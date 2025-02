Românii iubesc cumpărăturile în rate, astfel că aplicația tbi bank a depășit 300.000 de utilizatori. Cum poți câștiga un weekend romantic pentru doi

Contextul economic și social din ultimul an a crescut nevoia românilor de soluții de finanțare flexibile și avantajoase, în special pentru cumpărături. Peste 300.000 de utilizatori au ales aplicația de cumpărături a tbi bank în 2024, iar numărul retailerilor parteneri a ajuns la aproximativ 2.000, potrivit datelor băncii.

Achizițiile în rate fără dobândă sunt preferate de clienți, aproape două treimi dintre tranzacții fiind făcute prin modelul BNPL (Buy Now, Pay Later), cu 4 rate fără costuri suplimentare. De Dragobete, tbi bank lansează o campanie specială, în care utilizatorii aplicației pot câștiga un weekend romantic pentru doi, alegând destinația dorită.

Potrivit băncii, în 2024, valoarea media a coșului de cumpărături, înregistrată în aplicație, a fost de 230 de euro, iar 60% dintre utilizatori și-au setat a limită de cumpărături direct în platformă. Printre cele mai importante magazine partenere sunt eMag, Samsung, Flip, Flanco, iSTYLE, Fashion Days, Epantofi, Modivo, Sinsay, și Noriel.

Teodora Saguna: Succesul nostru nu se măsoară doar în cifre, ci și în experiențele și satisfacția celor care își transformă planurile în realitate

„Pentru mulți români, finanțarea achizițiilor importante poate fi o provocare. De aceea, am creat shopping app – o soluție inteligentă care le oferă acces rapid la fondurile de care au nevoie, cu opțiuni flexibile de rambursare. Creșterea accelerată a numărului de utilizatori în ultimul an confirmă că această soluție răspunde nevoilor reale ale clienților. Totuși, succesul nostru nu se măsoară doar în cifre, ci și în experiențele și satisfacția celor care își transformă planurile în realitate”, spune Teodora Saguna, Head of In App Shopping, tbi bank.

Ce cumpără românii în rate cu gândul la persoana iubită

În cadrul campaniei începute de Valentine’s Day, utilizatorii devin eligibili pentru câștigarea premiului dacă fac o comandă la unul din magazinele disponibile în tbi app în perioada campaniei, iar acordarea premiului se va efectua prin tragere la sorți.

De Ziua Îndrăgostiților, cele mai multe produse sunt cumpărate prin sistem BNPL, acestea fiind, de obicei, flori, bijuterii, ceasuri, haine, parfumuri sau destinații de vacanță.

Clienții tbi pot achiziționa pe loc produsele și pot plăti ulterior în 4 rate fără dobândă sau până la 60 de rate fixe pentru achiziții mai mari de 2.000 lei.