Cum obții și cât te costă Noua Casă 2024 la Exim Banca Românească

Exim Banca Românească continua și în acest an programul guvernamental “Noua Casa” astfel ca primeste in toate unitatile sale cereri pentru acordarea de credite care beneficiaza de garantii de stat, acordate prin intermediul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM).

Creditele ”Noua Casa” de la Exim Banca Romaneasca pot fi accesate la o dobanda de 2% plus IRCC (5,97%), fara comision de analiza dosar, fara comision lunar de administrare a creditului si fara comision de rambursare anticipata, potrivit băncii. Instituția percepe un comision de gestiune a garantiei datorat FNGCIMM, de 0,15% anual din soldul garantiei.

Cum poți obține un credit Noua Casa la Exim Banca Românească:

Esti cetatean roman, codebitorul este cetatean roman sau strain cu rezidenta permanenta sau temporara in Romania

Ai minimum 20 de ani si nu depasesti 70 de ani la sfarsitul perioadei de creditare

Venitul lunar pe familie este minimum 1.200 de lei

Daca este necesar, poti aduce maximum doi codebitori, avand calitatea de sot/sotie, parinti, copii, frate/sora.

La data solicitarii creditului, fie nu detii in proprietate exclusiva, sau impreuna cu sotul ori sotia, nicio locuinta, fie detii in proprietate exclusiva, sau impreuna cu sotul ori sotia, cel mult o locuinta, dobandita prin orice alt mod decat prin Programul Prima Casa, in suprafata utila mai mica de 50 m2.

Achizitionezi in cadrul programului o singura locuinta finalizata, aflata pe teritoriul Romaniei, inscrisa in Cartea Funciara in conditiile legii.

Pentru creditele din programul guvernamental ”Noua Casa” este necesar un avans de minimum 5% din pretul de achizitie pentru toate categoriile de locuinte, in cazul in care pretul de achizitie este de maximum 70.000 de euro, respectiv de minimum 15% din pretul de achizitie al locuintelor noi, in cazul in care pretul este cuprins intre 70.001 si 119 000 de euro, echivalent lei.

Cât te costă un împrumut Noua Casă

Potrivit băncii, DAE este de 8,41% pentru un credit in valoare de 225.000 de lei, acordat pe o perioada de 30 de ani.

Pentru un credit în valoare de 270.000 de lei, pe o perioadă maximă de 30 de ani, rata achitată băncii lunar va fi de 1.976 de lei (include comisionul de gestiune datorat FNGCIMM), potrivit calculatorului Finzoom.ro

Dobânda băncii este de 7,97%, DAE 8,47%, iar suma de rambursat, în finalul împrumutului, ajunge la 721.372 lei.

Oferta Exim Banca Romaneasca este flexibila, banca acceptand mai multe tipuri de venit (salarii, pensii, comisioane, venituri din profesii liberale, drepturi de autor etc.) si oferind solicitantilor preaprobare financiara valabila 90 de zile calendaristice si posibilitatea de a obtine promisiune de garantare de la FNGCIMM.

