Raiffeisen Bank România este prima bancă care oferă un credit ipotecar cu dobândă sub 5%. Gabriela Mateescu: Oferta noastră una dintre cele mai atractive soluții de creditare ipotecară existente la ora actuală

Raiffeisen Bank România este prima bancă cu dobânzi ipotecare sub 5%, în condițiile in care până astazi existau câteva bănci mari cu dobanzi între 5-6%. Pragul de 5% este și mai important deoarece se situează sub nivelului actual pe care il are IRCC. Valoarea actuală a IRCC este 5,90%.

Cele mai atractive dobânzi din piață sunt disponibile pentru creditele verzi, băncile promovează aceste produse și diminuază riscurile induse de construcțiile vechi.

Raiffeisen Bank România dobândă de 4,9%, fixă pe 3 ani. Și pentru refinanțare

Raiffeisen Bank România forțează piața cu o dobândă promoțională de 4,9%, fixă pe 3 ani, pentru toate creditele ipotecare – creditele de achiziție locuință, de construire, de modernizare, de refinanțare, contractate în perioada 30 aprilie 2024 – 31 iulie 2024. Noua ofertă de creditare vine, de asemenea cu o facilitate atractivă – comision zero pentru etapa de analiză a dosarului, precizează banca.

Oferta de creditare imobiliară include și o serie de alte facilități, printre care pre-aprobarea financiară rapidă în maximum 24 de ore, cu zero costuri, valabilă până la 90 de zile, grație la prima rată, vacanță 3 rate oricând, după primele 6 luni de rambursare.

Gabriela Mateescu: Oferta noastră una dintre cele mai atractive soluții de creditare ipotecară existente la ora actuală

”Venim în sprijinul clienților cu condiții avantajoase, care fac din oferta noastră una dintre cele mai atractive soluții de creditare ipotecară existente la ora actuală pe piața bancară. Informații utile despre acest tip de credit sunt disponibile atât în aplicația noastră Smart Mobile, cât și pe website.

Clienții pot accesa simulatorul de credit ipotecar, un instrument facil de utilizat, care reunește toate informațiile de care au nevoie în procesul inițial de alegere a unui credit. De asemenea, colegii noștri din agenții sunt gata să discute 1:1, identificând împreună cu clientul varianta optimă de finanțare”, spune Gabriela Mateescu, Director Produse de Creditare Persoane Fizice, Raiffeisen Bank România.

În ce condiții poți accesa creditele verzi aflate în promoție la Raiffeisen

Clienții pot accesa dobânda de 4,9% dacă dețin un cont curent la Raiffeisen Bank în care încasează salariul, optează pentru atașarea unei asigurări facultative de viață și șomaj și dacă achiziționează un imobil cu certificat energetic clasa A sau RoGBC.

Valoarea maximă a creditului ipotecar este de 300.000 euro (echivalentul în lei), pe un termen de creditare de maximum 30 de ani. După primii trei ani de creditare, rata de dobândă este variabilă IRCC, cu o marjă de + 2,3%.