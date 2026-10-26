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Ce a discutat premierul Luca Niculescu cu Mugur Isărescu la BNR. Disciplina financiară și relansarea economiei, pe agendă

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu
Foto- Luca Niculescu

Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit luni, 26 octombrie, la sediul Băncii Naționale a României, cu guvernatorul Mugur Isărescu. Potrivit premierului, discuțiile au vizat provocările economice actuale, finanțarea externă, situația sectorului bancar și perspectivele de dezvoltare ale economiei.

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Disciplina financiară și investițiile, pe agenda discuțiilorÎntâlnirea, la șase zile după învestirea Guvernului

„Am început săptămâna cu o întâlnire extrem de importantă și necesară, cu Guvernatorul BNR, domnul Mugur Isărescu”, a scris premierul, care a publicat și o fotografie de la întrevedere.

Disciplina financiară și investițiile, pe agenda discuțiilor

Luca Niculescu a subliniat importanța coordonării politicilor economice și a dialogului dintre Guvern și banca centrală.

„Coerența mixului de politici economice și dialogul constant între Guvern și banca centrală sunt esențiale pentru susținerea unei creșteri economice sustenabile și pentru asigurarea stabilității macroeconomice”, a transmis acesta.

Premierul a precizat că i-a prezentat guvernatorului două direcții prioritare: disciplina financiară, cu respectarea angajamentelor față de Comisia Europeană, și relansarea economiei prin investiții.

„L-am informat pe domnul Guvernator asupra priorităților guvernului meu, axate pe de o parte pe disciplina financiară și utilizarea înțeleaptă și eficientă a banului public (cu menținerea în traiectoria agreată cu Comisia Europeană), și pe de altă parte de relansarea economiei și atragerea de investiții, necesare pentru dezvoltarea țării și crearea de locuri de muncă”, a scris Luca Niculescu.

În încheierea mesajului, premierul i-a mulțumit lui Mugur Isărescu pentru deschiderea față de un dialog permanent.

Întâlnirea, la șase zile după învestirea Guvernului

Printre prioritățile noului Executiv se află pregătirea bugetului pentru 2027 și continuarea reducerii deficitului bugetar.

Întâlnirea are loc în contextul în care Guvernul trebuie să găsească finanțare atât pentru cheltuielile urgente ale ministerelor, cât și pentru măsurile sociale prevăzute în programul de guvernare. Pe lângă rectificarea bugetară, Guvernul trebuie să găsească resurse pentru măsurile de sprijinire a pensionarilor. Ministrul Muncii a anunțat că noul guvern va indeța pensiile și pregătește documentația necesară, pe care o va înainta Ministerului Finanțelor.

Guvernul condus de Luca Niculescu a primit votul de învestitură al Parlamentului pe 20 octombrie 2026, cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă.

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By Gabriela Dinu
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Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
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