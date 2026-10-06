Nu avem răspuns la criza politică. Cel mai mare curs euro din istorie: 5,3527 lei. Un nou record, după a patra nominalizare de premier

Leul s-a depreciat marți, 6 octombrie, cursul anunțat de BNR ajungând la 5,3527 lei pentru un euro, un nou maxim istoric. Moneda europeană a câștigat 2,21 bani, respectiv 0,41%, față de cotația precedentă, de 5,3306 lei. Evoluția vine după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier, a patra nominalizare făcută de președintele Nicușor Dan.

NU avem răspuns la criza politică

Prelungirea crizei politice apasă asupra cursului, alături de vulnerabilitățile economiei. „Ceea ce este nou este faptul că nu avem răspuns la criza politică, o criză care se întinde de luni bune”, declara pe 2 octombrie Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, pentru Euronews România.

Economiștii vorbesc despre temerea investitoritorilor de un nou eșec în formarea Guvernului și de continuarea blocajului.

De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,7616 lei, în creștere cu 0,47 bani (+0,1%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,7569 lei.