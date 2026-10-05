Inedit de la Raiffeisen Bank. Antreprenorii pot discuta 1:1 cu CEO Zdenek Romanek, Ionuț Pătrăhău sau Radu Ciocoiu. Cum te poți înscrie

Raiffeisen Bank România deschide, pentru prima dată, agendele echipei de top management pentru discuții 1:1 cu antreprenorii. Banca precizează că întâlnirile vor aborda provocările, planurile și oportunitățile de dezvoltare ale fiecărei afaceri, prin conversații financiare personalizate. La discuții vor participa Zdenek Romanek, Președinte & CEO Raiffeisen Bank România, Ionuț Pătrăhău, Vicepreședinte, Divizia Antreprenori, Raiffeisen Bank România, Radu Ciocoiu, CEO Raiffeisen Leasing România, precum și echipele de management regionale ale Diviziei Antreprenori.



Discuții 1:1 cu antreprenorii, adaptate fiecărei afaceri

Inițiativa pornește de la premisa că antreprenorii au nevoie atât de produse și soluții financiare, cât și de conversații relevante, adaptate realității fiecărui business. Cei trei reprezentanți ai conducerii își deschid calendarele pentru întâlniri individuale și personalizate cu antreprenori români, în care vor discuta despre dificultățile pe care aceștia le întâmpină și despre oportunitățile de dezvoltare ale afacerilor lor. Banca pornește de la o premisă simplă: antreprenorii au nevoie nu doar de produse și soluții financiare, ci și de conversații relevante, adaptate realității fiecărui business.

Zdenek Romanek: „Un partener activ, care ascultă, înțelege și răspunde nevoilor specifice fiecărui business”

„Susținerea antreprenorilor români este prioritară pentru Raiffeisen Bank, iar rolul nostru este să fim mai mult decât un furnizor de soluții financiare: un partener activ, care ascultă, înțelege și răspunde nevoilor specifice fiecărui business. Această prioritate este cu atât mai relevantă în actualul context macroeconomic, în care volatilitatea, costurile ridicate și nevoia de decizii rapide testează capacitatea companiilor antreprenoriale de a-și proteja resursele și de a crește sustenabil.



Prin noul format de discuții 1:1, aducem mai aproape de antreprenori expertiza echipei noastre și să îi sprijinim în construirea unei planificări financiare mai clare, personalizate pe provocările, obiectivele și etapa de dezvoltare ale fiecărei companii”, a declarat Zdenek Romanek, Președinte & CEO Raiffeisen Bank România.

Ionuț Pătrăhău: Conversația directă cu antreprenorii ne ajută să înțelegem mai bine contextul companiei și să orientăm sprijinul către soluțiile relevante

Prioritățile antreprenorilor diferă de la o companie la alta: capital de lucru, investiții, digitalizare, eficientizarea costurilor sau extindere pe piețe noi. Potrivit lui Ionuț Pătrăhău, dialogul direct ajută banca să înțeleagă contextul fiecărei afaceri și să orienteze sprijinul către soluțiile relevante.

„Discuțiile 1:1 sunt importante pentru că nevoile antreprenorilor nu pot fi puse într-un șablon. Fiecare business are propriul ritm, propriile provocări și propriile decizii de dezvoltare și finanțare. Din dialogul nostru constant cu antreprenorii vedem priorități foarte diferite: capital de lucru, investiții, digitalizare, eficientizarea costurilor sau extindere pe piețe noi. De aceea, conversația directă cu antreprenorii ne ajută să înțelegem mai bine contextul companiei și să orientăm sprijinul către soluțiile relevante.

Acest format se leagă firesc de lansarea recentă a ERIC, AI Business Coach-ul din comunitatea GatadeBusiness, care îi ajută pe antreprenori să își înțeleagă mai bine situația financiară, să își structureze informațiile și să formuleze întrebările relevante pentru dialogul cu banca. Împreună, întâlnirile 1:1 și ERIC se completează: ERIC pregătește conversația, iar dialogul direct cu specialiștii băncii transformă această pregătire într-o planificare financiară personalizată și în decizii de business mai bine fundamentate”, a declarat Ionuț Pătrăhău, Vicepreședinte, Divizia Antreprenori, Raiffeisen Bank România.

Antreprenorii pot solicita o întâlnire direct din Comunitatea GatadeBusiness

Antreprenorii interesați să participe la o discuție cu unul dintre reprezentanții băncii se pot înscrie AICI prin formularul disponibil în pagina GatadeBusiness. După înscriere, antreprenorii selectați vor fi contactați pentru confirmarea întâlnirii, iar programarea va fi stabilită în funcție de disponibilitatea interlocutorilor.

Discuțiile vor avea un caracter consultativ și vor fi construite în jurul nevoilor concrete ale antreprenorilor: de la planificare financiară și structurarea investițiilor, până la accesarea soluțiilor potrivite pentru creștere, digitalizare sau consolidarea afacerii, în funcție de etapa de dezvoltare în care se află fiecare business, precizează banca.



Planificare financiară personalizată, dialog mai eficient cu banca

Prin GatadeBusiness, Raiffeisen Bank construiește o abordare integrată de sprijin pentru antreprenori. Pe de o parte, întâlnirile 1:1 aduc acces direct la expertiza echipei băncii. Pe de altă parte, ERIC, AI Business Coach-ul disponibil în Raiffeisen Smart Business, îi ajută pe antreprenori să își pregătească mai bine dialogul cu banca.

ERIC pregătește dialogul antreprenorilor cu banca

ERIC nu înlocuiește specialistul bancar. Îl pregătește pe antreprenor pentru o discuție mai aplicată și mai eficientă: structurează informațiile, clarifică nevoile și ajută la formularea întrebărilor relevante. Întâlnirea 1:1 duce apoi conversația mai departe, către o planificare financiară personalizată și soluții adaptate etapei de dezvoltare a companiei.

Împreună, cele două inițiative se completează: ERIC aduce claritate înainte de întâlnire, iar dialogul direct cu echipa băncii transformă această claritate în decizii de business mai bine fundamentate.



