Top 10 lucruri pe care BT nu ți le va cere niciodată. Cum recunoști o tentativă de fraudă bancară la telefon sau pe e-mail

Ți-a scris vreodată „banca” că ți-a blocat contul și pentru a avea acces trebuie să-ți actualizezi datele, să transferi bani urgent sau să instalezi o aplicație? Dacă da, ai fost ținta unei fraude online.

Zilnic realizăm că fraudele online au devenit tot mai sofisticate, folosind telefoane, emailuri sau mesaje care par trimise chiar de bancă. În acest sens, Banca Transilvania atrage atenția asupra celor mai comune capcane și explică ce nu ți-ar cere niciodată o bancă adevărată.

De cele mai multe ori, fraudele bancare reușesc atunci când victima acționează sub presiune și oferă date confidențiale fără să verifice sursa. Identificarea acestor red flag-uri la timp poate preveni pierderi financiare semnificative.”

Dar stai liniștit: te poți proteja dacă știi la ce să fii atent. Banca Transilvania a alcătuit pentru tine un top 10 al lucrurilor pe care o bancă reală nu ți le va cere niciodată – un ghid rapid care te ajută să recunoști și să eviți tentativele de fraudă.

🔟 Top 10 lucruri pe care BT nu ți le va cere niciodată

🚩Să descarci o aplicație care oferă control de la distanță pe telefon sau laptop.

🚩Să transferi bani într-un cont „de siguranță”.

🚩Să completezi date personale sau financiare prin linkuri primite pe email, SMS sau WhatsApp.

🚩Să furnizezi user și parolă pentru aplicațiile BT.

🚩Să dezvălui detaliile cardului (număr, PIN, CVV, dată expirare).

🚩Să descarci fișiere sau atașamente online trimise în numele băncii.

🚩Să „deblochezi” contul printr-un link urgent.

🚩Să acționezi imediat pentru rezolvarea unei probleme, sub presiune.

🚩Să urmezi pași telefonici pentru un credit „aprobat”, deși nu ai aplicat.

🚩Să deschizi un cont bancar nou pentru a primi dividende sau câștiguri „din investiții”.

Cum funcționează capcanele moderne

Un exemplu actual este metoda de tip spoofing, adică falsificarea numărului de telefon. Atacatorii îți pot afișa pe ecran un număr care pare de la bancă, deși apelul nu are nicio legătură cu BT.

În astfel de cazuri, cel mai bine este să oprești conversația și să verifici direct la Call Center-ul oficial.

Exemple de capcane online

Dacă cineva te sună cu vestea că ți s-a aprobat un credit la BT, deși nici nu ai aplicat pentru el, fii cu ochii în patru. Uite cum să recunoști rapid tentativa de fraudă, cum să previi frauda și cum să procedezi corect dacă ai căzut în capcană.

Scenariul #1: Apel de la bancă

Apelul telefonic fals: Cineva te sună de pe un număr care pare de la Banca Transilvania, pretinzând că este X de la BT și că ți s-a aprobat creditul “solicitat”.

Activarea rapidă a emoției de către răufăcători: Răufăcătorii mizează pe ideea că vei spune că nu ai aplicat pentru niciun credit, iar ei spun – convingător și amabil – că, în acest caz, sigur este o “fraudă” și că au nevoie de datele personale/bancare pentru a face “demersurile necesare” pentru “a recupera” eventualele sume pierdute. Aici este momentul în care trebuie să te oprești.

Scenariul #2: Apel de la bancă și direcționare spre o altă autoritate

Apelul telefonic fals de la BT: Cineva te sună de pe un număr care pare de la Banca Transilvania, pretinzând că este X de la BT și că ți s-a aprobat creditul… solicitat de altă persoană pentru tine (ceea ce sigur că, în banking, e imposibil) și că trebuie să urmezi “o procedură de siguranță”.

Direcționarea apelului către o “autoritate” (“poliția financiară”, “BNR”), care menționează că “trebuie să semnezi o procură” și solicită datele personale/bancare. Aici este momentul în care trebuie să te oprești.

Știm că primul instinct este să reacționezi rapid în momentul în care afli asemenea vești la telefon, fiind vorba de banii tăi. Dar oprește-te la timp, nu mai continua conversația și fă acest lucru:

💡Ia legătura imediat cu BT, raportează frauda/tentativa de fraudă la acest număr de telefon: 0264 308 055.

💡Ia legătură cu Poliția, iar online o poți face aici: petitii@politiaromana.ro.

Ce alte recomandări are Banca Transilvania pentru tine

Verifică întotdeauna sursa/autenticitatea apelurilor telefonice primite, printr-un canal de comunicare oficial alternativ. De exemplu, sună la Call Center BT (0264 308 028).

Refuză să continui conversațiile care ți se par suspecte, chiar dacă persoana care te sună pretinde că este de la BT/din partea unei autorități – și chiar dacă apar numere de telefon ale băncii sau asemănătoare.

Nu oferi niciodată date personale/bancare. Banca nu îți va cere niciodată detalii personale/bancare

Ce este Spoofed? Dar Phishing?

Spoofing

Spoofing-ul constă în apeluri telefonice sau mesaje care par a proveni de la numere oficiale ale băncilor.

Recomandare: Fii precaut la apelurile neașteptate care solicită date personale. Băncile nu cer astfel de informații prin telefon. Dacă ai dubii, închide apelul și contactează banca folosind numerele oficiale.​

Phishing

Phishing-ul implică primirea unor mesaje (e-mailuri, SMS-uri) care par a proveni de la instituții legitime, precum băncile, solicitându-ți date personale sau bancare.

Recomandare: Nu furniza niciodată datele personale sau bancare ca răspuns la astfel de mesaje și nu accesa linkurile incluse. Pentru siguranță, contactează direct banca prin canalele oficiale.​

