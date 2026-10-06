tbi bank finanțează cu 4,4 milioane de euro proiectele rezidențiale Ananda Group din Popești-Leordeni. Alexandru Cosma: Susținem dezvoltatori cu experiență, care cresc gradual și își duc proiectele la bun sfârșit

tbi bank acordă o nouă finanțare de 4,4 milioane de euro companiei Ananda Residence Biruinței 9, parte a Ananda Group, pentru susținerea dezvoltării proiectelor rezidențiale, potrivit unui comunicat al băncii. Parteneriatul început în 2023 a inclus până acum 24 de facilități de finanțare, în valoare totală de 53,4 milioane de euro, pentru 20 de proiecte imobiliare.

Piața rezidențială din sudul zonei metropolitane a Bucureștiului continuă să susțină dezvoltarea unor proiecte de amploare, iar Popești-Leordeni rămâne una dintre zonele în care Ananda Group își extinde constant portofoliul.

4,5 milioane de euro este expunerea tbi bank față de Ananda Residence Biruinței 9.

Noua facilitate are o maturitate de 24 de luni și prevede rambursarea integrală a principalului la scadență. Noua finanțare de 4,4 milioane de euro se adaugă unei expuneri curente de 4,5 milioane de euro a tbi bank față de Ananda Residence Biruinței 9.

Alexandru Cosma: dezvoltarea sănătoasă presupune finanțare adaptată fiecărei etape și parteneriate construite pe termen lung

„Piața rezidențială traversează o etapă în care experiența dezvoltatorului, capacitatea de a livra proiectele și disciplina financiară devin tot mai importante. Vedem în continuare cerere pentru locuințe bine poziționate și pentru proiecte care răspund unor nevoi reale, însă dezvoltarea sănătoasă presupune finanțare adaptată fiecărei etape și parteneriate construite pe termen lung. Pentru noi, colaborarea cu Ananda Group reflectă exact acest model: susținerea unor dezvoltatori cu experiență, care cresc gradual și își duc proiectele la bun sfârșit”, a declarat Alexandru Cosma, VP banking for Partners, tbi bank România.



Printre proiectele dezvoltate cu sprijinul tbi bank se numără 81 Residence, un ansamblu dezvoltat în trei faze, cu 18 blocuri, unul dintre proiectele de amploare ale grupului în zona de sud a Bucureștiului.

În portofoliul aflat în dezvoltare, Ananda Residence Biruinței 9 este realizat în mai multe etape și cuprinde blocurile 1, 4 și 5, cu parcări, spații verzi și facilități comune, precum sala de fitness 18GYM și un supermarket Carrefour. Proiectul mai include soluții precum încălzire prin pardoseală, panouri fotovoltaice pentru zonele comune și infrastructură pentru încărcarea vehiculelor electrice, primele apartamente fiind deja finalizate și predate.

Attila Ivacson: Colaborarea cu tbi bank ne-a oferit flexibilitate și continuitate

„Dezvoltarea rezidențială a intrat într-o etapă în care cumpărătorii sunt mai atenți la calitatea proiectului, la eficiența locuinței și la valoarea pe termen lung a investiției. Pentru noi, acest lucru înseamnă să construim mai riguros, să integrăm soluții care răspund noilor așteptări și să avem alături parteneri financiari care înțeleg ritmul și specificul fiecărei etape de dezvoltare. Colaborarea cu tbi bank ne-a oferit această flexibilitate și continuitate, contribuind la susținerea unui portofoliu pe care îl dezvoltăm gradual și responsabil”, a declarat Attila Ivacson, CEO, Ananda Group.

Despre Ananda Group

Ananda Group este un grup românesc de dezvoltare imobiliară rezidențială activ în special în București-Ilfov și Popești-Leordeni, cu peste 30 de proiecte livrate și o cifră de afaceri cumulată de aproximativ 200 de milioane de euro din 2018 până în prezent. Finanțarea continuă un parteneriat început în 2023, în cadrul căruia tbi bank a acordat 24 de facilități în valoare totală de 53,4 milioane de euro pentru 20 de proiecte imobiliare, dintre care 41,8 milioane de euro au fost deja rambursate.

Tot în Popești-Leordeni, Ananda Group a demarat proiectul Biruinței 75, conceput ca un ansamblu rezidențial construit la standarde nZEB, cu clădiri S+P+4E+5R, spații comerciale la parter și soluții de eficiență energetică.

tbi bank preluată de Advent International



Reamintim că la începutul lui 2026, tbi bank a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare, odată cu preluarea de către Advent International, unul dintre cei mai mari investitori globali de private equity, care administrează active de aproximativ 100 de miliarde de dolari.