De azi, poți decide să plătești în rate și după ce ai făcut cumpărăturile. Salt Bank lansează primul său card de credit prin care cumpărăturile deja plătite cu cardul de debit pot fi mutate în 12 rate fără dobândă

Salt Bank lansează primul său card de credit. Banca vine cu funcționalitatea unică pe piața bancară din România – permite transferarea pe cardul de credit a cumpărăturilor eligibile deja achitate cu cardul de debit sau direct din contul curent. Potrivit băncii, până pe 20 ianuarie 2027, clienții pot împărți cumpărăturile eligibile în 12 rate fără dobândă. Mutarea unei tranzacții de pe debit pe credit costă 5 lei.

Cardul de credit este disponibil direct din aplicația Salt Bank, cu limite de credit între 2.000 și 30.000 de lei. Poate fi folosit pentru plăți online și în magazine fizice, în România și în străinătate, fără ca accesul la rate să depindă de o listă de comercianți parteneri.

Cum muți pe cardul de credit o cumpărătură deja achitată cu cardul de debit

Noua funcție se adresează clienților care au achitat o cumpărătură din banii proprii, dar decid ulterior că vor să ramburseze suma în rate.

Clientul selectează din contul curent o tranzacție eligibilă și o mută pe cardul de credit. Suma aferentă revine în contul curent, iar valoarea cumpărăturii este transferată pe cardul de credit, de unde poate fi rambursată în rate.

Sunt eligibile tranzacțiile de minimum 100 de lei, efectuate cu cel mult 30 de zile înainte de momentul mutării. Pentru fiecare tranzacție transferată, banca percepe un comision de 5 lei.

În condițiile ofertei disponibile până pe 20 ianuarie 2027, cumpărăturile eligibile mutate pe credit pot fi împărțite în 12 rate fără dobândă.

Cum activezi cele 12 rate fără dobândă

Oferta de 12 rate fără dobândă este disponibilă pentru cumpărăturile eligibile, online sau în magazine fizice, în țară ori în străinătate, fără restricția unei rețele de comercianți parteneri.

După decontarea plății, clientul selectează tranzacția în aplicația Salt și alege planul de rate disponibil. Potrivit băncii, în funcție de campaniile active, pot exista și alte opțiuni de rambursare, cu sau fără dobândă.

Opțiunea celor 12 rate fără dobândă este disponibilă până pe 20 ianuarie 2027, în condițiile ofertei.

Limită de până la 30.000 de lei și perioadă de grație de până la 54 de zile

Noul card de credit Salt are o limită cuprinsă între 2.000 și 30.000 de lei și o perioadă de grație de până la 54 de zile. Comisionul de emitere a cardului digital este zero.

Solicitarea și administrarea cardului se fac integral din aplicație. Clienții pot consulta istoricul tranzacțiilor, pot identifica plățile eligibile pentru rate și pot urmări planurile de rambursare.

Potrivit Salt Bank, datele sensibile precum numărul complet al cardului, codul CVV și data expirării – nu sunt afișate pe card. Clienții au la dispoziție funcții de protecție și asistență pentru contestarea tranzacțiilor, iar echipa Care Center Salt este disponibilă permanent, 24/7.