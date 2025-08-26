Studiu Raiffeisen Bank: 6 din 10 angajați români se tem pentru stabilitatea locului de muncă până la pensie

Într-o piață a muncii aflată într-o continuă transformare, vârsta rămâne un factor important care influențează șansele de angajare și stabilitatea profesională. Un studiu realizat de Raiffeisen Bank și Appinio arată că 6 din 10 angajați români sunt îngrijorați de stabilitatea locului de muncă până la pensie, îngrijorarea fiind mai mare în rândul femeilor și al persoanelor peste 40 de ani.

Stabilitatea locului de muncă contează



Principalele temeri sunt legate de pierderea locului de muncă și de scăderea salariilor, pe fondul situației economice actuale, dar și de impactul evoluției tehnologiei și al inteligenței artificiale. Aproximativ 3 din 10 români se așteaptă ca AI-ul și automatizarea să ducă la reducerea numărului de locuri de muncă.

Irina Kubinschi: Privim aceste schimbări efervescente ca pe cele mai puternice pârghii pentru inovare și progres

„Privim aceste schimbări efervescente nu ca pe obstacole, ci ca pe cele mai puternice pârghii pentru inovare și progres continuu. Pentru a ne consolida poziția de pionieri, am lansat în Raiffeisen programe de dezvoltare și specializare în competențe digitale și AI, pentru ca fiecare coleg să-și poată consolida abilitățile, să se simtă încrezător și să fie pregătit să domine viitoarea piață a muncii”, a declarat Irina Kubinschi, HR Director, Raiffeisen Bank România.

30% dintre români se așteptă ca forța de lucru umană să fie înlocuită de către AI

Piața muncii din România rămâne una în care vârsta poate fi atât un atu, cât și un obstacol. Conform studiului realizat de Raiffeisen Bank în parteneriat cu Appinio, mulți angajați resimt efectul vârstei asupra șanselor de angajare. Riscul de a fi concediați din această cauză este menționat de 2 din 10 respondenți. Evoluția inteligenței artificiale și a tehnologiei sunt, de asemenea, motive de îngrijorare pentru 30% dintre români, aceștia așteptându-se ca forța de lucru umană să fie înlocuită de către inteligența artificială sau prin automatizarea anumitor locuri de muncă.

Cele mai mari temeri rămân, însă, scăderea salariilor (54% dintre răspunsuri) și pierderea locului de muncă (49%), determinate de situația economică actuală, urmate de impactul evoluției tehnologice.

Inteligența artificială – amenințare sau oportunitate?

Studiul arată că inteligența artificială este percepută atât ca o oportunitate, cât și ca o amenințare pentru românii de peste 35 de ani. Bărbații cred într-un procent mai mare (20%) că AI-ul nu va avea un impact semnificativ asupra pieței muncii, în timp ce 30% dintre respondenții cu vârste între 35 și 45 de ani se așteaptă la o scădere a numărului de locuri de muncă din cauza automatizării.

Studiul realizat de Raiffeisen Bank arată că tot mai mulți angajați văd soluția în dobândirea de competențe noi, recalificare și orientarea către activități care pot fi dezvoltate împreună cu tehnologia. În acest context, formarea digitală și programele de reconversie profesională devin esențiale, astfel încât evoluția inteligenței artificiale să protejeze locurile de muncă, nu să le amenințe.

Cercetarea a fost realizată la nivel național, prin metoda CAWI, pe un eșantion de 800 de persoane, în perioada iulie – august, se mai precizează în comunicatul de presă al băncii.