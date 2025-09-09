Raiffeisen Bank lansează primul card de credit 100% digital, disponibil instant în Smart Mobile

Raiffeisen Bank face un nou pas în digitalizare și lansează primul card de credit 100% digital din portofoliul său. Clienții pot solicita și obține cardul direct din aplicația Smart Mobile, în câteva minute, fără drumuri la bancă, iar produsul poate fi folosit imediat prin Google Pay sau Apple Pay.

Card de credit obținut în câteva minute

Cardul de credit digital poate fi obținut în doar câteva minute și poate fi folosit imediat prin adăugarea în Google Pay sau Apple Pay, fără a mai aștepta livrarea cardului fizic.

Cătălin Chirieac: Noul flux 100% digital elimină barierele clasice și oferă acces imediat la soluții financiare

”Ne dorim ca experiența clienților noștri să fie cât mai simplă și rapidă. Noul flux 100% digital de emitere a unui card de credit, elimină barierele clasice și oferă acces imediat la soluții financiare. Este încă un pas important în strategia noastră de accelerare a digitalizării și un exemplu concret despre cum bankingul se adaptează la nevoile actuale ale clienților și le face viața mai ușoară” declară Cătălin Chirieac, Director Executiv Achiziție și Engage Clienți Persoane Fizice, Raiffeisen Bank România.

Bonus 300 de lei pentru cumpărături de peste 1000 de lei

Potrivit băncii, clienții care obțin cardul de credit în Smart Mobile până la finalul lunii septembrie și care fac cumpărături de minim 1.000 lei până la data de 15 octombrie, beneficiază de un bonus de 300 lei.

Cum funcționează emiterea cardului de credit 100% digital?



• Cardul de credit poate fi solicitat direct din aplicația Smart Mobile, folosind un proces intuitiv și rapid, fără documente tipărite.

• După aprobarea cererii, cardul digital este emis instantaneu și poate fi folosit imediat pentru cumpărături online și plăți cu telefonul, prin portofele electronice.

• Bonusul de 300 de lei se acordă direct în contul de card după îndeplinirea condițiilor campaniei.

Mai multe detalii despre cardul de credit 100% digital și despre promoție pot fi găsite accesând www.raiffeisen.ro sau în aplicația Smart Mobile.