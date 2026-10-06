BCR pregătește elevii și tinerii să-și dezvolte competențele evaluate în cadrul PISA, prin programele LifeLab și ZBOR. Nicoleta Deliu Pașol: ”Vrem ca un elev să poată folosi ceea ce învață despre bani atunci când trebuie să aleagă, să compare, să planifice sau să recunoască un risc”

Banca Comercială Română (BCR) face un nou pas în eforturile sale constante de a dezvolta educația financiară în rândul elevilor și tinerilor din România și își aliniază programele educaționale la competențele financiare internaționale urmărite în cadrul PISA Financial Literacy, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Astfel, elevii vor putea să își dezvolte atât cunoștințele despre bani, cât și abilitățile de care au nevoie în viața de zi cu zi: să înțeleagă informațiile, să compare opțiuni și să ia decizii financiare. Inițiativa vine în contextul primei participări a României la PISA Financial Literacy.

Demersul începe prin două programe construite pentru etape diferite din viața unui tânăr: LifeLab, care integrează educația financiară în materiile studiate la școală, și ZBOR, care continuă dezvoltarea competențelor financiare în apropierea momentului în care adolescenții încep să ia singuri decizii despre bani.

Până în 2029, BCR își propune, prin programul LifeLab, să acopere toate cele 89 de competențe relevante pentru elevii de 11-15 ani, iar prin ZBOR să livreze un curriculum pentru adolescenții de 14-18 ani, construit pe cadrul european EU/OECD.

„După aproape 10 ani de educație financiară, cred că avem nevoie să facem următorul pas: să ne uităm nu doar la câți oameni ajung la informație, ci la ce știu să facă mai departe cu ea. Iar PISA este un reper. Vrem să pregătim însă copiii dincolo de un test, pentru viața pe care, de fapt, acel test încearcă să o măsoare. Vrem ca un elev să poată folosi ceea ce învață despre bani atunci când trebuie să aleagă, să compare, să planifice sau să recunoască un risc. Iar câțiva ani mai târziu, când primește primul salariu, semnează primul contract sau ia prima decizie financiară importantă, să aibă deja reflexele de care are nevoie. LifeLab și ZBOR ne permit să construim acest parcurs, de la școală către viața adultă.”, a precizat Nicoleta Deliu Pașol, Head of Communication & CSR, BCR.

LifeLab: antrenament pentru PISA, integrat în materiile pe care elevii le studiază deja

Primul pas a fost deja făcut prin LifeLab, programul BCR prin care educația financiară este integrată în disciplinele școlare. În cadrul programului, banca a realizat, împreună cu un grup de profesori, fișe educaționale pentru gimnaziu pe baza cadrului european de competențe financiare pentru copii și tineri dezvoltat de Comisia Europeană și OECD.

În prezent, fișele LifeLab existente bifează 51 dintre cele 89 de competențe, iar cele 38 încă neacoperite devin harta de dezvoltare a programului pentru următorii ani. Competențele sunt deja integrate în discipline precum matematica, chimia, biologia, fizica, geografia, istoria, limba și literatura română, limba engleză, limba franceză sau religia. Astfel, educația financiară nu devine o materie în plus, ci este legată de ceea ce elevii învață deja. Un elev poate, de exemplu, să exerseze calculul unui curs valutar la matematică, să discute despre inflație la istorie, să construiască un buget sau să înțeleagă diferența dintre nevoi și dorințe prin contexte pe care le întâlnește în discipline diferite.

Pe platforma LifeLab vor fi dezvoltate teste de antrenament pe clasă, disciplină și temă, astfel încât elevii să poată exersa nu doar cunoștințele financiare, ci și capacitatea de a le aplica. Obiectivul programului este ca 100% dintre cele 89 de competențe financiare relevante pentru grupa 11-15 ani să fie acoperite prin resurse educaționale, iar elevii să aibă la dispoziție teste de antrenament construite pe clase, discipline și teme din program.

ZBOR continuă educația financiară pentru adolescenții de 16-18 ani

PISA evaluează competențele financiare ale adolescenților de peste 15 ani. Prin programul ZBOR, BCR a extins educația financiară către adolescenții de 16-18 ani, o etapă în care aceștia se apropie de primul venit, primul loc de muncă și primele decizii financiare luate independent. Pentru acest stadiu, BCR pregătește un curriculum ZBOR construit pe cadrul de competențe financiare EU/OECD pentru copii și tineri, structurat în patru arii: bani și tranzacții, planificarea și gestionarea finanțelor, risc și randament și peisajul financiar.

La 16-18 ani, educația financiară devine tot mai conectată la situații concrete: gestionarea unui buget, monitorizarea cheltuielilor, economisirea pentru obiective sau situații neprevăzute și alegerea unor produse financiare. Curriculumul va putea aborda subiecte precum investițiile și riscurile asociate acestora, creditul, asigurările și alegerea produselor financiare.

O componentă importantă va fi și siguranța financiară. Cadrul include competențe privind protecția datelor personale, identificarea phishing-ului și a fraudelor financiare, precum și capacitatea de a reacționa rapid atunci când un tânăr suspectează că este ținta unei înșelătorii.

10 ani de Școala de Bani

Anul acesta, cu ocazia a 10 ani de Școala de Bani, BCR a lansat Echipa Națională de EduFin, o inițiativă națională cu obiectivul de a crește nivelului de cunoștințe financiare în România și de a urca o poziție în clasamentul european, cu o țintă concretă măsurată prin Flash Eurobarometrul din 2027.

Rezultatele Flash Eurobarometru privind competențele financiare ale adulților și cadrul PISA pentru tineri oferă două perspective complementare asupra dezvoltării competențelor financiare de-a lungul vieții. În timp ce Eurobarometrul surprinde nivelul competențelor financiare în rândul adulților, PISA arată cum adolescenții își aplică aceste cunoștințe în situații concrete.