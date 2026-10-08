UniCredit Bank lansează Certificate de investiții în România. Cum funcționează și ce riscuri implică. Antoaneta Curteanu: Oferim clienților noi modalități de a-și construi și diversifica portofoliile

UniCredit Bank anunță lansarea în România a Certificatelor de investiții, instrumente financiare structurate care oferă clienților persoane fizice și juridice acces la evoluția unor indici bursieri, acțiuni sau teme investiționale internaționale. Potrivit băncii, protecția capitalului la scadență este disponibilă numai pentru anumite produse, în condițiile prevăzute în documentația acestora.

UniCredit Bank anunță lansarea în România a produselor de investiții de tip Certificate

Prin această lansare, UniCredit Bank face un nou pas în dezvoltarea ecosistemului său de produse de investiții, punând la dispoziția clienților, persoane fizice și juridice, noi oportunități de acces la evoluția unor indici bursieri, acțiuni sau teme investiționale internaționale, prin structuri cu profiluri diferite de risc și randament.

Ce sunt Certificatele de investiții

Certificatele sunt instrumente financiare structurate emise de entități ale Grupului UniCredit, distribuite de UniCredit Bank și permit investitorilor să participe la evoluția piețelor financiare prin mecanisme de investiție clar definite, cu caracteristici care pot include protecția capitalului la scadență, în funcție de structura fiecărui produs.

Antoaneta Curteanu: Oferim clienților noi modalități de a-și construi și diversifica portofoliile

„Investitorii de astăzi caută mai mult decât produse financiare. Caută acces, diversificare și oportunitatea de a participa la tendințele care modelează economia globală. Lansarea Certificatelor reprezintă încă un pas prin care conectăm clienții UniCredit Bank la expertiza, inovația și soluțiile investiționale disponibile în marile piețe financiare europene.

Prin această extindere, oferim clienților noi modalități de a-și construi și diversifica portofoliile, beneficiind de know-how-ul unui grup bancar cu o prezență puternică în Europa. Este o expresie concretă a angajamentului nostru de a pune la dispoziția investitorilor din România soluții moderne, sofisticate și adaptate unei lumi aflate în continuă schimbare”, a declarat Antoaneta Curteanu, Vicepreședinte Executiv Retail, UniCredit Bank.

Lansarea Certificatelor face parte din strategia UniCredit de extindere a accesului clienților la soluții moderne de investiții și valorifică expertiza Grupului în dezvoltarea și distribuția de produse investiționale pe piețele europene. Prin extinderea continuă a gamei de produse și servicii de investiții, banca își propune să ofere clienților acces la instrumente de pe piețele financiare internaționale..

Cum vor fi distribuite produsele

Produsele vor fi disponibile prin rețeaua UniCredit Bank și vor fi distribuite în conformitate cu cerințele de protecție a investitorilor și cu reglementările MiFID aplicabile, inclusiv încadrarea în piața-țintă și furnizarea tuturor informațiilor relevante privind riscurile, costurile și caracteristicile produsului.

Protecția capitalului se aplică numai anumitor Certificate

Banca mai precizează că Certificatele sunt instrumente financiare complexe, iar protecția capitalului este aplicabilă numai anumitor produse și în condițiile prevazute în documentația acestora. Acestea implică riscuri, inclusiv riscul pierderii parțiale sau totale a capitalului investit.

UniCredit Bank România nu furnizează consultanță de investiții pentru aceste produse.

Informații suplimentare despre produsele de tip Certificate, caracteristicile acestora, documentația aferentă și oferta curentă sunt disponibile AICI.