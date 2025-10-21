Stiri de top

Raiffeisen Bank aderă la RoPay: plăți instant doar cu numărul de telefon, direct din Smart Mobile

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Raiffeisen Bank România a devenit parte din sistemul național de plăți instant RoPay, oferind clienților posibilitatea de a trimite și primi bani doar cu numărul de telefon, fără a mai introduce IBAN-ul destinatarului. Serviciul funcționează non-stop, este gratuit și disponibil direct în aplicația Smart Mobile, pentru transferuri rapide și sigure între băncile participante.

Contents
Plățile cu numărul de telefon devin noul standard al bankingului digital din RomâniaMihail Ion: Am implementat cea mai rapidă și comodă metodă de transfer: plăți instant cu numărul de telefon, fără IBANSabin Carantină: Parteneriatul cu Raiffeisen Bank consolidează obiectivul de a oferi clienților o experiență de plată rapidă, simplificată și complet digitalăRoPay – sistem de plăți instant național, dezvoltat de TRANSFOND și Asociația Română a Băncilor7,8 milione clienți sunt înregistrați în RoPayLista băncilor participante la RoPay

Plățile cu numărul de telefon devin noul standard al bankingului digital din România

Printr-o experiență rapidă și intuitivă, transferurile de bani se realizează gratuit, 24/7, indiferent de banca unde destinatarul are contul, cu condiția ca banca destinatarului să fie înscrisă în RoPay. Pentru a efectua un transfer, clientul trebuie doar să introducă numărul de telefon al beneficiarului în ecranul de plată din Smart Mobile, să confirme numele și IBAN-ul, iar suma se transferă instant.

Mihail Ion: Am implementat cea mai rapidă și comodă metodă de transfer: plăți instant cu numărul de telefon, fără IBAN

”Suntem încântați să anunțăm lansarea unei noi facilități pentru clienții noștri, menită să simplifice și să eficientizeze modul în care realizează transferurile bancare. Am implementat cea mai rapidă și comodă metodă de transfer: plăți instant cu numărul de telefon, fără IBAN, direct din aplicația Smart Mobile. Aceasta ne reconfirmă angajamentul de a accelera digitalizarea serviciilor bancare și răspunde rapid nevoilor pieței. Ne dorim să oferim soluții moderne, sigure și rapide, care să facă experiența bancară mai simplă, mai accesibilă și mai plăcută pentru toți utilizatorii.”, declară Mihail Ion, VP, Retail Raiffeisen Bank România.

Sabin Carantină: Parteneriatul cu Raiffeisen Bank consolidează obiectivul de a oferi clienților o experiență de plată rapidă, simplificată și complet digitală

”Aderarea Raiffeisen Bank la sistemul național RoPay reprezintă un pas important în extinderea interoperabilității la nivelul pieței bancare din România. TRANSFOND continuă să susțină industria financiară prin dezvoltarea de infrastructuri moderne și sigure, menite să răspundă cerințelor tot mai ridicate de viteză și eficiență în procesarea plăților. Parteneriatul cu Raiffeisen Bank consolidează obiectivul comun de a oferi clienților o experiență de plată rapidă, simplificată și complet digitală.”, sustine si Sabin Carantină, Director General, TRANSFOND.

RoPay – sistem de plăți instant național, dezvoltat de TRANSFOND și Asociația Română a Băncilor

Noua funcționalitate permite transferuri de bani rapide, oferind clienților acces facil la servicii bancare sigure și ușor de utilizat. Astfel, Raiffeisen Bank își consolidează misiunea de a furniza soluții bancare eficiente și accesibile. Aderarea la RoPay, sistemul național de plăți instant dezvoltat de TRANSFOND, în parteneriat băncile din România, facilitează plăți rapide și sigure între toate băncile participante.

Beneficiile serviciului RoPay pentru clienții Raiffeisen Bank:
•Flexibilitate: contul bancar asociat numărului de telefon poate fi schimbat oricând.
•Control complet: toate setările sunt la dispoziția clientului
•Transparență – toate detaliile relevante pentru fiecare tranzacție pot fi vizualizate rapid din aplicație
•Libertate totală: clientul poate renunța la serviciu oricând, fără restricții.
•Actualizarea facilă a informațiilor – clientul poate verifica și actualiza oricând datele personale din secțiunea RoPay

Pentru utilizarea serviciului RoPay, clienții Raiffeisen Bank au nevoie de un cont curent activ în lei și de aplicația Smart Mobile. Beneficiarul transferului trebuie să fie, la rândul său, înrolat în serviciu la una dintre băncile participante.

7,8 milione clienți sunt înregistrați în RoPay

Potrivit RoPay, în prezent sunt peste 7,8 milioane de clienți înregistrați – gata să trimită plăți la numere de telefon oricând, gratuit, în orice situație!

Lista băncilor participante la RoPay

You Might Also Like

Patria Credit și Patria Bank oferă ZERO comision de acordare pentru orice credit acordat între 20 și 24 octombrie, dedicat micilor antreprenori. Iliuță Jitaru: ”Microfinanțarea înseamnă mai mult decât creditare – este un instrument de dezvoltare economică”

Timișorenii, nota 7,58 la testul „Siguranța Online”: doar 5% pot recunoaște un site fals, dar peste 90% știu să evite phishing-ul

STUDIU BRD: Costurile, principala motivație și în același timp cel mai mare obstacol pentru antreprenorii români în tranziția către sustenabilitate

Explozia din Rahova. Câte locuințe erau asigurate și ce măsuri anunță UNSAR și companiile de asigurări în cazul tragediei în care un bloc de 8 etaje a fost distrus

BRD și Fundația Friends For Friends: Studiu complex despre cum arată Generația Z în 2025 – tineri mai conectați, mai responsabili și mai atenți la realitățile economice

TAGGED: , , , , , , , , , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article Patria Credit și Patria Bank oferă ZERO comision de acordare pentru orice credit acordat între 20 și 24 octombrie, dedicat micilor antreprenori. Iliuță Jitaru: ”Microfinanțarea înseamnă mai mult decât creditare – este un instrument de dezvoltare economică”
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?