Dosarul ROBOR. Intesa Sanpaolo Bank Romania va solicita instanței competente verificarea legalității și temeiniciei deciziei Consiliului Concurenței: ”Elementele prezentate nu demonstrează implicarea băncii într-un comportament anticoncurențial”

Intesa Sanpaolo Bank Romania a luat act de motivarea care stă la baza deciziei Consiliului Concurenței referitoare la presupuse practici de coordonare între instituțiile participante la procesul de stabilire a cotațiilor ROBOR, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

După examinarea deciziei, Banca își menține poziția astfel cum a indicat încă din faza de prezentare a observațiilor și de audieri. În opinia noastră, elementele prezentate în decizie nu demonstrează implicarea Intesa Sanpaolo Bank Romania într-un comportament anticoncurențial alături de alte bănci și, în consecință, nu împărtășim concluziile la care a ajuns Consiliul Concurenței.

”Intesa Sanpaolo Bank Romania a participat permanent la procesul de determinare a ratelor de referință în conformitate cu cadrul normativ aplicabil și regulile care guvernează acest mecanism. În aceste condiții, Intesa Sanpaolo Bank Romania va solicita instanței competente verificarea legalității și temeiniciei deciziei, exercitând toate căile de atac prevăzute de lege. Suntem încrezători în poziția noastră și că analiza judiciară va confirma faptul că Banca și-a desfășurat activitatea în deplină conformitate cu obligațiile care îi revin”, subliniază reprezentanții Intesa Sanpaolo Bank.

Decizia nu afectează desfășurarea activității curente a băncii. Intesa Sanpaolo Bank Romania își menține o poziție financiară solidă, cu un nivel robust de capitalizare și indicatori de prudență peste cerințele de reglementate. Clienții și partenerii noștri pot continua să se bazeze pe Bancă pentru furnizarea tuturor serviciilor sale și pentru respectarea angajamentelor asumate în condiții normale.