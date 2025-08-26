Adelina Ionescu, Legal Director Garanti BBVA: „Echipa juridică, un partener care susține cultura organizațională prin implicare strategică”

În actualul context bancar, echipa juridică este un partener strategic, implicat prin consultanța acordată potrivit cadrului de guvernanță încă din fazele timpurii ale deciziilor de business, cu un aport esențial în modelarea unei culturi organizaționale bazate pe responsabilitate, transparență și integritate. Prin această abordare, echipa juridică contribuie direct la stabilitatea și credibilitatea băncii, subliniază Adelina Ionescu, Legal Director Garanti BBVA, în cadrul unui interviu acordat publicației BankingNews.

BankingNews: Care considerați că este rolul principal al echipei juridice în strategia Garanti BBVA?

Adelina Ionescu: Rolul echipei juridice a evoluat semnificativ în ultimii ani, atât din perspectiva modului în care a fost recunoscută și reglementată funcția juridică, cât și în dimensiunea practică. Funcția juridică își desfășoară activitatea într-un cadru clar de guvernanță, potrivit Regulamentului nr. 8/2024, diferențiată fiind de atribuțiile celorlalte funcții, însă în directă și constantă interacțiune cu acestea, ca partener de încredere.

La Garanti BBVA, suntem parte activă, consultată în procesele decizionale și implicată de la început în inițiativele strategice, cu scopul de a susține creșterea durabilă a băncii într-un cadru bine definit de transparență, conformitate și responsabilitate, in linie cu valorile Grupului BBVA. Activitatea noastră reflectă principiile pe care se bazează întregul grup: integritate, prudență în managementul riscului, transparență, dezvoltarea unei afaceri profitabile și sustenabile pe termen lung și respectarea legislației aplicabile în orice moment.

Ne asumăm acest rol consultativ cu o abordare profesionistă și interdisciplinară și, pornind de la nevoile actuale de business, evaluăm și căutăm să oferim soluții care integrează cerințele legale în furnizarea de servicii și produse bancare accesibile și potrivite pentru clienții noștri.

În mediul bancar, cu cerințe de reglementare tot mai complexe, cred că un parteneriat solid între echipele juridice și cele de business este un pilon esențial pentru sănătatea și sustenabilitatea oricărei instituții financiare. Iar acest parteneriat se construiește pe încredere, rigoare și înțelegerea profundă a contextului în care operăm.

BankingNews: Cum se integrează echipa juridică în cultura organizațională a băncii?

Adelina Ionescu: Cultura organizațională se reflectă în deciziile de zi cu zi, în felul în care oamenii comunică, își oferă sprijin reciproc sau stabilesc așteptări clare și limite sănătoase. În acest context, echipa juridică colaborează și joacă un rol de echilibru și orientare – nu doar prin expertiză, ci și prin atitudine. Venim cu explicații clare, adaptate limbajului fiecărui departament, astfel încât reglementările să fie înțelese, asumate și aplicate corect. Ne dorim ca prevederile legale să nu fie percepute ca bariere, ci ca instrumente pentru luarea unor decizii sustenabile și responsabile.

În mod firesc, interacționăm constant cu toate zonele operaționale ale băncii, iar acest lucru ne permite să fim aproape de colegi și de provocările lor reale. Încurajăm întrebările pentru o imagine clară și completă, participăm la sesiuni interne ale grupurilor de lucru și răspundem cu promptitudine ori de câte ori este nevoie de lămuriri. Din această relație constantă iau naștere coeziunea, încrederea și respectul, care, odată câștigate, devin fundația unei culturi unde conformarea la cadrul legislativ aplicabil este o parte naturală a modului în care funcționează organizația.

BankingNews: În ce mod prezența echipei juridice din fazele incipiente ale proiectelor influențează rezultatele băncii? Ați putea oferi un exemplu în care implicarea juridică a adus valoare strategică unui proiect?

Adelina Ionescu: Atunci când suntem consultați încă din fazele incipiente, putem contribui la definirea unor soluții viabile din punct de vedere legal, evitând blocaje ulterioare sau nevoia de ajustări costisitoare. De multe ori, am semnalat de timpuriu posibile limitări sau riscuri și am propus soluții care au permis adaptarea proceselor, produselor sau parteneriatelor într-un mod sigur, eficient și conform cu reglementările. Este o formă de eficiență care nu se vede întotdeauna la suprafață, dar care se simte în fluiditatea implementării și în reducerea riscurilor pe termen lung.

Dincolo de latura tehnică, prezența juridică din timp oferă și o perspectivă de ansamblu, iar această viziune integrată ajută la luarea unor decizii potrivite si solide, cu efecte benefice asupra reputației instituției și asupra relației cu clienții. În final, rolul nostru nu este doar să spunem ce se poate sau nu se poate face, ci să participăm activ la construcția unor inițiative sănătoase și funcționale.

Am avut ocazia, de-a lungul timpului, să colaborăm cu echipe diverse din bancă pe proiecte care necesitau nu doar clarificări legale, ci și o adaptare a documentației și proceselor. În astfel de contexte, rolul nostru nu a fost doar acela de a verifica conformitatea cu cadrul legal, ci și de a asculta, de a înțelege viziunea și provocările celorlalte echipe și de a găsi împreună soluții fezabile. Această dinamică de lucru, bazată pe încredere reciprocă, evidențiază cel mai clar valoarea strategică a funcției juridice: aceea de a fi o punte între rigoare și soluție.

