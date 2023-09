UniCredit Bank majorează dobânzile pentru depozitele în euro și dolari. Antoaneta Curteanu: Noile dobânzi sunt alternative viabile și competitive

UniCredit Bank a majorat dobânzile la depozitele în EURO și USD constituite online de persoanele fizice, până la 3% și respectiv 3,7% pe an, precum și dobânzile la depozitele în USD oferite companiilor Micro, până la 3,7% pe an

UniCredit Bank a crescut dobânzile la depozitele la termen în EURO si USD pentru clienții săi persoane fizice și companii Micro, la un nivel competitiv în piață.

Depozite în EURO pentru persoane fizice, cu prelungire automată

Clienții persoane fizice care constituie depozite în EURO pe termen de 12 luni, beneficiază de o dobândă de 2,9% pe an, dacă sunt constituite în sucursală și de 3,0% pe an, prin Mobile Banking sau Online Banking.

Pentru maturități mai scurte, dobânzile rămân, de asemenea, competitive. Astfel, în cazul depozitelor în EURO pe termen de 6 luni, dobânda este de 2,4% pe an pentru depozite constituite în sucursală și 2,5% pe an pentru cele constituite digital.

Pentru depozite în EURO la 3 luni, dobânda este de 1,9% pe an, în sucursală și 2,0% pe an, pentru cele constituite digital.

Suma minimă necesară pentru deschiderea unui depozit in EURO este de 200 de euro.

Depozite în USD pentru persoane fizice, cu prelungire automată

Pentru clienții persoane fizice, la depozitele în USD pe termen de 12 luni, UniCredit Bank oferă o dobândă de 3,6% pe an, pentru depozitele constituite în sucursală și de 3,7% pe an pentru depozitele constituite prin Mobile Banking sau Online Banking.

În cazul depozitelor în USD pe termen de 6 luni, dobânda este de 3,1% pe an, pentru depozite constituite în sucursală și 3,2% pe an, pentru cele constituite în mediu digital.

Pentru depozite în USD constituite pentru 3 luni, dobânda este de 2,6% pe an pentru depozite constituite în sucursală și 2,7% pe an pentru cele constituite digital.

Suma minimă necesară pentru deschiderea unui depozit în USD este de 200 USD.

Depozite în USD companii MICRO

Indiferent dacă depozitele la termen în USD sunt constituite digital sau în sucursală, în cazul clienților Micro, dobânzile sunt: 3,7% pe an pentru depozite la 12 luni, 3,2% pe an pentru depozite la 6 luni, 2,7% pe an pentru depozite la 3 luni și 2,2% pe an pentru depozite la 1 lună.

Suma minimă necesară pentru deschiderea unui depozit în USD este de 3000 USD.

Antoaneta Curteanu: Noile dobânzi oferite de UniCredit Bank sunt alternative viabile și competitive

“Rămânem consecvenți angajamentului de a le propune clienților noștri instrumente atractive de economisire. Noile dobânzi oferite de UniCredit Bank pentru depozitele în USD și EUR constituite în sucursală, precum și beneficiul provenit din utilizarea mijloacelor moderne de lucru cu banca – Mobile Banking sau Online Banking – sunt alternative viabile și competitive pentru clienții care sunt în căutarea unei modalități de a-și investi disponibilitățile financiare pe termene de până la un an”, declară Antoaneta Curteanu, vicepreşedinte Executiv Divizia Retail, UniCredit Bank.