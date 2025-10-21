Stiri de top

BRD vizează finanțări verzi de 2,4 miliarde de euro până în 2027. Maria Rousseva la Climate Change Summit 2025: „Tranziția spre sustenabilitate este o revoluție a competențelor”

Sursa foto- BRD

BRD Groupe Société Générale își propune să mobilizeze finanțări verzi de 2,4 miliarde de euro până în 2027, reafirmându-și angajamentul de a sprijini companiile românești în tranziția către o economie sustenabilă. În deschiderea Climate Change Summit 2025, desfășurat la București, CEO-ul Maria Rousseva a subliniat importanța colaborării și a investițiilor în competențe verzi, într-un context global în care responsabilitatea comună devine cheia pentru viitorul planetei.

Maria Rousseva: Tranziția spre sustenabilitate poate fi văzută și ca o revoluție a competențelor, prin colaborare și învățare continuă

„Când vorbim despre sustenabilitate, știm care sunt mizele. Ne asumăm rolul de a sprijini companiile să devină mai competitive, mai reziliente și mai inovatoare. (…) Suntem mândri că am fost prima bancă din România care a lansat un credit corelat cu obiective de sustenabilitate și continuăm să dezvoltăm produse noi. (…) Tranziția spre sustenabilitate poate fi văzută și ca o revoluție a competențelor, prin colaborare și învățare continuă”, a spus Maria Rousseva, CEO BRD Groupe Société Générale.

Maria Rousseva: Avem ca obiectiv atingerea unui volum de 2,4 miliarde de euro în finanțări verzi

“Pentru o bancă precum BRD, este extrem de important să fie alături de clienți în timp ce aceștia își dezvoltă reziliența și să le finanțeze ideile, dar și să le ofere sfaturi și inspirație. După cum probabil știți, avem ca obiectiv atingerea unui volum de 2,4 miliarde de euro în finanțări verzi sau împrumuturi legate de criterii de sustenabilitate până în 2027. Am acordat deja finanțări în valoare de 1,65 miliarde de euro.”

Context: București, din nou capitala dezbaterilor despre sustenabilitate

Pe 21 octombrie 2025, a început o nouă ediție a Climate Change Summit, evenimentul care transformă Bucureștiul într-un pol european al dialogului despre sustenabilitate, inovare și colaborare.

Summitul reunește lideri din mediul de business, instituții financiare, ONG-uri, cercetători și comunități implicate în lupta împotriva schimbărilor climatice.

Tot în cadrul evenimentului au fost anunțați câștigătorii Climate Change Summit Awards 2025, competiție care premiază proiecte inovatoare din Europa Centrală și de Est, cu premii totale de 15.000 de euro.

Categoriile premiate includ:

Smart Cities, energie & mobilitate

Alimentație, mediu & biodiversitate

Educație, conștientizare & implicare comunitară

BRD, catalizator în tranziția economică a României către un viitor mai verde

Prin mesajul transmis la Climate Change Summit, BRD confirmă că sustenabilitatea nu mai este doar un obiectiv, ci un proces continuu de învățare, finanțare și colaborare. Cu o țintă ambițioasă de 2,4 miliarde de euro în finanțări verzi și cu o viziune bazată pe parteneriat și inovație, banca își asumă rolul de catalizator în tranziția economică a României către un viitor mai verde.

By Gabriela Dinu
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
