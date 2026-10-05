CFA România: economia ar putea crește cu cel mult 0,5% în 2027. Euro poate ajunge la 5,4–5,5 lei, iar inflația la 4-5%. Unde ajung dobânzile anul viitor

România ar putea înregistra o creștere economică de numai 0-0,5% în 2027, potrivit estimărilor prezentate de Asociația CFA România la lansarea raportului „FY 2027 Macroeconomic Outlook”, citat de Agerpres.ro. Prognoza se situează sub intervalul de consens de 1,8–2,5%. Pentru finalul anului viitor, CFA România estimează un curs de 5,4–5,5 lei pentru un euro, o inflație de 4-5%, un deficit bugetar de 6% și o dobândă de politică monetară de 5-5,5%.

Perspectiva unei creșteri modeste în 2027 vine după un an pentru care scenariul de bază devine o ușoară recesiune, a declarat, luni, președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu.

PIB-ul va rămâne tot în situația actuală

„Noi credem că PIB-ul va rămâne tot în situația actuală, adică o creștere economică modestă și anul viitor. Îl estimăm undeva între 0 și 0,5%, versus consensusul de 1,8-2,5%. Deci cumva va fi similar sau poate ușor mai bine decât a fost anul acesta”, a declarat președintele CFA România.

Potrivit acestuia, economia ar putea reveni anul viitor pe creștere, însă avansul anticipat rămâne redus: „Anul acesta, vedem că scenariu de bază deja devine o ușoară recesiune, anul viitor poate intrăm într-o ușoară creștere, măcar e cu plus, nu-i cu minus, dar asta e cifra”.

CFA România: inflație de 4-5% și o dobândă de referință de 5–5,5%

Potrivit raportului publicat de CFA, reducerea dobânzii de politică monetară este condiționată de convergența inflației și de menținerea unei execuții bugetare credibile. CFA România estimează o inflație medie de 4–5% în 2027 și o dobândă de referință de 5–5,5% la sfârșitul anului.

6 riscuri pentru economia României în 2027

Economia ar putea evolua chiar mai slab decât estimează CFA România dacă blocajele politice persistă, apar derapaje fiscale, cresc prețurile energiei sau absorbția fondurilor europene încetinește. Raportul menționează și riscul unei cereri externe mai reduse, precum și reapariția presiunilor asupra leului și asupra primei de risc suveran.

6 riscuri care ar putea conduce la o evoluție economică sub scenariul de bază al CFA România:

1.Blocajele politice.

2.Derapajele politicii fiscale.

3.Cererea externă mai slabă.

4.Șocurile asupra prețurilor energiei.

5.Absorbția mai lentă a fondurilor europene.

6.Reapariția presiunilor asupra leului și asupra primei de risc suveran.

Leul este în prezent supraevaluat cu aproximativ 17%

Pe piața valutară, estimarea pentru sfârșitul anului 2027 este de 5,4-5,5 lei/euro. Președintele CFA România a afirmat că leul este în prezent supraevaluat cu aproximativ 17%, în pofida episoadelor de depreciere prin care a trecut.

„Pe cursul de schimb anticipațiile noastre sunt undeva la 5,4-5,5% pe finalul anului viitor”, a declarat Adrian Codirlașu.

Deficitul ar putea coborî la 6% din PIB în 2027,

În privința finanțelor publice, Alexandra Smedoiu, vicepreședinte CFA România, estimează că deficitul bugetar ar putea coborî la 6% din PIB în 2027, nivel pe care îl consideră o realizare. Reducerea deficitului ar urma să continue într-un context în care presiunile asupra bugetului se mențin, iar eventualele noi majorări de taxe ar fi dificil de absorbit.

„Bineînțeles că vor fi în continuare presiuni pe buget pentru că vor fi cheltuieli care vor trebui susținute, probabil într-un context în care consumul a scăzut, investițiile au scăzut, creșterile de taxe viitoare, dacă vor fi, vor fi greu de absorbit și atunci mi se pare inevitabil să se continue și pe linia de control a cheltuielilor”, a declarat Alexandra Smedoiu.

Pentru deficitul de cont curent, aceasta anticipează menținerea în jurul nivelului de 6% din PIB. Smedoiu a explicat că și-ar fi dorit o evoluție cu mai multe exporturi și mai puține importuri, care să îmbunătățească balanța externă.

Riscul unei retrogradări a ratingului suveran rămâne, de asemenea, în atenția CFA România.

Adrian Codirlașu a afirmat că România și-a păstrat ratingul în acest an, dar că riscul de downgrade se va menține mulți ani de acum înainte.

În evaluarea sa, o eventuală îmbunătățire a ratingului ar necesita creștere economică susținută și o reducere substanțială a deficitului bugetar. Totodată, Codirlașu consideră că menținerea deficitului sub control va fi dificilă în 2027, invocând absența fondurilor din PNRR anul viitor.