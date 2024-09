Taxa pe cifra de afaceri a lovit în profitul Libra Internet Bank, în scădere cu 7%. Creditele neperformante, un prim semnal de alarmă

Libra Internet Bank a obtinut in primele sase luni un profit net de 149,5 milioane lei, in scadere cu 7,0% fata de perioada similara din 2023, banca precizand ca a fost impactata de nou introdusa taxa pe cifra de afaceri. Excluzand taxa pe cifra de afaceri in suma de 11,2 milioane lei, profitul net este in linie cu profitul inregistrat in aceeasi perioada din 2023, precizeaza institutia bancara.

La 30 iunie 2023, Libra realiza un profit net de 160,7 milioane lei.

Potrivit bancii, profitabilitatea a fost influentata de cresterea provizioanelor si a cheltuielilor operationale, partial compensata de cresterea veniturilor din dobanzi, din comisioane si din tranzactii valutare. Pe ansamblu, veniturile totale au crescut cu 11%, iar profitul net in primul semestru din anul 2024 a scazut cu 7% fata de aceeasi perioada a anului 2023 impactat de taxa pe cifra de afaceri introdusa incepand cu 2024. Excluzand taxa pe cifra de afaceri, profitul net in linie cu rezultatul inregistrat in aceasi perioada din 2023.

Active bancii au ajuns la 11,64 miliarde lei la 30 iunie 2024, in crestere cu 4% fata de 31 decembrie 2023 si un portofoliul net de credite de 7,03 miliarde lei, in crestere cu 6,5% fata de 31 decembrie 2023.

In prima jumatate a anului 2024, Libra a inregistrat o performanta comerciala buna pe toate segmentele de activitate conducand la cresterea portofoliului de credite cu 6.5%. Aceasta crestere a survenit in urma indeplinirii tintelor bugetate si mentinerii unei discipline de rambursare bune a creditelor, avand in vedere contextul macroeconimic general caracterizat de evolutii mai putin favorabile si dominat de incertitudini si conflicte regionale din Ucraina și Orientul Mijlociu.

In primul semestru al anului 2024, comparativ cu aceeasi perioada din 2023, venitul net din dobanzi a crescut cu 11,3%, corelat cu cresterea portofoliului de credite. Venitul net din comisioane a inregistrat o crestere de 9,7% pe fondul cresterii continue a numarului de tranzactii si a numarului de clienti activi, iar venitul din schimburi valutare a crescut cu 10,4%. Comparativ cu aceste cresteri importante, cheltuielile operationale au crescut cu 19,2% fata de aceeasi perioada a anului precedent, influentate de cheltuiala cu taxa pe cifra de afaceri (11,2 milioane lei) si de cresterea cheltuielilor cu personalul, determinata de ajustarea salariilor fixe pe fondul unei inflatii ridicate si a cresterii numarului de angajati cu 11%.

Cateva repere financiare atinse in Semestrul I, 2024:

Cresterea portofoliul net de credite al bancii cu 429,3 milioane lei (+6.5% comparativ cu 31 decembrie 2023);

Imbunatatirea structurii bilantiere a bancii prin cresterea ponderii creditelor nete in total active la 60.4% de la 59% in decembrie 2023;

Cresterea venitului net din dobanzi cu 31.4 milioane lei fata de aceeasi perioada a anului 2023 (+11,3%)

Cresterea venitului net din comisioane cu 3,4 milioane lei (+9,7%) fata de aceeasi perioada a anului 2023;

Cresterea venitului net din schimburi valutare cu 2,3milioane lei fata de aceeasi perioada anului 2023 (+10,4%);

Cresterea rezultatului operational inainte de provizioane cu 12 milioane lei (+5,76%).

Activitatea de creditare (portofoliul brut de credite) a crescut cu 7% in primul semestru comparativ cu 31 decembrie 2023, cele mai mari avansuri inregistrandu-se pe segmentul Persoanelor fizice +27,6% si Corporatii mari +23,8%. Creditele in lei au crescut cu 13%, de aproape trei ori mai repede decat media sistemului, in timp ce creditele in valuta au scazut cu 8%.

Activitatea de atragere surse (depozite si conturi curente)

Principala sursa de finantare o constituie depozitele atrase de la clienti, Banca mentinand aceasta strategie in vederea dispersiei surselor de finantare pe tipologii de clientela si pe orizonturi de maturitati. In primul semestru al anului 2024 activitatea de atragere surse (depozite si conturi curente) s-a mentinut in limitele bugetate, lichiditatea imediata situandu-se peste nivelul de 42%. Nivelul surselor atrase de la clienti la 30 iunie 2024 se situa la 9,78 miliarde lei, acestea fiind distribuite echilibrat intre persoane fizice si juridice. Astfel, ponderea depozitelor atrase de la clientii persoane fizice in total surse se situeaza la nivelul de 34%, de la clientii persoane juridice la 41%, iar de la clientii din categoria profesiilor liberale in jur de 25%.

Creditele neperformante, un prim semnal de alarmă

Nivelul ratei de credite neperformante a inregistrat o crestere, reflectata de rata expunerilor neperformante ajungand la 2,58% la 30 iunie 2024, comparativ cu 1,52% la 31 decembrie 2023.

Evoluția portofoliului de credite neperformante a fost influentata de nivelul ridicat al dobanzilor si de presiunile inflationiste. Banca continua abordarea prudenta și mentine un grad de provizionare a creditelor neperformante de aproape 65%.