investiții”

Finanțarea inovației și posibilitatea companiilor europene de a se extinde au fost temele abordate de Martin E. Sandbu. Acesta a subliniat nevoia integrării piețelor de capital europene și a unui acces mai bun la capital dispus să își asume riscuri.

„Europa nu are o problemă de economisire, ci una de investiții. Avem talentul, antreprenorii și ideile, dar ne lipsesc scara și capitalul dispus să își asume riscuri. Trebuie să depășim fragmentarea pieței și să punem capitalul european să lucreze pentru viitorul Europei”, a declarat Martin E. Sandbu.

Lord Jim O’Neill: educația, investiție pe termen lung

Lord Jim O’Neill, creatorul acronimului BRIC, a analizat transformările care reconfigurează economia și investițiile globale. În intervenția sa, a evidențiat rolul educației în competitivitatea unei economii.

„Întotdeauna am considerat că educația este cea mai bună investiție pe termen lung. Este esențial ca o țară să aibă o populație cât mai bine educată, deoarece pregătirea și capacitatea oamenilor care sunt acum în câmpul muncii, precum și a celor care vor intra în viitor pe piața muncii, sunt cruciale pentru dezvoltarea economică”, a spus Lord Jim O’Neill.

Mihail Ion, vicepreședinte Retail și membru al Directoratului Raiffeisen Bank România.

Mihail Ion: Am mutat conversația despre bani din zona deciziilor punctuale către strategie, disciplină și obiective clare

Din perspectiva pieței locale, Mihail Ion a subliniat importanța planificării financiare și a unei strategii care să dea coerență deciziilor de investiții.

„Cei peste 1000 de participanți prezenți la Wealth & Investment Forum au confirmat interesul tot mai mare pentru investiții și pentru planificarea financiară pe termen lung. Am adus împreună expertiza globală și perspectiva locală pentru a muta conversația despre bani din zona deciziilor punctuale către strategie, disciplină și obiective clare. Pentru noi, acest forum reprezintă un pas important în consolidarea unei culturi a investițiilor în România și în sprijinirea oamenilor pentru a lua decizii mai bine informate cu privire la viitorul lor financiar”, a declarat Mihail Ion, vicepreședinte Retail și membru al Directoratului Raiffeisen Bank România.

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