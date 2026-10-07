UniCredit aduce soluții de finanțare auto la Salonul Auto București 2026: credit cu dobândă fixă de 5,49% și leasing pentru companii cu dobândă variabilă de 1,45% + EURIBOR la 3 luni. Am calculat cât plătești lunar

UniCredit Consumer Financing și UniCredit Leasing participă la Salonul Auto București & Accesorii 2026 cu oferte pentru achiziția de autoturisme: credit auto pentru persoane fizice, cu finanțare de până la 300.000 de lei și dobândă anuală fixă de 5,49%, și leasing financiar în euro pentru companii, cu dobândă variabilă de 1,45% pe an + EURIBOR la 3 luni, potrivit unui comunicat al celor două companii.

Salonul Auto București se desfășoară în perioada 6–11 octombrie 2026, la Romexpo

Evenimentul se desfășoară în perioada 6–11 octombrie 2026, la Romexpo, în Pavilionul B2 și în zona exterioară adiacentă. Pe parcursul celor șase zile, vizitatorii pot discuta cu specialiștii UniCredit Consumer Financing și UniCredit Leasing despre condițiile de finanțare și pot compara opțiunile disponibile, în funcție de nevoile și planurile lor.

Prezența comună la salon reflectă obiectivul celor două companii de a reuni în același loc soluții de finanțare flexibile și adaptate clienților.

Credit auto de până la 300.000 de lei pentru persoane fizice

Pentru persoanele fizice care doresc să cumpere un autoturism nou sau rulat, UniCredit Consumer Financing prezintă Creditul Auto, cu următoarele caracteristici:

finanțare de până la 300.000 de lei;

dobândă anuală fixă de 5,49%;

perioadă de rambursare între 12 și 60 de luni;

rambursare în rate fixe egale;

avans de 0%, 10% sau 20%, în funcție de valoarea creditului.

Emil Mitescu: colegii noștri sunt pregătiți să facă partea de finanțare cât mai simplă

„Achiziția unei mașini vine cu multe decizii, de la model și dotări până la culoarea perfectă. La Salonul Auto București, colegii noștri sunt pregătiți să facă partea de finanțare cât mai simplă, prin informații clare, răspunsuri rapide și oferte competitive. Ne dorim ca, la final, cea mai grea alegere a clientului să rămână alegerea mașinii potrivite”, a declarat Emil Mitescu, CEO UniCredit Consumer Financing.

Leasing financiar în euro pentru companii

Pentru companii, UniCredit Leasing propune soluții de finanțare în euro, prin leasing financiar, pentru achiziția de autoturisme noi. Oferta actuală include o dobândă variabilă de 1,45% pe an + EURIBOR la 3 luni, o perioadă de finanțare între 36 și 60 de luni și finanțare pentru autovehicule noi, adaptată nevoilor companiilor.

Exemplu reprezentativ de calcul

În cazul Creditului „AUTO FRESH” pentru o valoare totală a creditului de 80.000 lei pe 60 de luni, în rate egale, rata dobânzii anuale fixe este de 5,49%, comisionul de analiză dosar este de 900 lei (perceput doar în cazul acordării), iar comisionul lunar de administrare credit este de 160 lei. Rata lunară este de 1.709,45 lei, iar valoarea totală plătibilă este de 102.566,95 lei. DAE este de 10,74%..

Asigurarea de tip CASCO este obligatorie pe toată perioada creditării pentru creditele cu o valoare mai mare de 150.000 lei acordate pentru autoturisme noi și va fi cesionată în favoarea UniCredit Consumer Financing IFN S.A. Ipoteca mobiliară este obligatorie pe toată perioada creditării pentru creditele cu o valoare mai mare de 200.000 lei, acordate pentru autoturisme noi.

Raluca Popescu: Credem că o finanțare adaptată nevoilor nu doar susține o achiziție, ci accelerează dezvoltarea și creează oportunități

„Mobilitatea nu înseamnă doar o mașină nouă, ci posibilitatea de a merge mai departe cu planurile de dezvoltare. La Salonul Auto București venim cu o ofertă de leasing financiar competitivă, care le oferă companiilor și antreprenorilor mai multă flexibilitate și mai multă încredere pentru a lua decizii de investiție. Credem că o finanțare adaptată nevoilor nu doar susține o achiziție, ci accelerează dezvoltarea și creează oportunități”, a declarat Raluca Popescu, CEO UniCredit Leasing.

Campanii pentru ofertele personalizate emise între 6 și 11 octombrie

Campaniile sunt valabile pentru ofertele de finanțare personalizate emise clienților în perioada 6–11 octombrie 2026 și sunt supuse unor termene și condiții, precizeaz[ companiile.

La standul UniCredit, vizitatorii pot afla detalii despre condițiile ofertelor și pot primi informațiile necesare pentru a compara creditul auto cu leasingul. Pentru informații complete privind costurile și condițiile de finanțare, companiile pot contacta reprezentanții UniCredit.