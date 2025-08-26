Ce rezultate a consemnat Banca Transilvania în primul semestru din 2025 și pe ce s-a concentrat, ”în condițiile unei piețe cu un ritm mai lent față de anii precedenți, precum și a unui mediu macroeconomic provocator”, așa cum puncteză Ömer Tetik

Evoluția pozitivă a Băncii Transilvania în prima jumătate a anului a fost susținută de creșterea pe mai multe planuri – activitatea operațională, numărul de clienți, volumul de credite și economiile atrase – și de consolidarea constantă a aplicațiilor folosite de persoanele fizice și de companii. În ciuda evoluției moderate a economiei românești, calitatea portofoliului de credite BT se menține solidă, iar ritmul atragerii de noi clienți depășește media sistemului bancar românesc, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

„Prioritățile noastre în prima jumătate a anului au fost legate de integrarea și fuziunea cu OTP Bank România, creșterea activității operaționale post-fuziune și dezvoltarea organică BT, în condițiile unei piețe cu un ritm mai lent față de anii precedenți, precum și a unui mediu macroeconomic provocator. Cu toate acestea, am dovedit că motoarele noastre de creștere funcționează optim inclusiv în aceste condiții de piață. Ne așteptăm ca, odată cu implementarea reformelor și a consolidării fiscale, economia să își amelioreze problemele structurale și să își reia treptat creșterea, având impact pozitiv asupra populației și companiilor, ambele reflectate în business-ul nostru. Banca Transilvania rămâne principalul susținător financiar al economiei, antreprenorilor, companiilor, populației și diasporei”, declară Ömer Tetik, Director General, BT.

MacRO: Contextul economic românesc, reziliență și capacitate de adaptare

• Economia s-a caracterizat prin dezechilibru comercial: exporturile au fost de peste 47 miliarde euro (+3,1% în S1 2025 vs S1 2024), în timp ce importurile au ajuns la 64 miliarde euro (+4,9% în S1 2025 vs S1 2024).

• Deficitul bugetar, de 3,68% din PIB, a fost ușor peste perioada similară a anului trecut (3,62%), iar veniturile bugetare au crescut cu 12,7%, susținute de încasările fiscale și din fonduri europene, arătând o colectare mai eficientă.

• PIB-ul României a avut creștere modestă (0,3% în S1 2025 vs S1 2024), confirmând ritmul lent al activității economice.

• Fitch a anunțat recent că menține ratingul suveran al României la nivelul BBB- (investment grade), cu perspectivă negativă.

Detalii financiare Banca Transilvania

Activele Grupului Financiar Banca Transilvania au crescut până la 208,2 miliarde lei (+0,5% faţă de 31 decembrie 2024 și +17% față de 30 iunie 2024), iar creditele și creanțele din leasing nete au ajuns la 100,7 miliarde lei (+4,5% faţă de 31 decembrie 2024 și +27,9% față de 30 iunie 2024).

Profitul net al Grupului Banca Transilvania a ajuns, la finalul lunii iunie 2025, la 1,97 miliarde lei, din care profitul net al băncii a ajuns la 1,78 miliarde lei, influențat de costurile de achiziție și integrare în Grupul Banca Transilvania a OTP Bank România și a celorlalte companii OTP din țara noastră (OTP Leasing, OTP Asset Management etc.), respectiv a BRD Pensii (Pilonul 3) și BCR Chișinău. Grupul BT a generat un profit trimestrial (în T2 2025) de 1,09 miliarde lei, +25% față de T1 2025, creștere care provine atât din volume operaționale mari, cât și din sinergiile generate de achiziții.

Raportul credite brute/depozite la nivel de bancă este de 64,2%, +7pp peste valoarea din decembrie 2024, reprezentând utilizarea mai intensă a resurselor disponibile, apetit pregătit pentru creditare, precum și încredere crescută în capacitatea de a gestiona riscul de credit. La nivel consolidat, raportul creditelor brute/depozite s-a apreciat cu 4 pp, depășind pragul de 65%.

Referitor la rata creditelor neperformante BT, conform definiției EBA, aceasta a înregistrat valoarea de 2,65%, la 30 iunie 2025. Cheltuielile nete cu ajustările de depreciere, pierderile așteptate pentru active și provizioane pentru alte riscuri şi angajamente de creditare la nivel individual au crescut până la 409,7 milioane de lei, generând un cost al riscului care se menține sub 1% (0,84%).

Eficienţa operaţională a băncii a atins nivelul de 45,26%, indicator pentru care s-a luat în considerare impactul anualizat al contribuției la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, Fondul de Rezoluţie și taxa pe cifra de afaceri. Venitul net din dobânzi al băncii este +19,4% față de S1 2024, iar evoluția trimestrială arată o creștere de +8,1% în T2 2025.

