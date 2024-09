Se lansează GO GLOBAL! – un program destinat startupurilor tech din România. Bogdan Popa, Raiffeisen Bank: Sperăm să vedem cât mai multe startup-uri românești care să-și atingă potențialul maxim la nivel internațional în următorii ani

Dacă ești fondatorul unui startup tech, începând de azi poți aplica pentru oportunitatea de a-ți propulsa business-ul pe plan global. Proiectul GO GLOBAL! este lansat pe plan global de Arieli Capital și adus în România de Upgrade 100 și How To Web Conference, cu sprijinul AmCham și cu suportul financiar și strategic al Raiffeisen Bank România.

Prin programul GO GLOBAL!, vei avea acces rapid la know-how, oportunități de networking, capital și alte resurse care să te ajute să “arzi etape” în procesul de creștere.

Programul avansat de accelerare este conceput de compania Arieli Capital, fiind lansat şi în România în cadrul unui parteneriat coordonat de Upgrade 100 alături de How To Web, cu sprijinul strategic al AmCham (American Chamber of Commerce) și cu susținerea Raiffeisen Bank România.

Principalele centre de dezvoltare ale Arieli Capital sunt Tel-Aviv, New York și Londra.

În alte două țări europene, Italia și Slovenia, precum și în statul american Utah, acest program de accelerare a făcut deja posibile investiții de sute de milioane de dolari. Programul e în curs de lansare și în Cehia.

Acceleratorul adus în România de Upgrade 100 și How To Web Conference, cu susținerea financiară și strategică a Raiffeisen Bank România, are o propunere atractivă pentru orice antreprenor aflat la început de drum: conectarea proiectelor locale la ecosisteme de investiții globale.

Bogdan Popa: Sperăm să vedem cât mai multe startup-uri românești care să-și atingă potențialul maxim la nivel internațional în următorii ani

”Trăim într-o eră în care tehnologia nu doar transformă industrii, ci modelează viitorul nostru. Startup-urile tech sunt motorul acestei transformări, iar misiunea noastră este să le susținem să se extindă dincolo de granițele locale, pentru a deveni forțe globale. Ne-am alăturat cu entuziasm programului GO GLOBAL! și sperăm să vedem cât mai multe startup-uri românești care să-și atingă potențialul maxim la nivel internațional în următorii ani.” – Bogdan Popa, Vicepreședinte, Operațiuni & IT, Raiffeisen Bank România.

După cum se spune pe site-ul oficial al programului, GoGlobal.ro, cele mai potrivite pentru acest accelerator sunt startup-urile care îndeplinesc două condiții principale:

1.Au deja un produs sau un prototip (MVP) – nu doar o idee sau o viziune.

2.Au mai obținut deja cel puțin o finanțare, din orice sursă terță – adică nu au dezvoltat totul doar din banii fondatorilor.

Programul de accelerare are o durată de 5 luni – și constă într-o preselecție, stabilirea finaliștilor și, apoi, un stagiu intens care va avea loc la Milano, Italia, în primăvara anului viitor.

În acest interval, antreprenorii ale căror aplicații vor fi selectate pentru finală – numărul vizat pentru România fiind între 8 și 12 startup-uri – se vor întâlni cu investitori și experți globali de top.

Mai multe detalii vor fi oferite în cadrul evenimentului oficial de lansare, care va fi găzduit de How To Web 2024 în 2 octombrie, începând cu ora 11, sau pe site-ul oficial al proiectului, GoGlobal.ro.