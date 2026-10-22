BT Pensii ajunge la 300.000 de participanți. Cât economisesc aceștia lunar, în medie, pentru o pensie facultativă

BT Pensii a ajuns la 300.000 de participanți în fondurile de pensii facultative Pensia Mea și Pensia Mea Plus, care au acumulat active de peste un miliard de lei, potrivit datelor anunțate de companie. În 2026, una din două persoane care au ales un fond de pensii facultative a optat pentru unul administrat de BT Pensii.

Contribuția medie este de 135 de lei pe lună

BT Pensii anunță că a atras 86.000 de participanți noi în acest an, cu 40% mai mulți decât în aceeași perioadă din 2025. Valoarea contribuțiilor lunare a crescut cu 76% față de perioada similară a anului trecut, iar contribuția medie este de 135 de lei pe lună. Unul din opt participanți beneficiază și de contribuții din partea angajatorului.

În ceea ce privește distribuția pe vârste, 30% dintre participanți au între 35 și 44 de ani, iar 22% au până în 34 de ani.

Potrivit companiei, contribuția la un fond de pensii facultative pornește de la 50 de lei pe lună și poate ajunge până la 15% din venitul brut lunar. Suma poate fi modificată în funcție de opțiunea participantului.

Preocuparea pentru pensie și pregătirea financiară rămân la distanță

Studiul „Sistemul de pensii din România. Percepții ale populației urbane”, realizat în august 2026 de Quantix pentru Banca Transilvania, indică o schimbare a modului în care este privită pensionarea. Dacă în trecut era asociată cu retragerea din activitate, astăzi tot mai mulți respondenți o consideră o etapă activă a vieții.

Cercetarea a identificat două decalaje: între preocuparea pentru viitorul financiar și nivelul actual de pregătire financiară, respectiv între aspirațiile pentru o viață activă la pensie și resursele necesare pentru a o susține.

Potrivit studiului, aceste diferențe explică preocuparea tot mai mare pentru economisire și planificare pe termen lung.

Pensia publică medie, sub 3.000 de lei pe lună

Conform datelor prezentate de BT Pensii, România are 4,57 milioane de pensionari, iar pensia publică medie este mai mică de 3.000 de lei pe lună, aproximativ jumătate din salariul mediu net.

Totodată, raportul dintre numărul persoanelor care lucrează și cel al pensionarilor de asigurări sociale de stat este de 10 la 8, potrivit Institutului Național de Statistică, citat de companie.

În acest context, BT Pensii prezintă economisirea suplimentară prin Pilonul III drept o componentă tot mai relevantă a pregătirii financiare pentru pensionare.