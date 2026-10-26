Încrederea în economie crește. Analiștii CFA România estimează un euro la 5,39 lei și o inflație de 5,77%

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a crescut în septembrie cu 3,4 puncte, până la 42,9 puncte, susținut de îmbunătățirea anticipațiilor privind economia românească. Cu toate acestea, indicatorul rămâne sub pragul neutru de 50 de puncte pentru a 26-a lună consecutiv, potrivit sondajului realizat de asociație.

Pentru următoarele 12 luni, participanții estimează o rată a inflației de 5,77% și un curs mediu de 5,3893 lei pentru un euro.

Anticipațiile se îmbunătățesc mai mult decât evaluarea situației curente

Creșterea încrederii din septembrie s-a reflectat în ambele componente ale indicatorului. Indicatorul condițiilor curente a avansat cu 1,1 puncte, până la 38,0 puncte, iar cel al anticipațiilor a urcat cu 4,6 puncte, la 45,4 puncte.

Adrian Codirlașu: Anticipăm o depreciere a leului până la 5,39 lei pentru un euro

„Indicatorul de încredere a crescut în luna septembrie, în contextul îmbunătățirii anticipațiilor privind evoluția economiei românești, însă rămâne sub pragul neutru de 50 de puncte de 26 de luni. Participanții anticipează în continuare o reducere a ratei inflației, dar și o depreciere a leului până la 5,39 lei pentru un euro”, declară Adrian Codirlașu, CFA, președintele Asociației CFA România.

Inflație estimată la 5,77% pentru octombrie 2027

Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni, respectiv octombrie 2027, a coborât la 5,77%, față de estimarea din exercițiul anterior.

Totodată, 54% dintre participanți anticipează că rata inflației va scădea în următoarele 12 luni comparativ cu nivelul actual.

96% dintre participanți anticipează deprecierea leului

În ceea ce privește cursul de schimb, 96% dintre participanții la sondaj estimează o depreciere a leului față de euro în următoarele 12 luni.

Media anticipațiilor este de 5,3246 lei pentru un euro la orizontul de șase luni și de 5,3893 lei pentru un euro la orizontul de 12 luni.

Ce estimează analiștii pentru PIB, deficit și dobânzi

Estimările aduc și vești bune: analiștii anticipează că inflația va coborî la 5,77% în următoarele 12 luni, iar ROBOR la trei luni, utilizat la calculul dobânzilor pentru o parte dintre creditele în lei, este estimat la 5,69%, față de nivelul actual de 6,09%.

Datele prezentate de Asociația CFA România includ și următoarele valori și anticipații pentru principalii indicatori macroeconomici:

Indicator Valoare actuală Anticipații Evoluția PIB real 0,7% 0,1% Deficit bugetar 7,7% 5,5% Curs EUR/RON 5,3495 5,3893 Rata inflației 6,61% 5,77% ROBOR la 3 luni 6,09% 5,69% Randamentul titlurilor în lei la 5 ani 6,81% 6,84% Randamentul titlurilor în lei la 10 ani 7,04% 7,10%

Despre CFA

Asociația CFA România realizează lunar acest sondaj de peste 15 ani, pentru a cuantifica anticipațiile analiștilor financiari privind activitatea economică din România pe un orizont de un an.

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