Raiffeisen Bank aderă la RoPay: plăți instant doar cu numărul de telefon, direct din Smart Mobile

Raiffeisen Bank România a devenit parte din sistemul național de plăți instant RoPay, oferind clienților posibilitatea de a trimite și primi bani doar cu numărul de telefon, fără a mai introduce IBAN-ul destinatarului. Serviciul funcționează non-stop, este gratuit și disponibil direct în aplicația Smart Mobile, pentru transferuri rapide și sigure între băncile participante.

Plățile cu numărul de telefon devin noul standard al bankingului digital din România

Printr-o experiență rapidă și intuitivă, transferurile de bani se realizează gratuit, 24/7, indiferent de banca unde destinatarul are contul, cu condiția ca banca destinatarului să fie înscrisă în RoPay. Pentru a efectua un transfer, clientul trebuie doar să introducă numărul de telefon al beneficiarului în ecranul de plată din Smart Mobile, să confirme numele și IBAN-ul, iar suma se transferă instant.

Mihail Ion: Am implementat cea mai rapidă și comodă metodă de transfer: plăți instant cu numărul de telefon, fără IBAN

”Suntem încântați să anunțăm lansarea unei noi facilități pentru clienții noștri, menită să simplifice și să eficientizeze modul în care realizează transferurile bancare. Am implementat cea mai rapidă și comodă metodă de transfer: plăți instant cu numărul de telefon, fără IBAN, direct din aplicația Smart Mobile. Aceasta ne reconfirmă angajamentul de a accelera digitalizarea serviciilor bancare și răspunde rapid nevoilor pieței. Ne dorim să oferim soluții moderne, sigure și rapide, care să facă experiența bancară mai simplă, mai accesibilă și mai plăcută pentru toți utilizatorii.”, declară Mihail Ion, VP, Retail Raiffeisen Bank România.

Sabin Carantină: Parteneriatul cu Raiffeisen Bank consolidează obiectivul de a oferi clienților o experiență de plată rapidă, simplificată și complet digitală

”Aderarea Raiffeisen Bank la sistemul național RoPay reprezintă un pas important în extinderea interoperabilității la nivelul pieței bancare din România. TRANSFOND continuă să susțină industria financiară prin dezvoltarea de infrastructuri moderne și sigure, menite să răspundă cerințelor tot mai ridicate de viteză și eficiență în procesarea plăților. Parteneriatul cu Raiffeisen Bank consolidează obiectivul comun de a oferi clienților o experiență de plată rapidă, simplificată și complet digitală.”, sustine si Sabin Carantină, Director General, TRANSFOND.

RoPay – sistem de plăți instant național, dezvoltat de TRANSFOND și Asociația Română a Băncilor

Noua funcționalitate permite transferuri de bani rapide, oferind clienților acces facil la servicii bancare sigure și ușor de utilizat. Astfel, Raiffeisen Bank își consolidează misiunea de a furniza soluții bancare eficiente și accesibile. Aderarea la RoPay, sistemul național de plăți instant dezvoltat de TRANSFOND, în parteneriat băncile din România, facilitează plăți rapide și sigure între toate băncile participante.



Beneficiile serviciului RoPay pentru clienții Raiffeisen Bank:

•Flexibilitate: contul bancar asociat numărului de telefon poate fi schimbat oricând.

•Control complet: toate setările sunt la dispoziția clientului

•Transparență – toate detaliile relevante pentru fiecare tranzacție pot fi vizualizate rapid din aplicație

•Libertate totală: clientul poate renunța la serviciu oricând, fără restricții.

•Actualizarea facilă a informațiilor – clientul poate verifica și actualiza oricând datele personale din secțiunea RoPay

Pentru utilizarea serviciului RoPay, clienții Raiffeisen Bank au nevoie de un cont curent activ în lei și de aplicația Smart Mobile. Beneficiarul transferului trebuie să fie, la rândul său, înrolat în serviciu la una dintre băncile participante.

7,8 milione clienți sunt înregistrați în RoPay

Potrivit RoPay, în prezent sunt peste 7,8 milioane de clienți înregistrați – gata să trimită plăți la numere de telefon oricând, gratuit, în orice situație!

Lista băncilor participante la RoPay