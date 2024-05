În primele 3 luni, profitul Raiffeisen Bank a fost de 390 milioane lei. Zdenek Romanek: Suntem bine poziționați pentru a accelera creditarea și pentru a susține finanțarea economiei reale

Performanța financiară a Raiffeisen Bank în T1 2024 a condus la obținerea unui profit de aproape 390 milioane lei – în scădere de la 414 milioane de lei cât înregistra în primul trimestru din 2023. Banca precizează că acest profit se datorează ca majorării cheltuielilor operaționale, creșterii costurilor cu personalul și investițiilor din domeniul IT.

Profilul de risc bun și evoluția pozitivă a veniturilor sunt, în continuare, puncte forte în activitatea băncii, se arată într-un comunicat de presă.

Veniturile brute ale băncii au crescut cu 8% în primele trei luni ale anului. Un procent similar de creștere l-au avut și cheltuielile operaționale (+8% an la an), fapt ce reflectă investițiile alocate pentru dezvoltarea echipei și a capabilităților tehnologice, precizeaz[ banca.

Raiffeisen Bank România continuă strategia de creștere în domeniul planificării financiare personale, cu evoluții de +50% în primele 3 luni ale anului, pe segmentul planuri de investiții, pensii private și asigurări de viață cu componentă de economisire. Totodată, a continuat susținerea IMM-urilor din România și a accelerat investițiile pentru lansarea de noi funcționalități în aplicația de mobile banking.

La nivel de active, Raiffeisen Bank România încheie primul trimestru al anului cu un total de aproximativ 72 miliarde RON în creștere cu 11% față de perioada anterioară a anului precedent și un trend ascendent al creditării pentru sectorul IMM, motorul economiei românești. Creditele acordate de către Raiffeisen Bank acestui segment au crescut cu 5% an la an, evoluție pozitivă susținută în principal de programele guvernamentale precum IMM Invest.

Zdenek Romanek: Continuăm și în 2024 creșterea bi-dimensională, bazată pe o strategie unică în peisajul bancar românesc

”În primele trei luni ale anului, am continuat să creștem în sfera planificării financiare personale, cu o evoluție de +50%, iar prin programele de garantare ale European Investment Fund am aprobat credite în valoare de 46 milioane de euro. Sunt rezultate care ne fac să privim cu încredere în viitor. Continuăm și în 2024 creșterea bi-dimensională, bazată pe o strategie unică în peisajul bancar românesc.

Prin Banking 1:1, românii au acces la cele mai bune soluții de planificare financiară și la banking digital, simplu, sigur și la îndemână. Totodată, ne menținem capitalizarea și lichiditatea la cote solide, bine poziționați pentru a accelera creditarea și susține finanțarea economiei reale”, declară Zdenek Romanek, Președinte & CEO, Raiffeisen Bank România.

Totodată, primul trimestru al anului a însemnat și cel mai înalt grad de digitalizare al clienților IMM (aproximativ 95.000 de clienți IMM folosesc activ Noul Raiffeisen Online IMM și aplicația mobilă Smart Business).

Segmentul IMM înregistrează evoluții pozitive în rata de adopție a aplicației de încasare plăți cu cardul RaiPOS, care a crescut la 40% la finalul trimestrului 1 (aproximativ 8.000 de terminale RaiPOS utilizate activ de clienții IMM).

Înscrieri record în factory by Raiffeisen, programul dedicat antreprenorilor români

Programul factory by Raiffeisen Bank, lansat în urmă cu 6 ani pentru a sprijini start-up-urile românești, continuă și anul acesta cu un număr record de înscrieri. În primul trimestru al anului 2024, programul a adunat de aproximativ 6 ori mai multe proiecte înscrise față de T1 2023 și a acordat de 2,5 ori mai multe credite participanților care s-au calificat.

La începutul anului 2024, peste 430 de business-uri românești erau finanțate prin acest program cu aproximativ 24 milioane de euro.

