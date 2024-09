Cum a ajuns Patria Bank să conteze pentru IMM-uri și antreprenori? Valentin Vancea: „Avem produse adaptate nevoilor acestora și investim permanent în dezvoltarea sistemelor și serviciilor care să satisfacă nevoile lor”. Astfel, profitul băncii a crescut cu 61%

Patria Bank a anuntat un profit net de 18,1 milioane lei pentru primele sase luni ale anului 2024, in crestere cu 61% fata de nivelul inregistrat in primul semestru al anului 2023. Rezultatul incorporeaza noua taxa pe cifra de afaceri, de 2%, in valoare de 3,7 milioane lei.

Profitabilitatea bancii a inregistrat o tendinta ascendenta continua in ultimii ani. Astfel, profitul semestrial a crescut de la 6,0 milioane lei in iunie 2021 la 10,1 milioane lei in iunie 2022, 11,2 milioane lei in iunie 2023 si 18,1 milioane lei in iunie 2024. Valoarea pentru iunie 2024 ar fi fost de 21,8 milioane lei daca taxa pe cifra de afaceri nu ar fi fost aplicabila, potrivit bancii.

Venitul net bancar al Patria Bank in semestrul 1 2024 a crescut cu 8% fata de aceeasi perioada a anului 2023, inregistrandu-se cresteri pe toate componentele sale in aceasta perioada: +6% pentru veniturile nete din dobanzi, +11% pentru veniturile nete din comisioane si +11% pentru veniturile din activitatea financiara.

Patria Bank, banca specializata in sprijinirea antreprenorilor romani

Dinamica tuturor acestor componente provine din activitatea de baza a bancii si a fost determinata de intensificarea activitatii comerciale orientate spre nevoile clientilor IMM, microintreprinderi si a celor din domeniul agricol, alaturi de cele ale clientilor retail, Patria Bank oferind produse financiare relevante si adaptate acestor segmente. Modelul de afaceri al bancii implica o abordare moderna, care pune accent pe digitalizare si simplifica accesul clientilor la serviciile bancare oferite.

Cum a ajuns Patria Bank sa conteze pentru IMM-uri

In prima jumatate a anului 2024, Patria Bank a continuat sa se concentreze pe sprijinirea microintreprinderilor, in mod special prin imprumuturi cu garantii emise de Fondul European de Investitii (prin programul InvestEU), si pe creditarea companiilor IMM, sustinand atat investitiile acestora, cat si activitatea curenta. Segmentul agricol a continuat sa fie unul din segmentele prioritare pentru activitatea de creditare, cu focus pe finantarea achizitiilor de terenuri, a utilajelor si a sistemelor de irigatii.

Cumulat, vanzarile bancii de credite noi in segmentul de persoane juridice a inregistrat o crestere cu 53% in semestrul 1 2024 fata de semestrul 1 2023, de la 341,9 la 523,8 milioane lei. In ceea ce priveste segmentul retail, volumul creditelor negarantate acordate de banca a crescut cu 40% in semestrul 1 2024 fata de perioada similara a anului 2023, de la 47,6 la 66,6 milioane lei, in timp ce vanzarile totale de credite catre segmentul retail au crescut cu 11,1%.

Activul total al bancii inregistra o valoare de 4,2 miliarde lei la 30 iunie 2024, in crestere cu 3% fata de 31 decembrie 2023, in timp ce portofoliul de credite nete, in valoare 2,2 miliarde lei, a inregistrat o crestere cu 8% in aceeasi perioada, dinamica superioara cresterii medii raportate de sectorul bancar pentru aceeasi perioada.

Valentin Vancea: Sprijinirea antreprenorilor din Romania reprezinta o prioritate pentru Patria Bank

“Sprijinirea antreprenorilor din Romania reprezinta o prioritate pentru Patria Bank. Avem produse adaptate nevoilor acestora si investim permanent in dezvoltarea sistemelor si serviciilor care sa satisfaca nevoile lor. Strategia aceasta aduce rezultate bune si pentru banca in ceea ce priveste cresterea profitabilitatii.

Iar tranzactiile pe care le-am anuntat recent, cea de finantare incheiata cu Banca Europeana de Investitii si cea de preluare de portofoliu incheiata cu grupul Alior Bank, fac parte din strategia noastra de crestere pe termen mediu si lung”, a declarat Valentin Vancea, Director General Patria Bank.

Patria Bank a anuntat in luna iulie 2024 semnarea unui contract pentru o finantare in valoare de 25 milioane Euro acordata de European Investment Bank (EIB), una dintre cele mai mari institutii de finantare multilaterala din lume si unul din cei mai mari furnizori de finantari climatice.

Aceasta reprezinta o prima transa a unui nivel total de 50 de milioane Euro aprobat de EIB pentru Patria Bank in cadrul programului Multiple Beneficiary Intermediated Loan (MBIL). Finantarea acordata de EIB va fi utilizata pentru sprijinirea investitiilor clientilor eligibili de tip IMM si companii de talie medie din Romania, cu o alocare partiala pe proiecte climatice.

Aceasta tranzactie se alatura altor finantari primite de Patria Bank de la institutii financiare internationale de renume in ultimii doi ani: imprumutul in valoare de 20 de milioane de Euro acordat bancii de International Finance Corporation (IFC), membra a World Bank Group si cea mai mare institutie globala de dezvoltare care se concentreaza pe sectorul privat din pietele emergente; imprumutul subordonat in valoare de 7 milioane de Euro acordat Patria Bank de European Fund for Southeast Europe (EFSE), un fond de investitii de impact care se concentreaza pe promovarea prosperitatii economice in Europa de Sud-Est si Regiunea Vecinatate de Est si imprumutul subordonat in valoare de 5 milioane Euro acordat bancii de European Investment Fund (EIF), institutie membra a Grupului European Investment Bank si care sprijina intreprinderile mici din Europa prin imbunatatirea accesului acestora la finantare.

In luna iunie 2024 Patria Bank a anuntat semnarea unui contract pentru preluarea unui portofoliu de credite de nevoi personale, in valoare de 97 de milioane lei in sold la 30 aprilie 2024, de la sucursala din Romania a Alior Bank SA Varsovia.

Portofoliul subiect al tranzactiei include aproximativ 4.000 de clienti persoane fizice si este constituit din credite performante de consum negarantate, denominate in lei. Tranzactia se va implementa la inceputul lunii septembrie 2024 si va contribui la cresterea portofoliului de credite de consum si a numarului de clienti persoane fizice ai Patria Bank.