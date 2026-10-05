Te pregătești de Black Friday? Exim Banca Românească vine cu o ofertă ce combină un credit de consum cu dobândă fixă de la 5,5% și Cardul de Credit Deștept, cu până la 24 de rate fără dobândă

Exim Banca Românească lansează o ofertă promoțională care combină un credit de nevoi personale cu dobândă fixă de la 5,5% pe an și Cardul de Credit Deștept, pentru cumpărături în până la 24 de rate fără dobândă. Potrivit unui comunicat al băncii, oferta este disponibilă până la 15 noiembrie 2026. Pentru plata în 24 de rate, banca percepe un comision de activare.

Credit de nevoi personale cu dobândă fixă, personalizată

Banca precizează că pachetul este conceput pentru clienții care vor să profite de reducerile de Black Friday și include un credit de nevoi personale ce poate ajunge la 250.000 de lei (fără asigurare de viață) sau la 110.000 de lei (cu asigurare de viață), fără justificarea destinației acestora, cu comision zero de administrare.Finanțarea se acordă pe o perioadă de cel mult cinci ani, fără justificarea destinației banilor și fără comision de administ rare. Banii pot fi folosiți și pentru refinanțarea unor împrumuturi existente.

Dobânda fixă este personalizată în funcție de profilul solicitantului și de caracteristicile finanțării, fiind cuprinsă între 5,50% și 17,00% pe an. Banca precizează că oferta este mai avantajoasă pentru clienții care își încasează veniturile prin Exim Banca Românească, refinanțează un credit existent și încheie o poliță de asigurare de viață și șomaj.

Cât plătești în cel mai bun scenariu

În exemplul prezentat de bancă, pentru un împrumut de 50.000 de lei pe cinci ani, cu încasarea veniturilor în cont la Exim Banca Românească și asigurare de viață și șomaj, dobânda fixă este de 5,5% pe an, rata lunară ajunge la 955,06 lei, iar dobânda anuală efectivă (DAE) este de 8,16%.

Solicitarea creditului se face pe baza actului de identitate și a acordului pentru verificarea veniturilor prin ANAF. Pentru o ofertă personalizată, clienții pot contacta un consultant al băncii.

Cardul de Credit Deștept pentru plata în rate fără dobândă

Pachetul include și Cardul de Credit Deștept, disponibil în variantele Mastercard Standard și Mastercard Gold. Acesta permite plata în rate fără dobândă a cumpărăturilor de minimum 200 de lei, efectuate la comercianți din țară și din străinătate.

Clienții pot alege plata în 3, 6 sau 12 rate fără dobândă și fără comision de activare. Varianta cu 24 de rate beneficiază, de asemenea, de dobândă zero, dar presupune un comision de activare. Sunt exceptate transferurile de bani, tranzacțiile de tip „money send”, alimentările de cont de tip „top-up” și tranzacțiile către comercianți din domeniul cripto.

Card cu perioadă de grație de până la 61 de zile

Cardul oferă și o perioadă de grație de până la 61 de zile pentru cumpărăturile la comercianți, precum și asigurare gratuită pentru achizițiile realizate online și în magazinele fizice.

Exim Banca Românească anunță că a obținut recent primul său rating din partea agenției internaționale Fitch Ratings.