OTP Bank România lansează cardul Visa Junior Plus dedicat tinerilor până în 18 ani. Adrian Chichiță: Cardul oferă tinerilor clienți și familiilor lor un început sigur pentru un viitor financiar echilibrat

OTP Bank România relansează cardul Visa Junior Plus prin extinderea vârstei minime a utilizatorilor până la 8 ani. Astfel, copiii și adolescenții cu vârsta cuprinsă între 8 și 18 ani se pot bucura acum de beneficiile propriului cont de economii și a cardului de debit atașat acestuia, cu costuri reduse.

Cardul Visa Junior Plus este disponibil în lei sau euro. Tinerii de peste 14 ani au la dispoziție și aplicația OTP SmartBank

Cardul Visa Junior Plus este disponibil în lei sau euro, poate fi utilizat pentru plăți și retrageri numerar în Romania și în străinătate și poate fi atașat la contul „Junior Start”, (pentru utilizatori sub 14 ani) sau la contul „Junior Plus”, pentru utilizatorii de peste 14 ani, pentru care este disponibilă și aplicația mobilă OTP SmartBank. Utilizatorul minor beneficiază astfel de o experiență bancară integrată, transparentă și face primii pași ghidați ca utilizator de servicii financiare într-un cadru controlat. Pentru a nu expune utilizatorul la potențiale riscuri, cardul are setate limite standard de utilizare și un set de restricții menite să protejeze de achizițiile frauduloase sau periculoase.

Adrian Chichiță: Cardul oferă tinerilor clienți și familiilor lor un început sigur pentru un viitor financiar echilibrat

„Lansăm un instrument financiar simplu și eficient, care oferă generației următoare abilități esențiale de gestionare a banilor, precum și adoptarea unor obiceiuri responsabile de consum. Extindem astfel segmentul de vârstă pentru care oferim acest card de debit, iar tinerii pot beneficia acum, sub supravegherea părinților, de beneficiile bankingului modern. Cu măsuri cuprinzătoare de control al riscurilor și caracteristici complete de siguranță, acest card oferă tinerilor clienți și familiilor lor un început sigur pentru un viitor financiar echilibrat.”, a declarat Adrian Chichiță, Director al Direcției de Carduri, OTP Bank România.

Costuri card

Cardul Visa Junior Plus are costuri zero pentru comisionul de emitere, comisionul lunar de administrare și pentru schimbarea codului PIN la bancomate. De asemenea, comisionul de retragere de la orice bancomat din România, pentru primele două tranzacții din fiecare lună, este zero.

Pentru asigurarea protecției tinerilor utilizatori, cardul Visa Junior Plus încorporează măsuri clare de control al riscurilor:

• Limite de utilizare standardizate și predefinite, care pot fi modificate numai la cererea explicită a reprezentantului legal.

• Restricții permanente pentru a preveni achizițiile inadecvate minorilor la anumite categorii de comercianți

• Posibilitatea de a primi alerte SMS privind tranzactiile efectuate de catre minor.



Cum poți obține cardul Visa Junior Plus

Pentru a beneficia de cardul Visa Junior Plus, minorul, însoțit de reprezentanții săi legali, fie că este vorba de ambii părinți, de un părinte sau de un tutore, poate solicita emiterea cardului atașat contului la orice unitate OTP Bank România. Pentru emitere este necesară prezentarea documentelor personale de identitate ale minorului și ale reprezentanților legali, împreună cu formularele necesare puse la dispoziție în agenția bancară.