Venitul net din taxe și comisioane este +12% în comparație cu S1 2024, pe fondul creșterii activității BT și +10,4% mai mare față de trimestrul precedent. Venitul net din tranzacționare a atins 451 milioane lei la nivel individual, +21,3% față de S1 2024. Solvabilitatea Băncii Transilvania este de 21,85%, cu profitul inclus, la finalul lunii iunie 2025.

Motoarele de creștere BT în prima jumătate a anului

• Numărul de operațiuni realizate de clienții persoane fizice și companii prin toate canalele băncii a înregistrat o creștere semnificativă: +17,4% în S1 2025 față de S1 2024.

• Banca a lansat constant funcționalități în aplicațiile BT Pay (destinată populației) și BT GO (destinată antreprenorilor). Opțiunile BT Pay se adresează, de asemenea, românilor de pretutindeni, pentru care banca a lansat platforma online BT pentru diaspora.

• BT a ajuns la peste 5,2 milioane de carduri unice în wallet-urile digitale, iar numărul plăţilor cu telefonul este +30%, ajungând la 150 milioane (S1 2025 vs S1 2024).

• Banca și-a mărit baza de clienți – inclusiv prin fuziunea cu OTP Bank România – și a ajuns la 4,84 milioane de clienți persoane fizice și companii, la 30 iunie 2025 Banca a atras, în medie, peste 40.000 de clienți noi în fiecare lună, în ianuarie-iunie 2025.

• Portofoliul de credite și creanțe din leasing nete, la nivel consolidat, este +4,5% (față de 31.12.2024) și +28% (S1 2025 vs S1 2024), atingând 100,7 miliarde lei.

• BT a finanțat companiile cu 9,7 miliarde lei, susținând mai ales proiecte de infrastructură, din sănătate, agricultură și energie.

• 7,1 miliarde lei reprezintă creditele acordate de bancă populației, din care 46% sunt imobiliare/ipotecare, 54% sunt credite de consum fără ipotecă sau alt tip de finanțări pentru nevoi personale.

• Economiile clienţilor au ajuns la 158,5 miliarde lei (+5,1% față de 31.12.2024, respectiv +14% în S1 2025 vs S1 2024).

BT & piața de capital: dividende, majorarea capitalului și prima emisiune de obligațiuni în lei listate la BVB

• Profitul înregistrat în 2024 a fost distribuit echilibrat, 55% a avut ca destinație capitalizarea și rezervele băncii, iar 45% a fost repartizat acționarilor (AGA 2025):

• Banca și-a majorat capitalul social cu 1,7 miliarde lei, prin emisiunea a 173 de milioane de acțiuni și a ajuns (în iulie 2025) la 10,9 miliarde lei, capital necesar creșterii creditării, investițiilor, economiei și respectării reglementărilor prudențiale.

• Peste 70.000 de acționari ai băncii au beneficiat în acest an de dividende în numerar, în valoare totală de 1,6 miliarde lei și un randament de peste 5%. Banca a ajuns la aproape 71.000 de acționari la finalul lunii iunie 2025, față de aproape 61.000, la finalul lunii iunie 2024. Aproximativ 80% din acționariatul BT este românesc.

Finalizarea cu succes a primei emisiuni de obligațiuni sustenabile, în lei a fost anunțată de bancă în iunie 2025. Aceasta a fost primită cu interes ridicat de investitori, Banca Transilvania atrăgând 1,5 miliarde de lei, din care 50% a reprezentat participarea investitorilor locali.

Noutăți despre companii ale Grupului Banca Transilvania

BT Asset Management a atras în S1 2025 peste 60% dintre investitorii noi din industrie, având un rol major în dezvoltarea pieței de capital din România. BT Pensii a devenit noul administrator al BRD Medio (în prezent, Pensia Mea Plus), iar INNO Investments (anterior, OTP Asset Management) este cea mai nouă companie a Grupului BT, cu activitate pe piața fondurilor de investiții alternative. BT Capital Partners a încheiat S1 2025 pe primul loc în topul intermediarilor BVB, cu aproape 30% cotă de piață și tranzacții de peste 13 miliarde lei.

• BT Leasing susține tot mai mult tranziția verde, jumătate din numărul total (aproape 6.300) al finanțărilor din S1 2025 fiind pentru autoturismele electrice și hibrid.

• BT Broker de Asigurare a anunțat planul său pentru diversificarea modelului de business, pentru a deveni broker universal.

• BT Mic a finanțat peste 5.700 de start-up-uri și afaceri mici în S1 2025 și a ajuns la un portofoliu de aproape 25.000 de clienți.

• Victoriabank (Republica Moldova) a fost acceptată în SEPA.

Status achiziții

• România: achiziția BRD Pensii (administratorul FPAP BRD), anunțată în S1 2024, este în analiza ASF și va fi încheiată după primirea aprobării aferente.

• Republica Moldova: achiziția Microinvest, anunțată în S1 2025, este în analiza autorităților și va fi finalizată după obținerea aprobărilor aferente.