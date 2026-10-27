BCR Pensii a depășit 20 de miliarde de lei active nete în administrare, după o creștere de 121% în ultimii trei ani. Cristian Pascu: ”Rolul nostru este să administrăm aceste economii cu profesionalism, transparență și respect”

BCR Pensii anunță că a depășit pragul de 20 de miliarde de lei în active nete în administrare pentru cei peste 1 milion de participanți* care economisesc pentru pensie prin Fondul de Pensii Administrat Privat BCR (Pilonul 2) și Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS (Pilonul 3).

În ultimii trei ani, activele nete ale celor două fonduri au crescut cu 121%, fiind susținute de contribuțiile lunare ale participanților, dar și de rezultatele investiționale ale fondurilor*, se arată într-un comunicat de presă remis de administratorul de pensii.

„Depășirea pragului de 20 de miliarde de lei în active nete în administrare confirmă, înainte de toate, votul de încredere al participanților BCR Pensii. În ultimii trei ani ni s-au alăturat peste 121.000 de oameni **, iar activele nete pe care le administrăm s-au dublat. Rolul nostru este să administrăm aceste economii cu profesionalism, transparență și respect, astfel încât fiecare participant să știe în permanență unde se află cu planul său de pensie, cât a acumulat și cum poate lua decizii mai bune pentru a-și asigura independența financiară la orice vârstă. Vom continua să investim în digitalizare, comunicare transparentă și instrumente care fac pensia privată mai ușor de accesat, de înțeles și de urmărit pe termen lung”, a declarat Cristian Pascu, CEO BCR Pensii.

BCR Pensii face parte din Grupul BCR și administrează Fondul de Pensii Administrat Privat BCR (Pilonul 2) și Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS (Pilonul 3). De asemenea, BCR Pensii este singura societate din România autorizată pentru a oferi Pilonul 4 (pensii ocupaționale) companiilor publice sau private. Cei trei piloni de pensii private pot contribui la construirea unei surse suplimentare de venit pentru perioada pensionării, care să completeze pensia publică, de la stat.

Participanții la fondurile administrate de BCR Pensii pot accesa informații despre pensia lor privată prin contul online gratuit 24 Pensie (valabil pentru toți participanții) sau direct în George (pentru participanții BCR Pensii care sunt și clienți BCR utilizatori de George).

* Date BCR Pensii la octombrie 2026.

** August 2023 față de august 2026.

Valorile de mai sus (active și număr participanți) sunt cumulate, atât pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BCR (Pilonul 2), cât și pentru Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS (Pilonul 3)

*** Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.