Tendințe pe segmentul creditării și economisirii

După o revigorare a creditării la finalul anului trecut, 2024 a început cu un ușor declin. Soldul de credite acordate clienților a înregistrat o scădere de 4% an la an, în principal din segmentul de clienți persoane juridice ca urmare a rambursării unor facilitați de către companiile din sectorul energetic. Împrumuturile acordate persoanelor fizice au fost, de asemenea, în scădere cu 3% an la an, în contextul temperării cererii de credite, în special a celor ipotecare, ca urmare a incertitudinii, inflației persistente și a unui mediu de rate de dobânzi ridicate.

Așteptările generale cu privire la evoluția creditării în perioada următoare indică un ritm moderat de creștere, în contextul consolidării puterii de cumpărare a populației, al unei potențiale reduceri graduale a ratelor de dobândă de politică monetară și al unui volum consistent de investiții susținut de fondurile disponibile prin programul ”Next Generation EU”.

Primul trimestru a adus o creștere de 8% an la an a stocului de depozite atrase de la clienți, cu rezultate pozitive atât pentru segmentul de clienți persoane fizice, cât și pentru persoanele juridice.

Printre noutățile începutului de an se numără și lansarea unui instrument inovator de învățare bazat pe inteligență artificială, specializat în domeniul planificării financiare personale. Acest instrument este creat pentru a optimiza semnificativ viteza de învățare și eficiența echipelor de experți Raiffeisen, contribuind la îmbunătățirea experienței clienților și la creșterea satisfacției acestora.

Raiffeisen Bank susține tranziția către o economie sustenabilă

Din cele 996,8 milioane de euro de Obligațiuni Verzi și Sustenabile emise pentru finanțarea proiectelor eligibile, până la 31 decembrie 2023, Raiffeisen Bank a alocat peste 9.400 de credite în sumă totală de 932,7 milioane euro. În ceea ce privește impactul asupra mediului, proiectele finanțate au generat economii anuale de peste 42.000 de tone CO2, iar prin intermediul împrumuturilor sociale, Raiffeisen Bank a sprijinit aproape 3.200 de IMM-uri care angajează peste 51.000 de persoane fizice în regiunile subdezvoltate din Romania și a contribuit la creșterea accesului la servicii esențiale.

Soluții digitale care fac viața mai ușoară clienților

Numărul clienților care s-au înrolat direct de pe telefon prin intermediul aplicației Smart Mobile a înregistrat valori de peste 2 ori mai mari decât în perioada similară a anului trecut, iar satisfacția lor cu referire la acest flux se păstrează la un nivel constant ridicat, de peste 80 puncte în indicatorul de recomandare NPS.

De anul acesta, în portofoliul de produse Raiffeisen care se pot încheia complet digital intră și Fondurile de Investiții, astfel încât încheierea documentației contractuale și realizarea subscrierilor sunt acum la doar câteva click-uri distanță.

În premieră, pe piața românească, de la mijlocul lunii martie, clienții Raiffeisen Bank își pot vizualiza, în Smart Mobile, suma totală obținută din dobânzile plătite de bancă în anul precedent precum și din anul în curs, pentru produsele de economisire (conturi de economii și depozite la termen), deținute la Raiffeisen Bank. Noua funcționalitate le oferă, astfel, confortul de a-și calcula mai ușor valoarea totală anuală a veniturilor non-salariale, atunci când au nevoie să depună declarația unică pentru veniturile aferente anului fiscal anterior.

O altă funcționalitate, disponibilă în Smart Mobile, din februarie, adresează necesitatea legală de actualizarea periodică a datelor de identificare ale clienților, un proces esențial pentru menținerea siguranței și conformității în sistemul bancar. Soluția oferită de Raiffeisen Bank permite actualizarea datelor personale printr-un proces comod și simplificat, iar clienții care și-au reînnoit cartea de identitate pot să urmeze singuri actualizarea prin simpla fotografiere a actului de identitate și urmarea câtorva pași.

