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Volumul “Stau la Unirii, investesc ca pe Wall-Street”, semnat de Andrei Perianu, prezentat în avanpremieră la Wealth & Investment Forum. Mihail Ion, Raiffeisen Bank: ”Această carte nu promite formule miraculoase, ci propune un mod sănătos de a privi administrarea banilor”

Cornel Dinu
Cornel Dinu

Volumul „Stau la Unirii, investesc ca pe Wall Street”, semnat de Andrei Perianu și publicat de Editura Corint, a fost prezentat în avanpremieră la Wealth & Investment Forum, eveniment care a reunit peste 100 de antreprenori, investitori şi profesionişti din industria financiară, într-un dialog despre construirea, alocarea, protejarea şi dezvoltarea capitalului pe termen lung, se arată într-un comunicat de presă remis de Raiffeisen Bank.

Participanții au avut ocazia să se întâlnească cu Andrei Perianu, autorul volumului și Mihail Ion, Vicepreședinte Retail și membru al Directoratului Raiffeisen Bank România, care semnează cuvântul-înainte, în cadrul unei sesiuni de „Meet & Greet”.

Cartea aduce investițiile mai aproape de viața de zi cu zi și explică, fără jargon sau promisiuni de îmbogățire rapidă, cum pot fi administrate mai bine veniturile, economiile și investițiile. De la economisire și credit până la proprietăți, pensie și libertate financiară, volumul combină explicațiile practice cu experiențele personale ale autorului.

„Am scris această carte pentru oamenii care vor să își organizeze mai bine banii, dar nu știu de unde să înceapă. Investițiile nu sunt rezervate celor care trăiesc pe Wall Street și nici nu presupun să găsești mereu momentul perfect. Încep cu decizii simple, repetate cu disciplină: să economisești, să înțelegi riscul, să te diversifici și să lași timpul să lucreze în favoarea ta. Mi-am dorit o carte onestă, care să explice clar nu doar ce a funcționat pentru mine, ci și greșelile din care am învățat”, a declarat Andrei Perianu, autorul volumului.

În cuvântul-înainte, Mihail Ion plasează mesajul cărții într-un context mai larg: transformarea veniturilor în siguranță financiară și libertate de alegere, prin decizii informate și o perspectivă pe termen lung.

„Prosperitatea unei societăți nu se măsoară doar prin cât câștigă oamenii, ci și prin capacitatea lor de a transforma veniturile în siguranță financiară și libertate de alegere. Ca bancă, avem responsabilitatea de a contribui la consolidarea culturii financiare, dincolo de produsele și serviciile pe care le oferim. Această carte nu promite formule miraculoase, ci propune un mod sănătos de a privi administrarea banilor: ca pe un proces construit în timp, cu răbdare, disciplină și decizii informate”, a declarat Mihail Ion, Vicepreședinte Retail și membru al Directoratului Raiffeisen Bank România.

Lansarea oficială a volumului va avea loc la ediția cu numărul 33 a Târgului de Carte Gaudeamus, desfășurată în perioada 2–6 decembrie 2026, la Romexpo.

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By Cornel Dinu
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Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.
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