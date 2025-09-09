Stiri de top

BRD simplifică actualizarea datelor prin parteneriat cu Direcția pentru Evidența Persoanelor. Maria Rousseva: Prioritatea noastră este să facem viața clienților mai ușoară

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

BRD Groupe Société Générale a implementat, în parteneriat cu Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP), un proces digital care permite actualizarea automată a datelor de identitate ale clienților.

Cum funcționează noul sistem

Noul sistem de actualizare a datelor simplifică pașii administrativi, datele de identitate fiind confirmate și actualizate automat printr-un schimb securizat de informații cu DGEP.

Dacă au modificări cu privire la celelalte tipuri de informații personale necesare în relația cu banca, precum sursa fondurilor, schimbarea angajatorului, scopul și natura relației de afaceri, schimbarea numărului de telefon sau a adresei de email, clienții le vor putea realiza online (via www.brd.ro sau prin aplicația YouBRD) sau prin vizitarea uneia dintre sucursalele băncii.

Procesul simplifică interacțiunea cu banca, reduce semnificativ timpul petrecut în sucursale și îmbunătățește acuratețea și securitatea datelor. De la începutul colaborării, datele tuturor clienților au fost reconfirmate și au fost realizate peste 100.000 de actualizări, înlocuind aproximativ 180.000 de interacțiuni directe între bancă și clienți.

Maria Rousseva: Prioritatea noastră este să facem viața clienților mai ușoară

„Prioritatea noastră este să facem viața clienților mai ușoară, oferindu-le modalități mai rapide, mai sigure și mai comode de a-și gestiona relația cu banca. Acest parteneriat cu Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor este un exemplu solid de colaborare eficientă între sectorul privat și cel public, aducând beneficii clare clienților noștri și asigurând cele mai înalte standarde de securitate și acuratețe a datelor bancare”, a declarat Maria Rousseva, CEO, BRD Groupe Société Générale.

BRD reduce birocrația, aduce mai multă claritate și siguranță clieților săi

Răspunzând unei nevoi reale de economisire a timpului prin servicii mai simple și mai rapide, această inițiativă reprezintă un pas important în modernizarea relației dintre clienți, instituțiile financiare și administrația publică. Prin integrarea directă cu bazele de date ale DGEP, banca reduce birocrația, aduce mai multă claritate și siguranță în actualizarea datelor și contribuie la stabilirea unui nou standard de bune practici în digitalizarea sectorului bancar.

Gabriela Dinu