Pentru un plus în securitate a serviciilor, de anul acesta este disponibilă o nouă funcționalitate în Smart Mobile care permite sesizarea unei nereguli cu privire la o tranzacție efectuată cu cardul. Utilizatorii pot contesta tranzacții atunci când au suspiciuni asupra lor.

Aplicația de loializare Smart Market a înregistrat 100.000 de utilizatori noi, în ultimul trimestru, ajungând să loializeze și recompenseze peste 700.000 utilizatori cu cash back, puncte și discount-uri de la cei peste 135 comercianți parteneri.

+30% în numărul de tranzacții cu cardul

Nivelul de tranzacționare cu cardul crește de la an la an. Astfel, e-commerce-ul rămâne canalul cu cel mai mare avânt și în T1 2024, având o creștere de 30% a numărului de tranzacții și 25% la nivel de volume, față de aceeași perioadă a anului anterior.

De asemenea, plata contribuțiilor și a taxelor la diverse instituții ale statului este din ce în ce mai ușoară prin intermediul cardului și platformelor online, lucru observat printr-o dublare a sumelor tranzacționate.

Premii internaționale pentru Raiffeisen Bank

Premiată în repetate rânduri de către unele dintre cele mai prestigioase publicații internaționale, Raiffeisen Private Banking a primit în martie reconfirmarea statutului ’Romania’s Best International Private Bank’ la evenimentul Euromoney Global Private Banking Awards 2024.

În prezent, Direcția Private Banking administrează active în valoare totală de peste 3 miliarde de euro, oferindu-le clienților pe care îi deservește acces la un univers investițional extins, ce cuprinde fonduri de investiții locale, fonduri de investiții internaționale, obligațiuni guvernamentale și obligațiuni corporative.

În primul trimestru al anului 2024, activele totale aflate în administrarea segmentului Private Banking au înregistrat o creștere netă de 30 milioane euro față de finalul anului precedent, iar oferta de instrumente financiare a fost extinsă prin lansarea unei noi emisiuni de obligațiuni corporative denominate în dolari, care a atras un interes foarte ridicat din partea clienților de Private Banking.

Pe segmentul Premium Invest, activele aflate în administrare au crescut pe parcursul primului trimestru cu mai mult de 60 milioane de euro.

Primul trimestru al anului a adus și o serie de recunoașteri pe scena internațională a industriei bancare. Raiffeisen Bank România a fost desemnată ’Best Bank in Romania for 2024’ de către publicația Global Finance, o recunoaștere a performanței băncii și a modelului de business dezvoltat în jurul conceptului Banking 1:1.

De asemenea, EMEA Finance a acordat Raiffeisen Bank titlul de ’Cea mai bună bancă din România’ și ’Cea mai bună bancă de investiții din România’, precum și ’Green Finance Award’ pentru contribuția la susținerea finanțărilor sustenabile.

1 milion de euro pentru susținerea comunităților

Începând din martie 2024, cele 20 de ONG-uri câștigătoare ale granturilor în valoare totală de 1 milion de euro, acordate prin intermediul acceleratorului de ONG-uri în sustenabilitate Raiffeisen Comunități, au intrat în perioada de accelerare și implementare, etapă aflată în derulare până la 31 martie 2025.

Cea de-a 13-a ediție a programului Raiffeisen Comunități a fost lansată în noiembrie 2023, Raiffeisen Bank România reafirmându-și, astfel, angajamentul față de dezvoltarea comunităților locale prin susținerea de proiecte locale inovatoare, sustenabile și cu impact real.

Dincolo de finanțare, Raiffeisen Comunități oferă și un program de accelerare și mentorat, incluzând cursuri practice pentru creșterea capacității de implementare a proiectelor câștigătoare: management financiar, strângere de fonduri, comunicare și dezvoltarea unei rețele de sprijin în comunitate.