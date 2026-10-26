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Salt Bank își întărește echipa pentru următoarea etapă de creștere. Roxana Cristea, numită Chief Business Officer: Aici putem construi multe lucruri faine împreună

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Salt Bank anunță numirea Roxanei Cristea în funcția de Chief Business Officer (CBO), în curs de aprobare la BNR, potrivit unui comunicat al băncii. Cu peste 20 de ani de experiență în domeniul bancar, aceasta va coordona dezvoltarea produselor, activitatea comercială și zona de Care Center.

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Banca vrea să devină prima opțiune pentru mai mulți cliențiRoxana Cristea va coordona produsele, activitatea comercială și Care CenterRoxana Cristea: Îmi place curajul de a face lucrurile altfel, dar mai ales faptul că acest curaj vine la pachet cu grija pentru oameniRobert Anghel: aproape 70% clienți activi și un portofoliu de credite dublat

Banca vrea să devină prima opțiune pentru mai mulți clienți

Potrivit băncii, numirea vine într-o etapă în care Salt Bank urmărește să crească utilizarea produselor și serviciilor sale și să devină banca principală pentru tot mai mulți dintre clienți.

La doi ani și jumătate de la lansare, Salt Bank își concentrează următoarea etapă de dezvoltare pe folosirea serviciilor sale în activitatea financiară de zi cu zi a clienților și pe transformarea creșterii în rezultate comerciale.

Roxana Cristea va coordona produsele, activitatea comercială și Care Center

De-a lungul carierei, Roxana Cristea a coordonat echipe și proiecte pentru dezvoltarea unor produse precum credite digitale, carduri de credit virtuale și soluții digitale pentru creditele ipotecare, potrivit informațiilor transmise de Salt Bank.

Roxana Cristea a fost recrutată de la ING România, unde ocupa poziția de Head of Lending Retail Banking. În noul rol, va lucra alături de echipele băncii la dezvoltarea produselor, îmbunătățirea experienței clienților și extinderea utilizării serviciilor Salt.

Roxana Cristea: Îmi place curajul de a face lucrurile altfel, dar mai ales faptul că acest curaj vine la pachet cu grija pentru oameni

„Nu ai prea des ocazia să contribui la povestea de succes a unei bănci încă din primii ani de la lansare, mai ales când vorbim despre prima bancă românească 100% digitală. Primul meu job a fost într-un call center și acolo am învățat cât de important e să asculți și să înțelegi de ce au oamenii nevoie. E o lecție pe care am luat-o cu mine în tot ce am făcut de atunci și un alt motiv pentru care am ales Salt. Îmi place curajul de a face lucrurile altfel, dar mai ales faptul că acest curaj vine la pachet cu grija pentru oameni. Și cred că de aici putem construi multe lucruri faine împreună: de la produse noi până la o experiență bancară din ce în ce mai bună și simplă”, a declarat Roxana Cristea, desemnată Chief Business Officer la Salt Bank, numirea fiind în curs de aprobare la BNR.

Robert Anghel: aproape 70% clienți activi și un portofoliu de credite dublat

Salt Bank a ajuns la aproape 70% clienți activi, iar portofoliul de credite s-a dublat față de finalul anului trecut, potrivit declarațiilor lui Robert Anghel, CEO al băncii.

„Am ajuns la aproape 70% clienți activi, iar portofoliul de credite s-a dublat față de finalul anului trecut. E clar că suntem în direcția bună. Am demonstrat deja că putem crește într-un ritm record. Acum vrem să mergem mai departe: să devenim banca principală pentru tot mai mulți dintre clienții noștri și, totodată, să scalăm businessul. Iar Roxana are experiența de care avem nevoie ca să facem toate acestea să se întâmple” a declarat Robert Anghel, CEO Salt Bank

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By Gabriela Dinu
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Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
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