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Decizie de la Înalta Curte: Băncile nu pot cere clienților cu restanțe dobânda pentru anii rămași din credit după declararea scadenței anticipate

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu
Sursa foto - shutterstock.

Dacă banca îți declară creditul scadent anticipat și îți cere să plătești integral suma rămasă de rambursat, nu poate adăuga la datorie și dobânda pentru anii rămași până la finalul contractului. Asta a decis astăzi Înalta Curte de Casație și Justiție. Mai precis, banca include doar dobânda ajunsă la scadență până în acel moment, potrivit deciziei pronunțate pe 26 octombrie 2026.

Contents
Ce înseamnă pentru clientul care are restanțeDe ce a decis astfel Înalta CurteDobânda remuneratorie și dobânda penalizatoare au regimuri diferite

Ce înseamnă pentru clientul care are restanțe

Declararea scadenței anticipate înseamnă că instituția creditoare solicită rambursarea întregului sold al creditului înainte de termenul stabilit inițial.

Dobânda remuneratorie reprezintă costul folosirii banilor împrumutați. Înalta Curte a stabilit că dobânda de acest tip, calculată pentru perioada dintre declararea scadenței anticipate și finalul inițial al contractului, nu poate fi inclusă în datoria devenită exigibilă.

De exemplu, dacă ai un credit din care mai ai de achitat 3 ani până la încheierea contractului, dar nu poți efectua plata către creditor, banca îl declară scadent anticipat. DAR dobânda aferentă acelor trei ani nu poate fi adăugată datoriei tale. Însă, obligația de rambursare a capitalului restant rămâne.

De ce a decis astfel Înalta Curte

Instanța supremă explică faptul că interpretarea urmărește scopul legislației: protejarea consumatorilor care încheie contracte de credit.

Potrivit comunicatului, includerea tuturor costurilor aferente întregii perioade contractuale în datoria exigibilă ar contraveni acestui scop, în condițiile în care consumatorul nu mai beneficiază de termenul de restituire convenit.

Dobânda remuneratorie și dobânda penalizatoare au regimuri diferite

Clarificarea privește dobânda remuneratorie aferentă perioadei rămase din contract. OUG nr. 50/2010 permite, în condițiile și limitele prevăzute de lege, perceperea unei dobânzi penalizatoare după declararea scadenței anticipate. Articolul 38 alineatul (7) prevede că aceasta se aplică datoriei exigibile și interzice perceperea altor dobânzi după acel moment.

Hotărârea urmărește să asigure o interpretare unitară a legii și o mai mare previzibilitate în relațiile dintre consumatori și creditori, precizează ÎCCJ.

Decizia urmează să fie publicată în Monitorul Oficial, Partea I, după redactarea considerentelor și semnare. Dezlegarea problemei de drept devine obligatorie pentru instanțe de la publicarea în Monitorul Oficial, conform articolului 521 alineatul (3) din Codul de procedură civilă.

Decizia a fost pronunțată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în urma unei sesizări formulate de Tribunalul Timiș – Secția a II-a Civilă. Judecătorii au interpretat sintagma „datoria exigibilă” din articolul 38 alineatul (7) al OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

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By Gabriela Dinu
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Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
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