BankingNews: Ce provocări întâmpinați în menținerea unei culturi de conformitate într-un mediu bancar atât de reglementat și orientat din ce în ce mai mult spre digitalizare?

Adelina Ionescu: Provocările vin, pe de o parte, din ritmul alert al reglementărilor naționale și europene, care trebuie înțelese, transpuse în politici interne și comunicate rapid în întreaga organizație. Pe de altă parte, provocările țin de dezvoltarea digitală accelerată, într-un ritm care presupune nu doar înțelegerea aspectelor tehnice, ci și capacitatea de a ține pasul cu schimbările și de a anticipa impactul acestora asupra operațiunilor băncii.

Într-un astfel de context, cultura de conformitate nu este un rezultat pasiv, ci un proces activ, susținut zilnic prin răbdare, comunicare și multă consecvență. Aici intervine munca de educare și de construire a unui dialog constant atât în interiorul organizației, cât și în exteriorul acesteia. Ne dorim ca oamenii să înțeleagă „de ce-ul” din spatele cerințelor legale și să vadă în departamentul juridic un partener. De asemenea, ne dorim să ajutăm utilizatorii serviciilor financiare să dezvolte reflexe digitale sănătoase și să manifeste vigilență și prudență.

BankingNews: Cum se desfășoară educația juridică internă și ce efecte are asupra organizației?

Adelina Ionescu: Educația juridică internă este un proces continuu, care nu are loc doar în sesiuni formale, ci și în interacțiunile zilnice dintre echipa noastră și colegii din alte departamente. Primim constant întrebări punctuale legate de situații practice, ceea ce ne oferă ocazia de a explica reglementările nu ca pe niște reguli abstracte, ci ca pe instrumente utile în activitatea de zi cu zi. De multe ori, aceste clarificări conduc la discuții mai ample, care ajută la o mai bună înțelegere a riscurilor, a limitărilor și a oportunităților dintr-un proiect.

Stilul nostru este cât mai accesibil, orientat spre exemple și aplicații concrete. Obiectivul nu este ca toți colegii să devină experți în Drept, ci să poată recunoaște momentele în care o întrebare juridică trebuie adresată și să înțeleagă care sunt implicațiile unui anumit demers.

BankingNews: Cum reușiți să mențineți o colaborare eficientă cu celelalte departamente?

Adelina Ionescu: Colaborarea eficientă pornește de la înțelegerea reciprocă și respectul pentru activitatea fiecăruia. De partea noastră, încercăm mereu să vedem dincolo de latura juridică a unei situații și să înțelegem obiectivele, constrângerile și termenele cu care lucrează colegii din alte zone ale organizației. Această empatie profesională este esențială, întrucât ne ajută să oferim răspunsuri aplicate și utile.

Am învățat în timp că disponibilitatea de a explica, de a ajusta tonul în funcție de context și de a comunica rapid sunt elemente cheie pentru construirea unei relații sănătoase cu celelalte echipe.

BankingNews: Aveți peste 8 ani în cadrul Garanti BBVA. Cum ați evoluat dumneavoastră și echipa juridică în acest timp?

Adelina Ionescu: Alăturarea mea echipei din Garanti BBVA a fost un pas care a venit în mod natural, din dorința de a fi parte din procesele interne și de a înțelege îndeaproape businessul, după o perioadă în care am activat ca avocat extern. Au fost ani foarte dinamici, care au coincis atât cu transformări importante în industrie, cât și cu proiecte interne complexe. În tot acest timp, rolul echipei juridice s-a extins considerabil, am devenit din ce în ce mai implicați în procesele de business – prin consultanță acordată constant ariilor băncii, în negocierea și structurarea relațiilor externe și în modelarea culturii organizaționale. A fost un proces colaborativ și gradual, dar clar: de la reacție, spre strategie și integrare.

La nivel personal, am învățat enorm in această perioadă de la toți mentorii și colegii mei, care m-au inspirat să avem un impact pozitiv împreună. Am ajuns să privesc lucrurile din mai multe unghiuri, încerc să construiesc punți între zone cu obiective diferite și să susțin deschiderea unei echipe, mature și capabile, să fie aproape de organizație, fără a renunța la rigoarea specifică profesiei noastre. Ce mă bucură cel mai mult este atunci când această schimbare de rol este recunoscută în interiorul băncii. Suntem percepuți ca parteneri, iar acest lucru este posibil doar atunci când munca noastră generează nu doar protecție juridică, ci și sens pentru cei care aleg să lucreze într-un mediu guvernat de principii clare.

BankingNews: Ce mesaj transmiteți colegilor din echipa juridică și din celelalte departamente în legătură cu responsabilitatea instituțională?

Adelina Ionescu: Îmi place să spun că responsabilitatea nu se transferă, ci se cultivă. Dincolo de obligațiile legale, fiecare dintre noi are un rol în construirea unei organizații etice, transparente și orientate spre durabilitate pe termen lung. Echipa juridică va continua să fie un partener activ în acest demers. Iar mesajul meu este simplu: atunci când acționăm cu integritate, creăm nu doar stabilitate internă, ci și încredere reală în piață.