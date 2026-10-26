BRD extinde finanțările cu garanția BID: linii de credit revolving și garanții de până la 80%. Peste 200 de IMM-uri finanțate în șapte luni. Lidia Capmare: Impreună cu BID, oferim antreprenorilor mai multe opțiuni pentru a-și transforma planurile în investiții

BRD a finanțat peste 200 de întreprinderi mici și mijlocii în primele șapte luni de la lansarea instrumentului de garantare BID IMM, potrivit unui comunicat transmis de bancă. Parteneriatul cu Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) a fost actualizat pentru a extinde opțiunile de finanțare destinate investițiilor și activității curente, inclusiv prin facilități revolving și garanții de până la 80% pentru anumite categorii de credite.

Cele două bănci au semnat un act adițional la Convenția de garantare privind Garanția de portofoliu pentru IMM. Modificările urmăresc adaptarea finanțărilor la nevoile companiilor și la fluxurile financiare ale acestora, preciyeayă banca.

Lidia Capmare: Impreună cu BID, oferim antreprenorilor mai multe opțiuni pentru a-și transforma planurile în investiții

„Accesul la finanțare este esențial pentru dezvoltarea unei companii, dar la fel de importante sunt flexibilitatea și soluțiile adaptate nevoilor fiecărei afaceri. Cele peste 200 de IMM-uri finanțate ne confirmă că acest instrument răspunde unei nevoi reale din piață. Împreună cu BID, oferim antreprenorilor mai multe opțiuni pentru a-și transforma planurile în investiții și pentru a-și dezvolta afacerile pe termen lung”, a declarat Lidia Capmare, Director Departament Fonduri Europene, Programe Naționale și Parteneriate (EUNAT), BRD Groupe Société Générale.

Linii de credit pentru cheltuielile curente și garanții de până la 80%

Prin actualizarea convenției, companiile eligibile pot accesa finanțări pentru investiții și capital de lucru, inclusiv facilități revolving, în funcție de dinamica activității și de fluxurile financiare.

Teodora Petre: antreprenorii au la dispoziție linii de credit revolving pentru cheltuielile curente și garanții de până la 80% pentru anumite categorii de credite

„Susținerea IMM-urilor este o prioritate strategică pentru BID, iar instrumentele noastre trebuie să țină pasul cu nevoile antreprenorilor. De aceea, împreună cu băncile partenere, am adaptat convențiile pentru a susține mai bine și activitatea curentă, și investițiile companiilor. Prin revizuirea parteneriatului cu BRD, antreprenorii au la dispoziție linii de credit revolving pentru cheltuielile curente și garanții de până la 80% pentru anumite categorii de credite. Beneficiul garanției BID se transferă integral IMM-ului, prin reducerea costului total al finanțării. Pentru antreprenori, aceasta înseamnă mai multă flexibilitate în accesarea de finanțări pe care le pot îndrepta către dezvoltarea afacerii”, a declarat Teodora Petre, Director Aria Comercial, Banca de Investiții și Dezvoltare.

Ce pot finanța companiile

Pentru investiții, creditele pot susține achiziția de echipamente și utilaje, soluții software, spații de producție, lucrări de modernizare și creșterea capacității operaționale.

Pentru activitatea curentă, companiile pot finanța achiziția de materii prime și mărfuri, gestionarea stocurilor și alte cheltuieli necesare desfășurării activității.

Potrivit BRD, mecanismul de garantare permite diminuarea necesarului de garanții complementare și acordarea unor condiții de finanțare adaptate proiectului, profilului companiei și fluxurilor sale financiare. Avantajul financiar al garanției se reflectă în costul finanțării.

Construcțiile, mobila și transporturile, printre principalele domenii finanțate

Portofoliul celor peste 200 de IMM-uri finanțate este diversificat atât sectorial și geografic, cât și din perspectiva dimensiunii beneficiarilor. Principalele domenii de activitate finanțate sunt construcțiile, inclusiv construcția de drumuri și autostrăzi, fabricarea și comerțul cu mobilă, precum și transporturile rutiere de mărfuri.

După valoarea finanțărilor acordate, Regiunea Nord-Est ocupă prima poziție, urmată de Regiunea Vest și de Regiunea București-Ilfov.

Proiectele finanțate trebuie să respecte criteriul DNSH

Proiectele finanțate respectă principiul „Do No Significant Harm” (DNSH), care urmărește ca activitățile susținute să nu aducă prejudicii semnificative obiectivelor de mediu.

Integrarea acestui criteriu în procesul de finanțare este în linie cu strategia BRD de susținere a tranziției companiilor către modele de business mai sustenabile și, pe termen mai larg, a tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon.

Prin extinderea Convenției, BRD urmărește să transforme garanția BID într-un instrument și mai accesibil pentru antreprenorii care investesc, își dezvoltă capacitatea de producție sau au nevoie de lichiditate pentru activitatea curentă.